A nyomdaipar biztos elhelyezkedést nyújt

A Magyarországon 9-10 ezer embernek munkát adó nyomdai ágazatban jelenleg 3-4 ezer fős a munkaerőhiány. Békéscsabán, ahol mintegy 1500 embernek adnak munkát a csomagolóanyag-gyártó cégek, szintén egyre kritikusabb a helyzet, dacára annak, hogy a városban működik a Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium nyomdászképzése. A projekt révén az utánpótlás biztosítását valósítják meg.

A Marzek Kner kilencemeletes irodaépületére óriásmolinót feszítettek ki, ez is a BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumának nyomdász- és nyomdaipari technikus képzésére hívja fel a figyelmet.

A hétfői sajtótájékoztatón Kása István Zoltán, a Marzek Kner Packaging és a Marzek FlexiLog Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a kampányt a csomagolóanyag-fejlesztésben és -gyártásban tevékenykedő cégek és szakemberek egy csoportja hívta életre. Megszületett az iparági összefogás, amely nem új keletű, hiszen már 2014-ben, a Marzek Kner Packaging hathatós közreműködésével elindult a ,,Gyere közénk nyomdásznak!” akcióval. Ezután számos megyei nyomda, valamint a békéscsabai önkormányzat fő támogatásával közös pénzügyi alapot hoztak létre. A nyomdászoktatók javadalmazása többletbérrel egészült ki, ez is hozzájárult a magasabb szintű képzéshez.

– Mindebből nőtt ki az immár négy pilléren nyugvó ,,Packaging a Te jövőd” program – emelte ki Kása István Zoltán. – Először a 13-14 éves gyerekekkel megismertettük, vonzóvá tettük a nyomdászatot. Ennek köszönhetően jelenleg már 137 diák tanul a nyomdaipari és a kiadványszerkesztő technikus szakokon. A második pillér – azaz a szakmai oktatók pénzügyi elismerése – mostanra már ott tart, hogy összesen 13 csomagolóiparhoz köthető cég csatlakozott. Így a békéscsabai önkormányzat által biztosított 6,6 millió forinttal kiegészítve, együttesen 13,2 millió forintnyi hozzájárulás jött össze a 2019/20-as tanévre.

– A projekt harmadik pillére a Modern Városok Programjában a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása közel kétmilliárd forintból. Végül a negyedik pillér, ami a közeljövő tervei között szerepel, a felsőfokú mérnökképzés elindítása a megyeszékhelyen, hiszen nemcsak közép-, hanem felsőfokú szinten is kritikus mértékűre csökkent a szakember-utánpótlás. Az említettek miatt ugyanakkor a hazai nyomdaipari képzés központja a jövőben egyértelműen Békéscsaba lesz.

Óriási lehetőségek a képzésben

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, a nyomdászatra, a csomagolóanyag-gyártásra mindig igény van, a munkaerő iránt pedig egyre nagyobb kereslet mutatkozik. Érdemes tehát a csabai képzésre pénzt fordítania az önkormányzatnak, a nyomdáknak, mert ez a befektetés megtérül.

– A felsőfokú nyomdaipari mérnökképzésnél élnek a remények, hogy sikerül Békéscsabára, a nyomdászat fellegvárába hozni ezt is – hangsúlyozta Herczeg Tamás. – A nyomdászat nálunk olyan hagyományokkal rendelkezik, mint a kolbászkészítés, és ez mindkét területen minőséggel párosul.

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont létrehozása óriási lehetőséget kínál majd a képzésben, de már most is folyamatosan emelkedik a nyomdásznak jelentkezők száma. A Szent-Györgyiben minden évfolyamon van egy-egy nyomdászosztály, a 13-14-esek száma pedig 40 körül alakul. Mindez jelentősen nőhet, szükség is van rá, mert csak a csabai nyomdaipari cégek munkaerőigénye 20-30 fő közötti évente.