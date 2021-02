A sarkadi templom tornyának nincs párja a világon

Kétszázmillió forint kormányzati támogatást kapott a Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség a kuriózumnak tekinthető, nagyjából 150 éve újjáépített kilenctornyú református templom felújítására. Koncz Zsolt lelkész elmondta, a legfontosabb a tetőszerkezet korszerűsítése, de falszigetelést, külső és belső festést ugyancsak terveznek, valamint cserélnék az ablakokat is.

– A leglényegesebb a tetőszerkezet, a héjazat korszerűsítése, ugyanis, ha ez nem történik meg, az eddiginél is komolyabb beázások fordulhatnak elő

– kezdte Koncz Zsolt sarkad-belvárosi református lelkipásztor. Hozzátette, kritikus pontokat jelentenek az ablakok, amelyek igen elaggottak, immár 150 évesek, de az ajtók ugyancsak javításra szorulnak.

Elmondta, az épület falainak vizesedés elleni szigetelése is megoldódhat a kormánytól kapott bruttó 200 millió forintos támogatás révén. Emellett külső és belső felújításban, festésben is gondolkodnak. Mivel ezen munkálatok miatt fel kell állványozni az istenházát, ki kell majd vágni a szorosan mellette lévő fákat. Ezzel kinyílhat a tér is, láthatóbbá válhat a kuriózumnak tekinthető sarkad-belvárosi református templom. A fákról azonban nem mondanak le, szeretnének a kivágottak helyett csemetéket ültetni, óvva a környezetet, a klímát.

Az istenházán belül is számos felújításban gondolkodnak. A padsorok közötti folyosót anno piros és fehér csempékkel rakták ki, a területet újraburkolnák, hogy egységesebb, impozánsabb látványt nyújtson. A villamosenergia-rendszert ugyancsak korszerűsítenék: a régi alumínium vezetékeket és kötésdobozokat cserélnék, a falon kívüli vezetékeket megszüntetnék.

Mindezzel biztonságosabbá válhat az épület, nem kell majd amiatt aggódni, hogy az elavult hálózat miatt káresemény történik, esetleg kigyullad valami.

Bár most is fel lehet jutni a templom tornyába, szükség lenne néhány lépcsőfokot cserélni, a korlátot felújítani. Így, ha a támogatási összegbe belefér, akkor ezeket a munkálatokat is elvégeznék. Emellett két kamerát vásárolnának. Ezek révén lehetne közvetíteni interneten keresztül az istentiszteleteket.

Elmondta, most zajlik a beruházás előkészítése, kész költségvetést nyújtanak be az illetékesek felé. Utána kérnek majd ajánlatokat a vállalkozóktól, és amennyiben van rá lehetőség, akkor helyi, környékbeli céget bíznak meg a kivitelezéssel. Reményei szerint nyár elején elkezdődhet a tényleges munka, a támogatást 2022 végéig kell felhasználniuk.

A sarkad-belvárosi református lelkész ismertette:

a régi dokumentumok szerint 1638-ban már volt templom a mostani helyen. Az az istenháza, illetve főleg annak a fatornya az 1866-os tűzvész során 73 házzal együtt elpusztult.

A következő években, 1867-ben és 1868-ben Veres Károly és Csaba János újraépítették a tornyot linzi mintára, így vált nyolc fiatornyossá, kilenctornyúvá a református templom. Érdekesség: rá pár esztendőre, 1880-ban a linzi torony leégett, és mivel azt nem építették újra, a sarkadin kívül nincs sehol ilyen torony a világon. Az 52 méter magas toronyban három harang lakik.