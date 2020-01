A Patkány éve lesz az idei

Február 4-én 10:04-kor a kínai asztrológia szerint szoláris értelemben hazánkban is elkezdődik a Jang Fém Patkány éve. Hogy mire számíthatunk a Jin Föld Disznó évéből kilépve, és mi mindenre tudunk fényt deríteni a kínai kultúrából gyökerező több ezer éves ezoterikus hagyományokon alapuló tanokból, arról a gyomaendrődi Balázs Irén kínai asztrológust kérdeztük.

– Milyen hatások lesznek meghatározóak?

– Erre az évre tekinthetünk úgy is, hogy egy vizsgaidőszakban vagyunk, amiből senki sem maradhat ki. Mindenki érezni fogja ennek a hatását azon az életterületén, ahol ezzel dolga van. Így világossá válik számunkra, hogy mennyire vagyunk felkészültek, milyen alapos a tudásunk. Itt tudás alatt nem az elméleti dolgokra kell gondolni, hanem életünk során a tapasztalatokból nyert bölcsességre. 2020-ban, mint általában egy vizsgán, az ember csak saját magára számíthat, kívülről segítséget nem igazán várhat. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek megnehezíthetik a mindennapjainkat. Lehetnek váratlan helyzetek, amire nem is számítunk, illetve a fejlődés és a növekedés lassulása is érezhető lesz minden területen. Ez okozhat némi feszültséget, bizonytalanságot, kibillentheti a lelkiállapotunkat, érzékenyebben reagálhatunk olyankor is, amikor egyébként nem szoktunk.

– Milyen vizsgákra számíthatunk?

– Kiemelt témakör lesz minden, ami az erkölccsel, tisztességgel, becsülettel és az igazsággal kapcsolatos. Fontos lesz a fizikai világ és az univerzum törvényeinek a betartása. Ha olyan dolgokat tapasztalunk, hogy nem haladunk, stagnálunk, vagy megakadtunk valamiben, akkor nézzük meg, hogy milyen előírásokat nem vettünk figyelembe. Javítsuk ki, és a dolgaink rendeződni fognak. A közlekedésben is jobban kell figyelnünk a szabályok betartására, ha nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe kerülni. A korrektség és szavahihetőség jegyében jobban ügyeljünk arra, hogy kinek mit ígérünk meg, és azt tartsuk is be. Ellenkező esetben mi is hasonló dolgokat fogunk megtapasztalni a saját bőrünkön. Megmérettetésre kerül akaraterőnk, túlélő képességünk, kitartásunk, hogy mennyire vagyunk önállóak és felelősségteljesek. Ez az év sok olyan feladatot és kihívást hoz akár az emberek, akár a cégek, vállalkozások életébe, melyek megnehezítik a mindennapokat. Azonban, ha nem arra várunk, hogy majd valaki megoldja helyettünk a felmerülő problémákat, hanem az irányítást a kezünkbe vesszük, és erőt, fáradságot nem kímélve dolgozunk rajta, akkor pozitív végeredményre számíthatunk.

– Hogyan lehet jól megélni ezt az évet?

– A kínai asztrológia filozófiája szerint minden, ami történik, értünk van, azért, hogy fejlődjünk általa, és mindennek elrendelt ideje van. Most egy kicsit nehezebb esztendő elé nézünk, mert a régi, teljesen berögzült nézőpontunk átalakításra, megújulásra vár. Amiben eddig hittünk, amit igaznak véltünk, új alapokra kell helyezni, mert a régi már nem fog működni. Az ember nehezen mozdul ki a komfortzónájából még akkor is, amikor már nem is érzi jól magát. Bár ez kényelmet és biztonságot ad, de egy idő után elszigetel a valóságtól, és inkább korlátoz bennünket. A körülöttünk kialakuló erőteljes változások fogják elősegíteni, hogy 2020-ban elengedjük a régi hitrendszereinket, és elkezdjük megépíteni az újat, így a korlátok lebomlanak és felváltja a szabadság.

A születés pillanata egyéni azonosító

Balázs Irén azt mondja, ez az előrejelzés az év általános tendenciáiról szól, azokról az energiákról, amelyek 2020-ban „testet öltenek”. Ehhez még természetesen hozzájönnek a hónapokra lebontott pluszinformációk is, melyek még változatosabbá teszik az évet. A személyes horoszkóp mindezekkel összeegyeztetve ad teljes képet arról, hogy az egyén életében mi várható ebben az időszakban. Minden ember egyedi, így a horoszkópja is az lesz. Mint ahogy nincs két egyforma ember, így nincs két egyforma horoszkóp sem. Az az időpillanat, mikor megszületett, csak az övé.