A nyaralók főként az új sportok kipróbálásakor sérülnek meg

Nyaraláskor több olyan sportot is kipróbálnak az emberek, melyeket korábban nem, vagy csak ritkán űztek. Ilyen például a strandröplabda vagy a vízi foci, de a tenisszel vagy a golffal is sokan egy-egy nyári kiruccanás alkalmával ismerkednek meg. A szakemberek szerint ezekben a hónapokban gyakoribbak a labdajátékok és a kirándulások közben szerzett sérülések, valamint az esetek nagy része meggondolatlanság miatt következik be, pedig ezek kellő odafigyeléssel megelőzhetők lennének.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Nagy Lídia békéscsabai testnevelő tanár azt javasolja, hogy semmiképpen sem nyaralás ­ideje alatt kezdjünk bele számunka ismeretlen mozgásformába. A kirándulást minden esetben előzze meg egy teljes körű felkészülés. ­Elmondása szerint olyan célpontokat, távokat, szintkülönbségeket válasszunk, melyeket biztosan teljesíteni tudunk, illetve tájékozódjunk arról, hogy milyen veszélyek várhatók a kinézett szakaszon. A szakember egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad túlvállalniuk magukat a túrázóknak, hiszen ilyenkor olyan váratlan körülmények adódhatnak, amik felkészületlenül akár balesethez is vezethetnek. Éppen ezért fokozatosságot és alapos felkészülést javasol azoknak, akik nyaralás közben mozogni szeretnének. Ugyanakkor hozzátette, lássunk világot, de ha nem része a mindennapjainknak a sport, akkor válasszunk könnyű úti célt, akár városon belül vagy a szabadban. – Így is teljessé tudjuk tenni az élményt. De mielőtt elindulunk, pontosan győződjünk meg arról, hogy hol van a fizikai teljesítményünk határa. Ez különösen fontos, ha nyílt vízben próbálunk ki olyan eszközöket, amiket eddig soha – emelte ki Nagy Lídia. A testnevelő tanár még azt javasolja, a szállodákban érdemes az animátorok tanácsait is meghallgatni, illetve ha két kerékre ülünk, különösen fontos a megfelelő védőfelszerelés használata, mivel annak hiányában egy-egy kerékpározás alkalmával, akár súlyosabb sérüléseket is szerezhetünk. Dr. Sonkoly Iván háziorvos elmondta, a tipikus nyári balesetek jó része némi odafigyeléssel elkerülhető. Ha pedig mégis bekövetkezik, akkor érdemes előre felkészülni ezekre, hogy a segítség megérkeztéig el tudjuk végezni az elsősegélynyújtást. – A szülők felelőssége, hogy időben megtanítsák gyermekeiknek az alapvető közlekedési szabályokat, a megfelelő védőfelszerelések használatát. Az elesésekből, sportbalesetekből származó sérülések szintén gyakoriak a nyaralások ideje alatt. Amennyiben bekövetkezik a sérülés, fel kell készülni a sebellátásra, ezért érdemes a nyaralásra vinni sebfertőtlenítőt, kötszereket, súlyosabb esetben pedig szakorvosi, mentőszolgálati segítséget kell kérni – tanácsolta az orvos. Hozzátette, a rovarcsípések megelőzésére is ajánlott gondot fordítani, ezért használjunk szúnyogriasztó spray-t. – Ha bekövetkezik a csípés, vannak krémek, antihisztamin-készítmények az allergiás tünetek megelőzésére, enyhítésére, melyeket szintén érdemes magunknál tartani. Kirándulás alatt, szabadban való tartózkodáskor szintén gyakori a kullancscsípés. Ilyenkor az állatot mielőbb el kell távolítani, és védőoltást is lehet alkalmazni, hogy elkerüljük a súlyosabb agyvelőgyulladást – mondta el dr. Sonkoly Iván. Érdemes biztosítást kötni A külföldre látogatók közül nagyjából minden második utas minimalizálja egy esetleges baleset-, betegségbiztosítás vagy poggyászkár költségeit – írja a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). A szervezet az autóval utazók számára azt ajánlja, készítsék fel a kocsijukat műszakilag, és figyeljenek arra, hogy minden szükséges dokumentum náluk legyen. Emellett a MABISZ tanácsa szerint a gépjárműben soha ne maradjanak őrizetlenül iratok, valamint értékes vagy értékesnek látszó tárgyak.