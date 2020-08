Szobalányból lett étterem-vezető egy csabai lány

Négy évvel ezelőtt, 2016-ban döntöttem úgy, hogy váltok, és akkori ruházati eladói munkám helyett egy folyami hajón helyezkedek el. Az anyagi helyzetem miatt muszáj volt új utat keresnem – mesélte hírportálunknak Kerepeczki Szidónia. – Egy francia cégnél helyezkedtem el, amely több mint negyven hajóval rendelkezik. Bár alapból pincér szerettem volna lenni, szobalánynak vettek fel, de úgy éreztem, hogy ezzel a lehetőséggel is élnem kell. Próbáltam 110 százalékot nyújtani, nagyon odatenni magam, hátha lesz lehetőségem az előrelépésre.

Tíz hónapot dolgoztam az említett munkakörben, közben igyekeztem megtanulni a francia nyelvet, hiszen az elengedhetetlen volt.

Miután ez sikerült, felszolgálóként folytathattam, néhány alkalommal az étteremvezetőt is helyettesítettem, majd tavaly júniusban átvehettem ezt a feladatot.

A hajón egyébként különböző utakon vehetnek részt a turisták. Előszezonban például Bécsből Budapestig, majd onnan vissza utaznak. A főszezonban a szintén ausztriai Linzből Romániáig, a Fekete-tengerig viszi az utasokat a hajó.

Az ellátással kapcsolatban elmondta, általában háromhetente vagy havonta egy óriás kamionról, amolyan élőláncban hordják fel a 25-30 raklapnyi alapanyagot, a különböző termékeket. Mint megtudtuk, francia boroknak mindig kell készleten lenniük, ahogy például alap, hogy müzli és corn flakes kerüljön a reggelizőasztalra. Út közben is például Bécsben, Budapesten vagy éppen Bulgáriában friss gyümölcsökkel, zöldségekkel, tejtermékekkel újítják meg a készletet. Érdekesség, hogy az ivóvizet, az ásványvizet ugyanígy pakolják fel, mert bár van a hajón vezetékes víz, de az csak fürdésre, illetve forralva főzésre használható.

A vendégek számára mindennap menüt készítenek, az ételek között fontos szerep jut a sajtoknak, hiszen az a többségében francia utasok számára elengedhetetlenül fontos. Ugyancsak kiemelt helyen szerepelnek az étkezésben a zöldségek, a friss saláták, amit a gallok elsősorban előételként fogyasztanak. A nap svédasztalos reggelivel indul, az ebéd és a vacsora is többfogásos. Főételként húst, zöldséget, tésztát fogyasztanak, és persze nem hiányozhat a desszert sem.

– Szinte mindig vannak, akik allergiásak bizonyos összetevőkre, egyes ételeket nem esznek meg, vagy csak válogatnak. Természetesen rájuk is nagyon figyelnünk kell, hiszen ők a vendégek – fogalmazott Szidónia, aki elárulta, miután a hajón a legutóbbi időben már csak magyarok dolgoztak, így személyzeti étkezésben gyakran szerepet kapnak a hazai ízek: a séfek a sült kolbásztól a húslevesig számos ismert finomságot készítenek.

– Nem mondom, hogy nem szeretem a francia konyhát, az osztrigát vagy a crème brûlée-t kifejezetten kedvelem, de szerintem természetes, hogy mindenki a saját nemzete jól bevált fogásait fogyasztja szívesebben – tette hozzá.

Március óta itthon vannak

Kerepeczki Szidónia elárulta, hogy a járványhelyzet miatt március óta itthon vannak.

– A cég hajói most kezdenek elindulni, ha nem is 100, de 30 százalékosan már működnek a szolgáltatások. Persze nem lehet akkora kapacitással folytatni, mint korábban. A másfél métert tartani kell, a szájmaszk kötelező, ahogy a felszolgálóknak a fehér pamutkesztyű viselése is – árulta el kérdésünkre.

– Talán hamarosan nekünk is vissza kell majd mennünk, de egyelőre nincsenek biztos információink – fogalmazott az erre vonatkozó felvetésünkre Szidónia. – Mindenki láthatja, hogy nemcsak a hajózást, de az egész életünket áthatja a bizonytalanság a koronavírus miatt. Mi is csak abban tudunk bízni, hogy hamarosan minden visszaállhat a régi kerékvágásba, és mindenki visszakaphatja a régi életét.