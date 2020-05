A parazitajárványban Békés megye az egyik legfertőzöttebb terület

Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek országszerte a paraziták megjelenése miatt, mint tavaly egész évben összesen. A parazitajárványban továbbra is Békés megye az egyik legfertőzöttebb terület, ezért komolyan kell venniük a kutyatulajdonosoknak.

Magyarországon a közelmúltig szinte ismeretlenek voltak a dirofilaria immitis fonálférgek, amelyek szívférgességet okozhatnak a kutyáknál. Elterjedésükben fontos szerepet játszik a klímaváltozás, valamint a melegedő klíma miatt újonnan megjelent szúnyogfajok elszaporodása.

A szúnyogszezon kezdetével tehát nő az állatok veszélyeztetettsége is, ezért fontos, hogy a gazdik megtegyék a szükséges óvintézkedéseket – hangsúlyozták a Positive by Hinora Gorup múlt héten kiadott sajtóközleményében.

Hírportálunk megkeresésére dr. Csonka Barbara békéscsabai állatorvos elmondta, meglátása szerint az elmúlt évben is ugyanennyi megbetegedés volt, a statisztikákat inkább az növelheti most, hogy az állatorvosok egyre többet tesztelnek, illetve a gazdák is komolyabban veszik a parazitajárványt. Hozzátette, páciensei teszteredményi között folyamatosan sok a pozitív, de ez egész Békés megyében elmondható.

Beszámolója szerint a szívférgesség szúnyogcsípéssel terjed, kutya kutyának nem tudja közvetlenül átadni, és embernek sem. Ránk pedig nem is lenne veszélyes, hiszen nem bizonyulunk számára megfelelő gazdatestnek. A négylábúaknál azonban komoly betegséget okoz, ami alattomos módon évekig tünetmentes, a panaszok megjelenésekor azonban kedvencünk legtöbbször már a végső stádiumban van. A férgek ugyanis tüdőereiben fejlődnek ki, elszaporodásuk után kerülnek csak a szívbe, ilyenkor már aluszékonyságot, fáradékonyságot, nehéz légzést, köhögést és fulladást okozva, amikor már kevés esély van az állat megmentésére.

Éppen ezért fontos a szűrés és a megelőzés. Kutyánk parazitajárványtól való megóvása érdekében már féléves kora előtt el kell kezdeni a védekezést, amit havi egy vényköteles tabletta beadásával folytathatunk. Ezt télen-nyáron élete végéig szükséges megkapnia, hiszen nem igaz – főként Békés megyére –, hogy a hidegebb hónapokban nincs szúnyog. Amelyik kutya pedig betöltötte a hat hónapot, azt a szívféregtabletta beadása előtt tesztelni kell, amit a ­későbbi kúra mellett is érdemes évente megismételni. Mindez egy vércseppből történő gyors mintavételt jelent az állatorvosnál.

Kifejtette, amennyiben pozitív lesz egy kutya parazitatesztje, úgy érdemes komolyabb kivizsgálást lefolytatni, majd kezelését megkezdeni. Annak keretében elsőként lárvákat ölnek, ami bár nem gyógyít hivatalosan, de vannak pozitív esetek. A végleges, biztos gyógyuláshoz azonban egy drágább, speciális kezelésre van szükség, amit általában Szegeden és Budapesten végeznek. Létezik továbbá a szintfenntartás is, amivel az állat életminősége és élethossza javítható.