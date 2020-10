A rendőrség és a polgárőrség is ellenőrzi a temetők környékét Békésben

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk október utolsó és november első napjaiban. Békés megyében a rendőrség bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal és a temetők környékén rendőri jelenléttel igyekszik tenni a bűncselekmények, balesetek megelőzéséért. A polgárőrök ugyancsak ott vannak a temetőknél.

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan felkeresik elhunyt szeretteik sírhelyeit. A rendőrség Békés megyében is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az emlékezők biztonságát erősítse – tájékoztatott a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.

– A temetőknél a megye valamennyi településén rendőrök teljesítenek szolgálatot. A forgalmasabb időszakokra állandó jelenlétet, illetve visszatérő ellenőrzéseket szervezett a rendőrség közrendvédelmi és bűnügyi szolgálata.

Az ellenőrzések célja a lopások megelőzése és a forgalom zavartalanságának biztosítása.

Forgalomkorlátozás egyik temetőnél sem lesz, szükség esetén a balesetek megelőzése érdekében rendőrök segítik majd a járművezetőket és a gyalogosokat.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a bűn- és balesetmentes megemlékezés érdekében kéri, hogy az elhunyt szeretteik sírjait felkereső hozzátartozók csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire a virágok, mécsesek megvásárlásához, vagy az utazáshoz szükségük van. Még rövid időre se hagyják őrizetlenül a sírok gondozása közben letett táskáikat, még arra az időre sem, míg például elmennek vízért.

Az autókkal érkezők a leparkolt járművekben ne hagyjanak személyes dolgokat!

A műszerfalon, üléseken, kalaptartón felejtett telefonok, kézitáskák kívülről is jól láthatóak, így a rossz szándékkal nézelődők hamar felfigyelnek ezekre a tárgyakra. A leállított, lezárt autóban ezért lehetőség szerint ne maradjanak táskák, iratok, telefonok, navigációs készülékek. A kerékpárosok pedig lakatolják le biciklijüket, és a kormányon, illetve a kosarakban ne hagyjanak semmit.

A járművekkel érkezők a haladási sebességüket az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően válasszák ki. Ezekben a napokban jelentősen megnövekedhet a közúti forgalom, amely sok esetben a megszokottnál lassabb haladást eredményez. A rendőrség szakemberei ezért is kérik a járművezetőket, hogy toleránsak, türelmesek legyenek közlekedő partnereikkel szemben. A gyalogosok és a kerékpárosok viseljenek fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt, hogy jól láthatóak legyenek a többi közlekedő számára.

Gyarmati Sándor, a békési polgárőrség elnöke elmondta, szervezetük tagjai a rendőrséggel közösen folyamatosan járőröznek a temetőkben, illetve a temetők környékén, valamint a parkolókban.

Gyarmati Sándor is megerősítette, hogy az autókban látható helyen hagyott táskák, pénztárcák csomagok felkelthetik a tolvajok figyelmét. Ugyancsak kérte, hogy a sírokra se tegyen senki értéket, mert olyan is előfordult már, hogy onnan loptak el táskát, pénztárcát.

– A rendőrség és a polgárőrség is folyamatosan jelen van a temetőkben, de sajnos minden sírt ugyanabban az időben nem tudunk ellenőrizni – intett az elővigyázatosságra.

A polgárőr vezetőt megkérdeztük arról is, hogy miként látja a viráglopások helyzetét. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, meglátása és tapasztalatai szerint újra-értékesítésre az utóbbi időben nem igazán visznek el virágokat. Van viszont, hogy valaki úgy akar spórolni, hogy elviszi más sírjáról a virágot, sírcsokrot, koszorút, leszedi az esetleges azon szereplő feliratot, és saját hozzátartozója nyughelyére helyezi.

– Igyekszünk ennek a folyamatnak elejét venni, de nem egyszerű a helyzet, hiszen óriási kiterjedésűek a temetők – fogalmazott Gyarmati Sándor.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arról tájékoztatta lapunkat, hogy idén a koronavírus gazdasági kockázataitól tartva kevesebb krizantémot ültettek a termelők, de így is – a megszokott 20 millióhoz képest – 17 millió szál virág kerülhet a piacra az országban. A megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint ennek ellenére is elegendő lesz a hazai virág: a piacon minden típusból van bőven, cserepes és különleges virágú vágott fajtákból is.

A tűzvédelemre is figyelni kell

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly országszerte tíz temetőben keletkezett tűz. Volt ahol kripták, sírhelyek égtek, máshol a temetőbe kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek, szeméttárolók gyulladtak ki. A megyében egy dévaványai temető volt érintett.

Az alábbiakra érdemes figyelni:



– Tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kapnak!

– Csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg a szabadban!

– A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni!

– A mécsestartóban égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el!

– Ne dobjunk a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe forró mécsestartókat!

– Ha azt szeretnénk, hogy távollétünkben is égjen az emlékezés lángja, akkor néhány száz forintért vásárolható eső- és szélálló LED mécsest helyezzünk a sírra!

– Otthonunkban se helyezzünk égő mécsest, gyertyát gyúlékony anyagok közelében. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra tesszük, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. A meggyújtott gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.