A rendőrség és a gyulai kórház is nagy mennyiségű fertőtlenítőszert kapott

Több mint ezer liter kéz- és felületfertőtlenítő folyadékot szállított ki a MOL a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a Békés Megyei Központi Kórház részére. A készítményt tartalmazó dobozokat teherautóval juttatták el mindkét helyszínre a csütörtöki nap folyamán. Április végétől pedig megkezdődik a lakossági értékesítés is.

Jelenleg a termék az egész világon, így hazánkban is nagyon keresett, hiszen a koronavírus-járvány elleni küzdelemben meghatározó szerepe van a fertőtlenítésnek. A MOL március 25-én az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy fertőtlenítőszert fog gyártani, majd néhány nappal később meg is kezdte a készítmény előállítását.

A fertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a társaság, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a higiéniás termékeket. A vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL LUB Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát.

Az egység a nap 24 órájában, három műszakban megállás nélkül dolgozik és termeli ki a napi mintegy 50 ezer literes mennyiséget, amivel a társaság jelentősen hozzá tud járulni a koronavírus okozta higiéniás helyzet eredményes kezeléséhez. A társaság ezzel a lépésével biztosítja hazánk fertőtlenítő-ellátását, és hetente több százezer liter készítményt szállít le az Operatív Törzzsel együttműködve a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek és önkormányzatoknak – közölte lapunkkal a társaság.

A járvány elleni küzdelem jegyében megyénk is kapott a termékekből, csütörtökön délelőtt 480 liter Mol Hygi kéz- és felületfertőtlenítő folyadék érkezett a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságra. A Bartók Béla útról a rendőrség elé leparkolt teherautóról, a dobozokba helyezett két literes flakonokat a rendőrség munkatársai pakolták be a kapitányság épületébe. Ezt követően a szállítójármű továbbment Gyulára. A MOL ugyanis a Békés Megyei Központi Kórház számára is kiszállított a fertőtlenítőkből, összesen 720 liter folyadék került az intézményhez.

Mint megtudtuk a társaság azon is dolgozik, hogy mihamarabb elindulhasson a termék kiskereskedelmi értékesítése, hogy a lakosság is hozzáférhessen a jelenleg hiánycikknek minősülő termékhez. Ez azonban csak azután kezdődhet meg, hogy a koronavírus elleni küzdelemben élenjáró intézmények ellátása már biztosítottá vált. Várhatóan április végétől kezdődik a tömeges értékesítés.