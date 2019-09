A százötvenedik irodalmi estre készülnek

A 150. irodalmi estre készül a Szeretlek Békéscsaba Egyesület, a rendezvénynek október 1-jén, kedden, 18 órakor a városháza díszterme ad otthont.

Frankó Attila, az egyesület elnöke elmondta, 2006-ban indították útnak a rendezvénysorozatot, az első alkalmon Komáromi Anett és Józsa Mihály közreműködésével például Herczeg Tamás – jelenleg országgyűlési képviselő – verseiből olvastak fel. Az irodalmi estek üzenete, hogy a magyar nyelv és a magyar irodalom egy csoda, érdemes olvasni, könyveket lapozgatni. Nem tud arról, hogy Békéscsabán kívül lenne hasonló felolvasóest az országban, sőt külföldön sem honos a Svájcba, Németországba vagy Ausztriába elszármazott, visszatért magyar nézők szerint.

Hozzátette, átlagosan százan tisztelik meg az irodalmi esteket, a nézőcsúcs pedig 300-hoz közeli. Bár a rendezvények helyszíne az évek során többször változott, az elmúlt években megkapták a városháza dísztermét a városvezetésnek köszönhetően. Frankó Attila kiemelte, rengetegen segítik a programot, és pár éve az önkormányzat is elismerte az irodalmi esteket, az egyesület kiérdemelte a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést.

Az irodalmi estek mindig kapcsolódnak valami aktualitáshoz, a 150.-en például megemlékeznek az aradi vértanúkról és október 23-a alkalmából az 1956-os forradalomról, szabadságharcról. Az elmúlt években több mint 200 kortárs, helyi alkotót, tehetséget fedeztek fel, akiknek bemutatkozási lehetőséget biztosítottak – mostanában főleg Huszár Endre és dr. Bagdi László műveiből csemegéznek –, illetve klasszikus művek felolvasása szintén színesíti a palettát. Frankó Attila hangsúlyozta: rengeteget tanult, épült a bemutatott könyvek révén.

Igazi sztárok is vitték Békéscsaba, Békés megye, az irodalmi estek jó hírét. Elég csak az olyan színészeket említeni, mint Kautzky Armand, Nemcsák Károly vagy R. Kárpáti Péter, de bemutatták Bódi Guszti és Margó, Balázs Pali vagy Pataky Attila önéletrajzi könyvét is. Frankó Attila szerint az irodalmi estek titka abban is rejlik, hogy állandó csapattal dolgoznak. A rendezvényeken közreműködik Komlóssy Kata és Presits Tamás – a 150.-en, ahogy az elsőn, Komáromi Anett is ott lesz –, a műsorvezető évek óta Horváth Szabolcs, az asszisztense pedig Zahorán Kitti. Hogy színesebb legyen az irodalmi est, mostanában Kabai Gábor zenél.

Az egyesület elnöke a tervekről elmondta: szeretné, ha minél több településen meghonosodna az irodalmi est. A közelmúltban elvitték az ingyenes programot Szolnokra, Kecskemétre, Szegedre, de szeretné, ha nyugat-magyarországi nagyváro­sokban is lenne ilyen esemény. Emellett hamarosan Erdélyben is bemutatkoznak.