Horgára akadt az „aranyhal”, majd karácsonykor jött a gigafogás

Körülbelül 120-125 centis, közel 13 kilós csukaóriást fogott karácsony másnapján a Hármas-Körös gyomai szakaszán a békési Pálfi Zoltán. A gigahal méretének megfelelően hatalmasat küzdött, csak negyedórás kőkemény fárasztást követően emelték be a csónakba.

Minden karácsonykor hagyománynak számít, hogy kimegyek horgászni, nem történt ez másként idén sem, amikor Kun Attila horgásztársammal közösen vágtunk neki az útnak – árulta el lapunknak a korábban is már számos szép fogással kirukkoló horgász.

A kalandról elsőként a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KHESZ) Facebook oldala számolt be, amelynek Pálfi Zoltán a következőképpen idézte fel a történteket: „Életem legnagyobb, 12,89 kilogrammos csukáját karácsony másnapján, enyhe észak-nyugati szeles, napos időben, part menti törésen, akadó közelében sikerült megakasztanom. A hatalmas ragadozó rettentő kemény rávágással kapta el a nagyméretű gumihalat és azonnal érezni lehetett, hogy iszonyú nagy hallal van dolgom. Rendkívül kitartóan, csukakirályhoz méltóan védekezett és megijedtem, amikor a szákban megláttam, milyen óriási.

Hosszát nem mértük (ránézésre és a csónakhoz viszonyítva legalább 120-125 centis lehetett – a szerző), de a közel 13 kilogrammos súlyhoz nem is kell semmit hozzátenni. Alighanem ez életem hala. Aznap egyébként fogtam még egy szűk 4 kilogrammos példányt – ami inkább süllőként védekezett –, illetve akasztottam egy szintén hasonlóan harcoló nagyobbat, ami valószínűleg 5 kiló fölött lehetett. Cimborámnak pedig a csaliját vitte el egy jókora predátor. Számunkra tehát ez mindenképpen egy csukás nap volt.”

A fogás december 26-án, 11 óra 36 perckor történt a Hármas-Körös már említett gyomai szakaszán. Zoltán kérdésünkre elárulta, a hal óriásit küzdött, mintegy negyedórán keresztül kellett fárasztani, mire megadta magát. A csukát pedig horgásztársa emelte ki. A békési pecás azon a szombati napon is, mint mindig a műcsalis pergetőhorgászatot választotta. Egy 13 centis műcsali volt a siker egyik titka.

– A szabályok sem teszik lehetővé, hogy a halat hazavigyük, de ha az előírások megengedték volna, akkor is visszaengedtem volna a folyóba a csukát. Egy ekkora példánynak a vízben a helye, nem lehet másként – hangsúlyozta a sportember, aki egyébként is szinte kivétel nélkül visszadobja a halakat a vízbe.

A most 45 éves Pálfi Zoltán – akit stílszerűen vasárnap is éppen a vízen, pecázás közben értünk utol telefonon – legalább 30-35 éve horgászik, és mint a KHESZ is megírta, számos nagy fogás fűződik a nevéhez, a legnagyobb hala eddig egy 30 kilós harcsa volt. Vasárnap is több szép halat fogtak, amelyek közül egy három kiló körüli süllő vitte el a prímet, csukákkal is találkoztak, de azok harapták a damilt.