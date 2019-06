A síküvegfestészet is helyet kaphat az új közösségi térben

Többfunkciós kulturális teret hozna létre a köröstarcsai önkormányzat egy leromlott állapotú korábbi imaházban. Kiállítóhelyet, irodát és bemutatótereket egyaránt kialakítanának az önkormányzati tulajdonban lévő épületben. A fiatal helyi szakember, Gyaraki Zsófi segítségével a különleges síküvegfestészet és -díszítés feltételeit is megteremtik a fejlesztés részeként.

Köröstarcsa központjában áll egy régi imaház, amelyet az önkormányzat korábban megvásárolt a református egyháztól – nyilatkozta Lipcsei Zoltán polgármester. Az épület rendkívül rossz állapotban van, éppen ezért a Magyar Falu Program keretében A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázati kiírás részeként szeretnék felújítani és átalakítani.

– Az ingatlanban többfunkciós közösségi teret hoznánk létre – ecsetelte a polgármester. – Az épületben kiállítóteret, irodát, két bemutatóteret alakítunk ki. A program részeként rendezvényeket szervezünk, amelyek középpontjában a síküvegfestészet és -díszítés, valamint a seprűkötészet és kenderfeldolgozás áll majd. Előadásokat is életre hívunk a településtörténet és kézművesség témakörében.

A fejlesztés egyik kulcsszereplője lesz Végh Judit, a képviselő-testület humán és ügyrendi bizottságának elnöke, a helyi értéktárbizottság elnöke.

– Ugyancsak kiemelt feladat hárul majd Gyaraki Zsófira. A fiatal, Köröstarcsán élő szakember síküveg-megmunkálással foglalkozik. Hívták külföldre is, de szeretnénk, ha itthon maradna, és tehetségét „hazai pályán” kamatoztatná – folytatta az elképzelések ismertetését Lipcsei Zoltán.

– Éppen ezért beszerzünk majd egy ipari kemencét is a síküveggyártásához. Zsófinak köszönhetően egy olyan dolgot indíthatunk útjára, amely teljesen egyedinek számít a környékünkön.

Gyaraki Zsófi a közelmúltban végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán síküveg szakirányon. Diplomamunkája során egy új, egyedinek számító üvegfestészeti módszert is kifejlesztett.

– Az üvegművészet nagyon régi hivatás, és talán van fantázia abban, hogy újra felfejlesszük – mondta el a művész. – S talán valami egyedi köröstarcsai specifikumot is belevihetünk majd munkáinkba. A többfunkciós közösségi térben kialakított műhelyben egy, nagyjából egyméteres kemencét állítanak majd üzembe, ahol 1200 fokon készülhetnek a különleges síküvegek.

– Abban bízunk, hogy a kezdeményezés másutt is nyitott fülekre talál majd. Gyaraki Zsófi egyedi alkotásai ugyanis települési és sportrendezvények elismeréseinek is megfelelnek. Reménykedem abban, hogy lesznek olyanok, akik élnek a lehetőséggel, hiszen nem tömegtermékekről van szó. A műhelyben képzéseket is tartunk – mondta el a polgármester.

– Számomra is nagyon fontos, hogy szülőfalumban dolgozhatok – tette hozzá Gyaraki Zsófi.

A polgármester később kitért arra, hogy gondolkodnak az egykoron sikeres Megyei Amatőr Művészeti Fesztivál újraélesztésén: – A MAMF-nak annak idején a képzőművészet is fontos része volt. A mostani kezdeményezés is része lehet a programnak. Természetesen az agyagművészet és egyéb művészeti ágak is helyet kapnának a programban.