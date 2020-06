A szakmai minőséget helyezi középpontba

A Csabagyöngye Kulturális Központ kétszer érdemelte ki a Közművelődési Minőség Díjat, az országban egyedüliként. Ezek után a minden körülmények közötti hitelesség megteremtése lehet a fő cél – mondta Szente Béla, aki 1991 óta vezeti az intézményt, és akit a minap újabb öt évre neveztek ki igazgatónak.

– Átfutottam a 120 oldalas pályázatát, és abból számomra az derült ki, hogy az intézményben minden rendben van.

– Talán az a jó kifejezés, hogy rendellenesen nem mennek a dolgok, de vannak problémáink nekünk is. Kevesen vagyunk, a béreket is szükséges lenne emelni; komoly változást jelent majd az a törvény, ami a közalkalmazotti szférát kivezeti a Munka törvénykönyve alá; illetve bizonyos pályázatokkal nehezen birkózunk meg. Tehát akadnak problémák, amiket meg kell oldani, és meg is fogunk oldani.

– Az átlagosan évi 300 ezer látogatóval elégedett lehet az intézmény. Lehet ezt fokozni?

– Az a kérdés, szabad-e fokozni. Arra gondolunk évek óta, hogy ezt a számot szinten kell tartani. Az öt intézményegység a jelenlegi feltételek mellett ennél több terhet nem bír el. És nem is lehet csak a mennyiségre összpontosítani, mindig még többet és többet akarni, mert az a közönségnél átfordulhat negatív folyamatba. Például oda, ahol tömegnyomor van, nem szívesen megyünk. Mindig patikamérlegre kell tenni a dolgokat. Ahol kevésbé mennek a dolgok, erősíteni kell, ahol mennek, szinten tartani. Az átlagosan évi 300 ezres látogatószámot nagyon szépnek gondolom, egy 60 ezres városban és annak agglomerációjában teljesítménynek is ítélem, és bár most kiesett három hónap a koronavírus-járvány miatt, nem számítunk mélyrepülésre.

– A mostani év nyilván különleges, de milyen volt a tavalyi?

– A tavalyi egy próbaév volt, sok tapasztalatra tettünk szert. Újszerű rendezvénymodellt próbáltunk működtetni. Úgy szerveztük az eseményeket, hogy egy egész éves láncolatot eredményezzenek, és hogy a műfaji felhozatal is jobban elégítse ki a helyi rétegek igényeit. Ezt sikerült is teljesíteni. Jó ritmust vettünk fel, szépen alakult a január és a február is, komoly látogatottsággal, minőségi eseményekkel. A modell bevezetése idénre jó eredményekkel kecsegtetett anélkül, hogy egekbe nyomtuk volna a jegyárakat, tiszteletben tartottuk a vásárlóerőt.

– Huszonkilenc év után rutinból megy már az intézmény vezetése?

– Csak a tapasztalat nem elég. A ház tele van fiatal kollégákkal. Kreatívnak kell lennem, legalább annyira, mint ők. És ezt az innovatív gondolkodást el is kell fogadtatni velük, úgy, hogy ne érezze senki sem gúzsba kötésnek, hogy azonosulhassanak az elképzelésekkel. Ezért is tartottam fontosnak, hogy a vezetői pályázatom részletes anyag legyen. Próbáltam megszabni a következő öt év irányvonalait, de úgyis holnapután dől el minden, nem ma. Lehet száz új ötletünk, ha akkor más lesz a helyzet.

– Mi a cél az elkövetkező öt esztendőben?

– Eddig a gondolkodás középpontjában a minőség állt. Amikor az ember építkezik, azért próbál minőséget csinálni, hogy bizalom alakuljon ki az emberek körében. A minőségi szolgáltatási színvonalat már garantáljuk, persze mi is követünk el hibákat. A következő lépés a minden körülmények közötti hitelesség megteremtése. Olyan hiteles intézménnyé kell válni, ami a minőségi garanciákat teljesíti, ami a közönségét kiszolgálja, amit bizalom kísér a békéscsabaiak és környékbeliek körében.