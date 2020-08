A pincérek is siratják a csabai Körös Hotelt

Több mint 50 éve, 1970. április 3-án nyitotta meg kapuit Békéscsaba új vendéglátó-ipari kombinátja, a Körös Hotel. Már az első nap sok vendéget fogadott a szálló. Még a legendás vendéglátóhely tervezett lebontása előtt kedden elhelyezték az épület falán az emlékezés koszorúját az egykori dolgozók, akik szomorúan kísérték végig, ahogy a közkedvelt vendéglátóhely az enyészeté lett.

Lencsepüréleves, sertéshúsrizottó, savanyúság. Ez volt az első napi menü a Körösben Kalmár Gyula konyhafőnök ajánlásával. Aztán jött a kedd tojáslevessel, rakott kelkáposztával, barackízes fánkkal. És így tovább. A heti menü felsorolása hosszabb volt, mint amennyit a Békés Megyei Népújság írt a megnyitóról.

Nem volt fáklyásmenet a szálloda indulása

Augusztusi cikkében a lap újságírója be is vallotta, hogy a nyitást bejelentő nyúlfarknyi hír óta jóformán alig foglalkoztak a csabai szállodával. A szerző hozzátette:

„Ez még önmagában nem indokolja a mostani publicitást. Ám jó ürügyként szolgált egy, a műsort névtelenül bíráló levél arra, hogy bepillantsunk a rekordhosszúságú idő alatt felépült reprezentatív épületbe, s megismerjük hétköznapjait.”

Szóval, nem volt egy fáklyásmenet az indulás. Ráadásul az is szúrta sokak szemét akkoriban, hogy egy 27 éves fiatalembert, Tóth Józsefet nevezte ki a Békés Megyei Vendéglátó-ipari Vállalat vezetése igazgatónak (őt Vidovenyecz József követte ebben a székben).

A tollforgató azt feszegette, milyen problémák jelentkeztek. Tóth József készséggel válaszolt, hogy a tűzhely nem volt bekötve a kéménybe, emiatt aztán gyakran „elúszott” a konyha. Kicsi, háztartási tűzhelyen főztek. A vendég sokáig várt az ételre, s a készételeket sem tudták melegen tartani. Az igazgató hozzátette, ez a gond végre megszűnt, ám a lift még mindig sok bosszúságot okoz mindnyájuknak. Hetenként átlag kétszer romlik el. Nem készült el a június 10-ére ígért kerthelyiség sem, de azért a fél teraszon már vendégeket fogadhattak.

Sztriptízre nincs szükség az étteremben

Tóth Józsefet próbálták megfogni a munkaszervezésben is. Elmondta: „Normális forgalomnál a munka nem igényel a meglevőnél több pincért. Igaz, valamennyivel csökkent a személyzet létszáma. Négy felszolgáló bevonult, három portás elment, s a bejáratnál álló szmokingos köszönőemberek helyébe boyok kerültek. Állíthatom, hogy a Körös fiatal gárdája mindent tud, ami egy ilyen helyen elvárható.”

És ezek után lehullt a lepel. Az újságíró rátért a lényegre: „Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy sztriptízre nincs szükség egy étteremben, sőt zsonglőrmutatványokra sem.” Az igazgató megadta magát: „Igen, magam is így vélem, de szerettünk volna valami igazán jó produkcióval kirukkolni.” Jött az újabb újságírói reagálás és kérdés: „Reklámnak nem volt rossz. De tudja-e, hogyan nevezi a közönség a szállóban szereplő énekesnőket? Elégedett-e Békéscsaba közönsége a Körös Hotellel?”

A szálloda vezetője higgadt maradt: „Minden bizonnyal, és a külföldiek sem panaszkodnak. Igaz, egy svájci hölgy felháborodott, mert a kutyáját nem vihette fel a szobájába, de az a kivétel csak erősíti a szabályt. Persze, az igazsághoz hozzátartozik, hogy minden látszat ellenére a csabaiak nem nagyon ismerik belülről ezt az épületet. A múltkor is megállított egy ismerősöm, és fontoskodva az árakról faggatott. Nem hitte el, hogy másodosztályú a Körös. Pedig így van.”

