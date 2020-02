A női autósok ragaszkodnak jobban életük első járművéhez

A hölgyek vagy a férfiak költenek többet autóvásárláskor? Hányszor cserél autót egy átlagos tulajdonos? Milyen idős autókkal furikázunk? Milyen autókra keresnek a magyar internetezők? A hazai online autópiac segítségével kerestük a kérdésekre a választ.

Az elöregedő, átlagosan 14,2 éves hazai autóállománnyal kapcsolatos statisztikai adatok alátámasztásaként a Használtautó.hu által megkérdezettek 34 százalékának 11-15 éves, további 23 százalékának 16-20 éves, 12 százalékának pedig 20 esztendősnél is idősebb autója van. Vagyis a válaszadók több mint egyharmada 16 évesnél is öregebb autót hajt.

Hírportálunk kérdésére a portál Békés megyei adatokkal is szolgált, így kiderült, az oldalon meghirdetett autók alapján szűkebb hazánkban a járművek átlagéletkora kevesebb, mint az országos átlag: megyénkben 11 év és 3 hónap az eladásra kínált járművek életkorának átlaga. Békésből egyébként valamivel több mint kétezer autót hirdettek meg az oldalon, ezzel alulról a harmadik legkevesebb járművet hirdető megyék közé tartozunk. Aki használt autót keres, az nagyobb valószínűséggel találja meg Budapesten (27 ezer darab), Pest (15 ezer darab) vagy Bács-Kiskun megyében (7,5 ezer darab) a kívánalmainak megfelelő járművet. Békés megyében egyébként Škoda Octaviából árulják a legtöbbet (39 darab), ezt követi a Peugeot 3008, a Ford Focus, a Suzuki Swift, majd a Bmw 320-as modellje. Ezen autók mindegyike csak néhány darabbal marad le az első helyen álló cseh autógyártó típusától.

A portál arra is választ adott, hogy milyen autókra keresnek az internetezők. A közölt adatok alapján a használt autót 3 millió forintig keresőknél az első két hely továbbra is az Opel Astra és a Ford Focus modelleké, a harmadik hely már a modellmegjelölés nélkül, de BMW-t keresőké. A 3-10 millió forint közötti ársáv még érdekesebb preferenciát mutat: itt a leginkább az jellemző, hogy Mercedes-Benz vagy BMW a vevők vágya, de harmadik helyen azért ott egy konkrét modell, a Škoda Octavia is.

Ami az első saját személygépkocsi óta számított autócseréket illeti, úgy fest, hogy a hölgyek ragaszkodnak jobban az elsőként kiszemelt négykerekűhöz: a férfiak 31 százaléka háromnál is többször cserélt autót, ezzel szemben a hölgyek 33 százaléka egyszer sem. Az autóvásárlásra szánt összegeket áttekintve szintén érdekes különbségre derült fény a női és a férfi autótulajdonosok között. A válaszadók legnagyobb hányada (39 százaléka) 1 és 3 millió forint, 22 százalékuk 500 ezer és 1 millió forint közötti összeget költött legutóbb autóvásárlásra. 500 ezer forintnál kevesebbet a megkérdezettek 13 százaléka, 3 és 5 millió forint között 15 százalékuk, 5 millió forintnál többet pedig 11 százalékuk fordított személygépjármű megvételére. Nemek szerinti bontásban viszont mindenképpen érdekes, hogy míg a hölgyek 25 százaléka vásárolt 500 ezer forintnál olcsóbb autót, a férfiaknál ez az arány csupán 12 százalék.