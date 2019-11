A romániai forradalom harmincadik évfordulójára emlékeztek Mezőberényben

Akkoriban elképzelhetetlen módon fejadagokból éltek az emberek – elevenítette fel kérdésünkre a forradalom előtti körülményeket a marosvásárhelyi kötődésű Kajlik Péter. – Több órán át sorba kellett állni kenyérért és tejért, egy hónapban fél darab vajat kapott egy ember. Ugyancsak fejkvóta alapján határozták meg a megvásárolható üzemanyag mennyiségét. A háziasszonyok a nem túl jó minőségű kínai húskonzerveket panírozták és rántották ki, abból készült a vasárnapi rántott szelet, de ugyanez a húskészítmény volt a fasírt alapja is. Eközben a Román Kommunista Párt és securitate tagjainak külön boltjuk volt, ahol déli gyümölcsöt, kólát, kávét, külföldi italokat is vásárolhattak. Azoknak a családoknak volt szerencséjük, akiknek az ismeretségében dolgozott olyan ember, aki vendéglőben vagy raktárvezetőként tevékenykedett. Ők kicsempésztek néhány terméket, majd természetesen feláron eladták. Néhány alkalommal így jutottunk egy-egy kiló húshoz vagy egy darabka sajthoz. Évekig kellet várni vonalas telefonra, gépkocsira, de ugyanúgy feliratkozásra lehetett beszerezni háztartási gépeket, amelyekhez szintén hosszú esztendők után lehetett hozzájutni.

– A magyarság viszont mindenütt, nálunk Marosvásárhelyen is erős közösséget alkotott, amelynek megvoltak a maguk vezetői. A mi városunkban Király Károly, aki ellenszegült a Román Kommunista Párt elnyomó politikájának és a nemzetiségi kérdésekről is írt. Közös ügynek tekintettük magyarságunkat, kultúránkat, a jövőbe vetett hitünket, a fennmaradásunkat. Sokan viszont nekimentek a zöldhatárnak, nem számolva azzal, hogy lelőhetik őket. Számtalan tragédia történt.

A forradalom közvetlen előzményei idején az egyébként labdarúgóedzőként dolgozó Kajlik Péter Nagyváradon volt, mert lehetőség nyílt kedvező áron, jó minőségű sportcipőt vásárolni.

– Bár semmi konkrétum nem hangzott el a vonaton, mégis érződött a feszültség a levegőben. Nehéz volt a csend – ecsetelte Kajlik Péter. – Amikor hazaértem Marosvásárhelyre és leszálltam a vonatról, hömpölygött a tömeg a belváros felé. Akkor már túl voltunk a temesvári nagygyűlésen. Hazamentem, megöleltem az akkor néhány hónapos, 1989. januárjában született kisfiamat, majd közöltem a feleségemmel, hogy megyek a főtérre. Ő nem akarta, mert félt, hogy lelőnek, én viszont azt válaszoltam neki, hogy akkor lesz bajom, ha nem megyek. A fiatalos lendület és a kíváncsiság vitt előre. Akkor még nem tudtam elképzelni, hogy a diktatúra megdönthető. Olyan apparátus működött, olyan volt a besúgórendszer, a securitate, hogy ez elképzelhetetlennek tűnt. A főtéren is csend uralkodott, a katonaság is felvonult, farkasszemet néztünk, de egyetlen lövés sem dördült. Akkor együtt voltak ott románok, magyarok, szászok, zsidók, cigányok, és mindannyian ugyanazt akarták. Ceaușescu közben hazaérkezett Iránból, ahol Khomeini sírját koszorúzta meg. December 21-re százezres nagygyűlést hívott össze Bukarest belvárosába, ám számításai nem váltak be, az emberek ellene fordultak. A tömeg antikommunista jelszavakat kántálva ellepte a főváros utcáit. December 22-én a hadsereg a felkelők oldalára állt át. A televízióban 12 óra 18 perckor bejelentették a népi felkelés győzelmét. A Ceausescu-házaspár sorsa ismert. Aznap elfogták, majd kivégezték őket.

Kajlik Péterék egy év múlva döntöttek úgy, hogy Magyarországra települnek, mert óriási traumát jelentett számukra, hogy akikkel decemberben még együtt küzdöttek a diktatúra ellen, márciusra ellenük fordultak. A Fekete Márciusról, amikor Marosvásárhelyen véres összecsapások zajlottak le románok és magyarok között, külön programot szerveznek majd. Kedden Király István romániai magyar politikus, Kincses Előd jogász és H. Szabó Gyula, a Kritérion Könyvkiadó igazgatója emlékezett.