Földhöz csapta a poharakat, hogy imponáljon

Csökkent-e a többi csabai vendéglátóhely forgalma a szálló megnyitása óta? – kérdezték tovább az igazgatót. „Nem, sőt növekedett. Ez is azt bizonyítja, hogy a Körös nem máshonnan vont el vendégeket, hanem egy, ha úgy tetszik, új klientúrának biztosít az eddiginél kulturáltabb, magasabb színvonalú ellátást. Egyébként a forgalomra nem panaszkodhatunk. Szobáink többnyire állandóan foglaltak, maximálisan 150 vendéget tudunk elhelyezni, sok közöttük a külföldi. Szakácsaink és italkezelőink a hivatásuk magaslatán állnak.”

És hogy mit tettek a rendbontók ellen? Erre is válaszolt Tóth József: „Legutóbb az egyik, a Gyulai Várszínházban játszó neves, fővárosi színész duhaj kedvében, vagy talán azért, hogy imponáljon szíve hölgyének, földhöz csapkodta a poharakat. Több mint 500 forintnyi üvegkárt fizettettünk ki vele. A veszteségszámlára írjuk viszont annak a 200 mokkáskanálnak a költségét, amit elvisznek, vagy összehajlítgatnak. Rendőrt nem állíthatunk minden vendég mellé.”

Végül, úgy tűnik, az újságíró adta meg magát. Cikke végén leírta: „Most korántsem vendég, mint inkább kritikusi minőségben jártuk végig a pompás előcsarnokot, a wurlitzertől hangos presszót, a diszkréten neszező éttermet, a takaros szobákat, a jó ízléssel berendezett különtermeket és a finom illatokat árasztó konyhát. Mi mást tehetünk, mint megköszönjük az elmondottakat Tóth Józsefnek. A tanulságok levonását az olvasókra, pontosabban a vendégekre bízzuk.”

Rengeteg élményt őriz az első direktor fia

A vendégek pedig döntöttek, ellepték a Körös Hotelt. A presszót, a drinkbárt, az éttermet, benne a „karámot” is, ahol két- és négyszemélyes asztaloknál látványkonyhában készítették, illetve tálalták az ételeket a helyet foglalóknak. Tóth József, a szálloda első igazgatójának fia is rengeteg élményt őriz a Körös múltjából, ugyanis ott sajátította el a vendéglátós szakma csínját-bínját. Nem édesapja kezei alatt, hiszen ő akkor már a megyei vendéglátót irányította.

– Az igényesség, a vendégek maximális kiszolgálása vezette munkájában édesapámat – mondta ifjabb Tóth József. – Nagyon sokat tett azért, hogy a Körös olyan hotel, étterem és szórakozóhely legyen, ahol mindenki jól érzi magát. Nem csoda, hogy hétvégente asztalfoglalás nélkül nem lehetett bejutni.

A pincér nem lát, nem hall, nem beszél

Tuska János pincérként a nyitás napjától a Körös csapatát erősítette.

– Megtanultuk az alapszabályt, főként a protokolláris rendezvényeknél: „A pincér nem lát, nem hall, nem beszél, csak akkor, ha a rendeléssel kapcsolatos feladatait végzi – ecsetelte Tuska János. – Az ételeket úgy készítették a szakácsok, és mi úgy tálaltuk, hogy tudtuk, a vendég először a szemével étkezik. Nálunk a vendég valóban vendég volt, nem csak fogyasztó. Szinte mindig telt házzal mentünk, és jól éreztük magunkat mi, dolgozók is, igazi csapatot alkottunk. Ezért is vérzik a szívem, amikor a Körös előtt elmegyek. Jobb is, hogy lebontják. Ilyen állapotban ne lássák azok, akiket kellemes emlékek kötnek ide. Persze, azoknak sem felemelő látvány a belvárosban ez a lepusztult épület, akik soha nem jártak benne, csak hallottak az egykori pezsgő életről.

