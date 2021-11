A szelektív szigetek mellé szemetelnek

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban sok panasz érkezik – fogalmazott az előterjesztés tárgyalásakor dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, amióta a sárga kukákat a rendszerbe állították, azóta sokan főleg egyéb hulladékokat helyeznek el a szigeteken, és nem a rendeltetésüknek megfelelően használják azokat. Ezt a helyzetet folyamatosan igyekszünk rendezni – fogalmazott a polgármester. A testület úgy döntött, hogy az Apor tér 11., a Tomcsányi utca 32., a Pomucz utca 1., a Pomucz tér 1., valamint a Hódi utca–Pósteleki utca sarkán szüntetik meg a szelektív szigetetek.

Szalai György (Városbarátok) elmondta, nem szép látvány a szelektív hulladékgyűjtők környéke, amelyek egy idő után szemétteleppé válnak. Javasolta a testületnek, hogy elevenítsék fel a mérnöki osztály egy korábbi felvetését, amely szerint a kígyósi úti szeméttelepnél érdemes lenne kialakítani egy nyitott tárolót, aminek környékét be is kameráznák.

Kónya István alpolgármester, önkormányzati képviselő szorgalmazta, hogy azokon a városrészeken, a lakótelepeken, ahol megmaradnak a szelektív szigetek, helyezzenek ki újabb konténereket. – A szelektív hulladékgyűjtők mindig dugig vannak, ezért van szükség a kapacitás növelésére.

Kitért arra, Észak-Török- zugban akadnak, akik a lakók által fizetett és mosatott konténerekbe viszik az építési törmeléket. Ennek ellensúlyozására javasolta, hogy békéscsabai mintára telepítsenek zárható hulladéktárolókat­.

Dr. Ökrös István önkormányzati képviselő egy ellentmondásos esetet említett meg, amelynek során valaki ugyan közelebb lakott a szeméttelephez, mégis a város szélére vitte ki a szemetét. Kezdeményezte, próbálják elérni, hogy azok is vegyék át a szelektív gyűjtésre szolgáló sárga kukákat, akik eddig nem tették.

Dr. Csige Gábor jegyző elmondta, folyamatosan keresik a minden szempontból megfelelő megoldást a felmerülő problémákra. Hozzátette, az esetek többségében nem derül fény arra, hogy ki rakott le illegálisan szemetet.

– A jogszabályi környezet ugyan adott, hogy megbüntessék a tilosban járókat, ugyanakkor ehhez egyértelmű bizonyíték, kamerafelvétel vagy tettenérés, illetve tanúk szükségesek – ecsetelte. Ennek kapcsán kitért arra, hogy a megmaradt szigetek környékét minél hatékonyabban be fogják kamerázni. A jegyző kifejtette, emellett vizsgálják annak lehetőségét, hogy a dűlőutakon, a külterületi utak mentén, olyan helyeken, ahol rendszeresen raknak le ismeretlenek illegálisan szemetet, vadkamerákat helyezzenek el. Egy ilyen kamera körülbelül 150 ezer forintba kerül, a telepítéssel együtt 200-250 ezer forint a költsége. Dr. Csige Gábor elmondta, előzetesen kikérik majd a közterület-felügyelet, a közüzemi kft. és az érintett önkormányzati képviselők véleményét.

Kiss Szabolcs önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy tagja egy külterületi civil szervezetnek, amely vadkamerákat helyezett ki, éppen az illegális lerakással szemben is.

Kamerákat is telepítenek majd

Dr. Csige Gábor elmondta, a szeméttelep előtti konténer kihelyezését megvizsgálják, de annak köztisztasági, csapadékvíz-elvezetési és építéshatósági vonatkozása is van, nem biztos, hogy megvalósítható.

A megmaradó városi szelektív szigetekre további konténereket helyeznek el, akad olyan hely, ahová több is kerül majd. Emellett az ürítés gyakoriságát is növelik majd, lakótelepeken hetente négyszer történik ez meg. A jegyző arról is szólt, hogy a sárga kukák kiosztása terén a város viszonylag jól áll, az érintett lakosság mintegy kétharmada már felvette azokat. Ennek ellenére újabb kampányt indítanak majd, ahogy a kígyósi úti hulladékudvar szolgáltatásait is bemutatják, így azt is, hogy az inert, a fém-, az elektromos és a szelektív hulladékért nem kell fizetni.