A szilváról és a vidámságról szól a hétvége Szarvason

Három napig a szilváé és persze a vidámságé a főszerep a Történelmi Magyarország közepén, elkezdődött ugyanis a XXIII. Szarvasi Szilvanapok. A fesztivál megnyitóját pénteken tartották, amit a hagyományok szerint felvonulás előzött meg a Vízi Színháztól a Templom-térig.

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Már pénteken sorakoztak a szilvásgombócok, lekvárok és pálinkák a Szarvasi Szilvanapok standjainál, sőt, némelyiknél szilvás sört is lehetett kapni. Tehát minden a szilva köré épül szarvason, egészen vasárnapig. Persze nem csupán a hasunkat tölthettük meg már az első napon, a vidámság is adott volt Délkelet-Magyarország legnagyobb gasztrokulturális eseményén. A megnyitó előtt ugyanis felvonulás volt, amit a mazsorettek vezettek, utánuk lépegettek a Garagulya Gólyalábasok, a ritmust pedig a Szarvasi Hagyományőrző Fúvószenekar adta meg. Majd következtek a városvezetők, a testvérvárosok delegációi és egyéb résztvevők.

Az ünnepélyes menet után a Templom-téri színpadon folytatódott a műsor, ahol a megnyitó beszédeket tartották a Szarvasi Muslincák férfikar kíséretében.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, több okból is szerencsés, hogy huszonharmadik alkalommal is meg lehet rendezni a Szarvasi Szilvanapokat. Egyrészt jó apropója a megújult belváros megtekintésének, másrészt a vidámságnak, a szilva megünneplésének, és persze a jó élmények begyűjtésének is. Hangsúlyozta, a páratlan rendezvényhelyszín pedig annak köszönhető, hogy a városvezetés kihasználja azokat a vidékfejlesztési forrásokat, melyek a rendelkezésükre állnak. Utóbbiak ráadásul azt is segítik, hogy minél többen maradjanak Szarvason. Azonban nem csak élni érdemes a Körös-parti településen, hanem nyaralni és szórakozni is, amit egyre több turista gondolnak így.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke nagy örömmel köszöntötte a rendezvényre érkezőket, majd elárulta, ő maga is nagyon várta már, hogy újra a Szarvasi Szilvanapokra siethessen péntek délután a munkából, amit a pandémia miatt tavaly nem tehetett meg. Hozzátette, a kezdeti hangulatot látva úgy véli, hogy egész hétvégére kitart majd a jókedv, amit megkoronáznak a hagyományok, amiket az esemény őriz és ápol minden alkalommal. Végül azt kívánta mindenkinek, hogy idén újra átélhesse azt az élményt, ami mindig a Szilvanapokra csábítja.

Méltatni és jó szót szólni is nagyon könnyű a szarvasi rendezvényről – kezdte köszöntőjét Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke. Hiszen a szilva áll a központjában, a vidék azon jellegzetes gyümölcse, amelyre méltán büszkék lehetünk. Azonban nem csupán a szilva ünnepe ez, hanem minden másé, amit a környező földek adni tudtak a lakosságnak, és azé a tudásé is, ami a nagyszerű alapanyagokból gasztronómiai kincseket teremt számunkra – tette hozzá Zalai Mihály. Hangsúlyozta: Szarvasra mindig jó eljönni, és sok mosolygós arcot, vidám társaságokat látni a fesztivál napjain.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke elmondta, különleges élmény fogadja mindig Szarvasra érkezve, hiszen a településen egyesül a természet, a barátságos és vendégszerető emberek és a tudomány számos tárháza. Mindezt ékesítik a különböző fesztiválok, melyeknek desszertje a Szilvanapok hétvégéje, ami három napon át biztosít kikapcsolódást, baráti beszélgetéseket és szórakozást, ami a mögöttünk álló nehéz időszak után jócskán ránk fér.

Babák Mihály polgármester hangsúlyozta, örömmel áll egy év kihagyás után újra a Szilvanapok színpadán, és megjegyezte, hogy szervezését idén még az időjárás is meghálálja. Nem maradt tehát más neki, mint hogy megköszönje a szarvasiaknak és a vidékről érkezőknek, hogy ellátogatnak a rendezvényre, amihez jó szórakozást, étvágyat, sok nevetést és tartalmas beszélgetéseket kívánt mindannyiuknak.

A köszöntők után a testvérvárosok üdvözölték a rendezvényt, majd Csasztvan András a rendezvény főszervezője, a Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg hivatalosan is a XXIII. Szarvasi Szilvanapokat, amit koccintással ünnepeltek.