A szikes tó medre éjszakázó- és pihenőhelyet biztosít a madaraknak

A Kardoskúti Fehértó természetvédelmi területet 1966-ban hozták létre, majd a mintegy 150 madárfaj átvonulóhelyeként jegyzett puszta 1997 óta a Körös-Maros Nemzeti Park része. A Fehértó a Dél-Tiszántúl legértékesebb, időszakos vízállású, speciális vízutánpótlású szikes tava, melyben különleges alacsonyabb rendű élőlények, ritka növények és növényközösségek élnek.

A hét legszebb hazai természeti csoda egyikévé szavazták a televízió nézői 2008-ban a kardoskúti Fehér-tavat az MTV játékos természetvédelmi sorozatában. Most a megye 7 csodája játék egyik versenyzőjeként mutatkozik be a terület, ritka természeti értékeivel, ami igazi vonzerő turisztikai szempontból is.

A terület a vizes, pusztai élőhelyhez kötődő, vonuló madarak egyik legfontosabb alföldi megállóhelye, 1979 óta a ramsari egyezmény hatálya alá tartozik.

A tómeder az éjszakázó- és pihenőhelyet biztosítja, a környező puszták, illetve mezőgazdasági területek a táplálékforrások szerepét töltik be. Szeptembertől a daru vonulása különleges esemény a tó életében.

Az egykor hazánkban is költő daru a századforduló óta csak átvonuló madarunk. Az északról érkező csapatok keskeny útvonalon haladnak át a keleti országhatár közelében. A hónapokig elidőző, népszerű madarak egyedszáma november végére meghaladhatja a 20 ezer példányt is.

A Kardoskúti Fehértó részterület Sóstói-telepén található a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság magyar szürkeszarvasmarha-, racka- és cigájajuh-állományainak jelentős része. Ezek az őshonosságuk miatt védett állatfajták felbecsülhetetlen értékeket hordoznak, értékes géntartalékként tartjuk őket nyilván.

Tulajdonságaikat – a fajtákban rejlő genetikai sokféleség megőrzése végett – változatlanul kívánjuk fenntartani. Jól alkalmazkodnak a szélsőséges környezeti hatásokhoz, bizonyos betegségekkel szemben genetikailag rezisztensek, nagyobb az ellenálló képességük.

A védett terület közvetlen közelében, Pusztaközpontban található a Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma. 2017-ben megújult interaktív kiállításával várja az érdeklődőket. A kiállításban a madárvonulás rejtelmein túl a vendégek megismerhetik a térség különleges növény- és állatvilágát, bepillanthatnak az itt költő kékvércséknek, valamint a tavaszi és őszi vonuláson itt megpihenő darvak életébe.

Lengyel György, a tájegység vezetője kiemelte, amerre a szem ellát, az maga a csoda, ám májusban, a kamilla, a cickafarkfű virágzásakor az illatélmény is sok látogatót vonz. A Fehér-tó környékén a csend az úr, ezt a vendégek tiszteletben is tartják. Kedvelt helye Törőcsik Marinak is.

– Magyarországon egyedülálló szikes pusztánkra büszkék vagyunk. A viszonylag kis területen, ősszel több tízezer vonuló madár pihen. Érdemes ellátogatni hozzánk, hogy ezeket a csodákat minél többen megtapasztalhassák – tette hozzá a szakember.