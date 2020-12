A nyáron átadott méhkeréki termelői piacon vásárolt kedden dr. Nagy István

Méhkerékre látogatott kedden dr. Nagy István agrárminiszter, ahol Tát Margit polgármester és Goron Zsolt alpolgármester társaságában megnézte a helyi termelői piacot, a tésztakészítő üzemet, a Marhamajor Kft. telephelyét, a kígyóuborkákkal foglalkozó Kóra Krisztián kertészetét, valamint a zöldség- és gyümölcsfelvásárlással foglalkozó Bondár Attila telephelyét.

Méltán lehetnek büszkék az eredményeikre a méhkerékiek – mondta dr. Nagy István, az Agrárminisztérium minisztere. Hozzátette, a minap fogadta el az Országgyűlés azt a törvényt, amelynek hála megújul az őstermelői és családi gazdasági rendszer, ez pedig újabb lehetőségeket tartogat a mezőgazdaságban dolgozók számára, több jövedelemre tehetnek szert. Méhkeréken kíváncsi volt arra, hogy állnak a szektor szereplői, miként készülnek a jövőre. Hangsúlyozta a piacok szerepét, és hogy azokat tovább kell fejleszteni.

A pályázatokra hívta fel a figyelmet

Nyáron adták át Méhkeréken a 70 millió forintból, javarészt támogatásból megépült piacteret. Kedden mézet, száraztésztát, gyümölcs- és zöldséglevet, sajtot, kolbászt, édességet, savanyúságot, de akár szappant is beszerezhettek a helyiek. Tát Margit elmondta, a piac bizonyította létjogosultságát, és amikor nem az árusoké, akkor a gyerekeké a tér, a kicsik szívesen játszanak a placcon. A miniszter minden árust ellátott tanáccsal, hogy érdemes a pályázatokat figyelni, és persze nem távozhatott úgy a piacról, hogy ne vegyen valamit: vásárfiát, azaz kakasos nyalókát vásárolt.

A gyerekek szeretik a helyi tésztákat

A településen évek óta a közfoglalkoztatási program fontos eleme a tésztagyártás és a péksütemények készítése, a termékek a közétkeztetésbe kerülnek. A polgármester elmondta, a gyerekek nagyon szeretik a helyi tésztákat – amelyek között van spagetti, csiga, tarhonya és metélt is –, valamint a kakaós és pizzás csigákat, kuglófokat. Az üzemben nagyjából tíz közfoglalkoztatott dolgozik, és idén eddig 1500 kilogramm tészta került a konyhára, valamint heti kétszer szállítanak onnan friss pékárut. A tárcavezetőnek bemutatták, milyen gondossággal, precizitással készülnek a tészták és a péksütemények.

Tetszett a miniszternek a szarvasmarhatelep

A Marhamajor Kft. település szélén lévő telephelyén Ruzsa György, Varga Ferenc és Varga-Szeli Orsolya tulajdonosok fogadták dr. Nagy Istvánt. A cég szarvasmarhatartással foglalkozik, a munka öt éve 52 törzskönyvezett aberdeen angus vemhes üszővel kezdődött, ma pedig az állomány 130 tehénből és szaporulatából, valamint nyolc tenyészbikából áll. Hogy gazdaságosabban, az erőforrásokat még inkább kihasználva működhessenek, sertés bérhizlalásba is belefogtak. A miniszter biztatta a további munkára a cég vezetőit, úgy véli, megfelelő pályán mozognak.

Múlt héten még szüretelték a kígyóuborkát

Kóra Krisztián Méhkerék határában kígyóuborkákkal foglalkozik, a kertészete jelenleg kétezer négyzetméteres – ezek a fóliák fűthetők egy kazán révén –, de most bővíti további részekkel, így hamarosan hétezer négyzetméteren folyhat a munka. A kertészete rendkívül modern, a növények gyökerét a talaj helyett földdel teli vödrökbe helyezik, abba kötik be a csepegtető rendszert. Sőt, wifis öntözésvezérlőt is kiépítettek, így a csepegtetés bárhonnan elindítható. Ennek ellenére Kóra Krisztián naponta többször is megfordul a fóliában. A miniszter kérdésére elmondta, egy-egy vödörben két növény van, évente kétszer vetnek, és a két növényről így összességében évente 36-40 kilogramm kígyóuborkát szüretelhetnek. A munka általában februárban indul és ősz végéig tart, még a múlt héten is szüreteltek.

Felvásárlóval is beszélt a tárcavezető

Bondár Attila zöldségek és gyümölcsök felvásárlásával foglalkozik, hozzá is ellátogatott dr. Nagy István. Ő egy üzletláncnak szállít be, szerinte nagy a konkurenciaharc, és a boltok azt szeretnék, hogy minél korábban és minél tovább szállítsanak be folyamatosan friss árut. Elmondta, kétszáz termelővel állnak kapcsolatban, a beérkező árut körültekintő válogatás után egységesen, csomagolva viszik tovább. Folyamatosan fejleszt, tárolót épített, gépeket szerzett be. Kedden is látható volt az üzemben, hogy miként nézik át a vöröshagymát és az hogyan teszik a zsákokba; illetve, hogy miként kerül egy-egy csomagba a petrezselyem, a sárgarépa, a zeller és a karalábé, amik aztán levesbe való zöldségként kerülnek a boltok polcaira.