Megelőzte korát a közkedvelt intézmény

Tuska János kitért arra, a vidéki vendéglátásban megelőzték a korukat, már a ’70-es években úgynevezett flambírkocsin a vendég előtt készítették el az ételt a lángoló Gundel-palacsintától a rablóhúsig. Angol szervizt is alkalmaztak, vagyis a megrendelt ételekből a csokornyakkendős, szmokingos pincérek szedtek az asztalnál ülők kívánságai szerint. Tuska János számára a dátumok is emlékezetesek. A Körös 1970-ben nyitott, akkor a felszabadulásként emlegetett április 4-e 25.-ik évfordulóján, a pincérmester pedig pár nap múlva ünnepli a 70. születésnapját. A Körösben egyre feljebb került a ranglétrán, éttermi pincérből étteremvezető, üzletvezető-helyettes lett.

– A Körösben eltöltött idő számomra a vendég tiszteletét, szeretetét, megbecsülését, a szakmai igényességet jelentette – emelte ki a szakember. – Fájó szívvel gondolok ugyanakkor én is azokra a kollégákra, akik már nem lehetnek közöttünk.

Tuska János 1986-ig a békéscsabai Strand Vendéglőben – amit sokan Csempének hívtak – dolgozott üzletvezetőként. Azt követően a Keriben szaktanárként és szakoktatóként nevelte ki a vendéglátós utánpótlást.

Pixi a személyzeti szobában aludt

A békési Gál László 46 éve van benne a vendéglátásban, 1974-ben felszolgálótanulóként került a Körös Hotelbe – itt kapta a Pixi becenevet –, 1981-ig szó szerint ez volt a második otthona. Sokszor ugyanis a negyedik emeleti, 417-es, személyzeti szobában aludt, mert a műszak után már nem volt járata haza. A pincérmester a békési Nagyházpince Borozó-Éttermet üzemelteti már jó ideje, a Körösben tanultakat ott is kamatoztatja.

– A Békéscsabai Előre az NB I.-ben futballozott, és a vendégegyüttesek rendszerint már péntekre a Körösben foglaltak szállást – mesélte Gál László. – A bálok jó részét is itt tartották, évente több mint tízet. Összesen 34–40 ember dolgozott naponta azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Kedvelt volt az élő zene, ez a táncparkettre vonzotta a vendégeket. Állandó időpontban a Sigma-klubban szórakozhattak a megjelentek, de más zenekarok is felléptek, közülük több innen ment ki aztán külföldi szereplésre. Élénken él bennem még az is, hogy mindig csodáltam a falakon Gaburek Károly és Molnár Antal csabai festőművészek egy-egy festményét. Szóval, élmény volt a Körösben dolgozni, minden a vendégeket szolgálta, de dolgozóként is jól éreztük magunkat.

Tuska János által összegyűjtött képeket IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Libamájat, kaviárt is felszolgáltak Szabó János, a békéscsabai Hotel Fiume éttermi vezetője tanulóként kezdett a Körösben 1976-ban, 16 évesen, a teljes bezárásig, 1998-ig ott dolgozott. – Olyan telt házakat ritkán él meg az ember, mint ott, esténként 8-12 felszolgáló dolgozott. Az asztalokról nem hiányzott az ételek közül az ököruszályleves, a cigánypecsenye, a brassói, de a libamáj és a kaviár sem. Utóbbiakat elsősorban a külföldi, főként az akkori Szovjetunióból és Jugoszláviából érkezett csoportok rendelték. Ugyanakkor magyar és külföldi, egyszerű munkásember és orvos, jogász együtt, egy térben fogyasztott, beszélgettek egymással, majd ha úgy alakult, mulattak is.

