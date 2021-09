A szántón bizonyított nagyon sok gépcsoda

Bizonyították a munka- és erőgépek rátermettségüket szerdán délelőtt a békéscsabai Medovarszki Farm szántóföldjén.

A 47-es főút melletti terület adott otthont a látványos gépbemutatónak, ahol a megyeszékhelyi Alfa-Gép. Kft. 25. születésnapját ünnepelte. Elhangzott, a gazdáknak fontos, hogy megbízható, helyi forgalmazók által jussanak világszínvonalú gépekhez, illetve láthassák ezeket munka közben

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere egy nagy üveg pezsgővel érkezett a szántóföldi bemutatóra, amit aztán átadott Szabó Istvánnak, az Alfa-Gép. Kft. ügyvezetőjének. A polgármester kiemelte, az 1990-es években, a rendszerváltás időszakában rengeteg vállalkozás jött létre Békéscsabán is. Ezek közül sokan becsukták a boltot, az Alfa-Gép azonban maradt, sőt, folyamatosan fejlődik azóta is. Mindez annak köszönhető, hogy megőrizte az üzleti tisztességbe vetett hitét.

– A 25 év alatt tízezer ügyfél vásárolt náluk, 150 beszállítójuk, 50 nemzetközi partnerük van. Az iparűzési adót pedig mindig határidőre befizetik. Legyen így a következő negyedszázadban is – mondta Szarvas Péter némi mosollyal.

Szabó István kiemelte, 17 éves nagykamarási gépészkedés után döntött úgy, hogy vált a gépkereskedelemre.

– Lépésről lépésre építettük fel a céget, ez egy igazi családi vállalkozás, dolgozik benne a feleségem és a lányaim is – ecsetelte az ügyvezető. – Ugyanakkor a csapat ennél jóval szélesebb, és az eredményeink a közös munkának köszönhetők. Kertészeti gépekkel indultunk, aztán jött a fokhagymagépsor, majd az egyre korszerűbb gépek. Mindig arra helyeztük a hangsúlyt, és nincs ez másként ma sem, hogy mi a gazdálkodók igénye az erő- és munkagépeknél. Egy-egy ilyen gyakorlati bemutatón képet kapnak partnereink arról, hol is tart ma már a világ mezőgazdaságigép-gyártása. Meghallgatjuk a véleményeket, elvárásokat, és válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

A leggyakoribb kérdés az, hogy mi, mennyibe kerül, és mit tud annyiért? A válasz roppant egyszerű, minél többre képes egy gép, annál drágább. A millióktól és a tízmillióktól a laikus elképedhet, de a szakemberek pontosan tudják, hogy egyszer kell jó döntést hozni, és a gépek hosszú időn át kiszolgálják őket. Másrészt sokan pályáznak megyénkben is a gépvásárlást segítő állami keretre évről évre, és így sok esetben nem is olyan vészes az önerő. Emellett több forgalmazó – így az Alfa-Gép is – kínál használt gépeket.