A nem megfelelő diéta követése káros hatással lehet az egészségünkre

Itt a jó idő, hamarosan érkezik a bikiniszezon és mindenki szeretné a legjobb formáját hozni. Sokan szeretnének gyorsan lefogyni, ám a nem megfelelő diéta kiválasztásával maradandó károkat is okozhatunk az egészségünkben. Tajti Mónika dietetikust, okleveles táplálkozástudományi szakértőt kérdeztünk, hogyan érhetünk el tartós fogyást anélkül, hogy közben ártanánk vele magunknak.

Ezt ne hagyja ki! Szabad utat nyitna a GMO-k előtt a DK és a Momentum

A Baon.hu írása alapján, Tajti Mónika dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakértő szerint, először is fontos, hogy mielőtt nekikezdnénk egy diétának, keressünk fel egy dietetikust, aki mindenkinek egyénre szabottan tudja elmondani, hogyan adhatja le a felesleges kilókat.

– A dietetikusok figyelembe veszik a céljainkat, a tápláltsági állapotunkat, testösszetételünket, a fizikai aktivitásunkat, a napi ritmusunkat, saját ízlésünket, illetve esetleges betegségeket is, összességében az egész életmódunkat. Ezt követően tudja összeállítani egyénre szabottan, miből, mikor és mennyit kell ennünk ahhoz, hogy valóban tartós fogyást érhessünk el – mondta el.

Nem érdemes az internetről tájékozódni

A szakember szerint, az interneten rengeteg információt találhatunk a különböző diétákról, amelyek sokszor egymással ellentétesek és háttértudás nélkül nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az, ami szakmailag helytálló és megfelelő számunkra.

Tajti Mónika azt tanácsolja, hogy a fogyókúra helyett inkább életmódváltásra törekedjünk, az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokásaink kialakítására.

– Mindenképp a testtömeg normalizálását kell célul kitűzni, és hogy ezt hosszú távon is fenn tudjuk tartani. Ehhez szükséges a megfelelő táplálkozás mellett az aktív életmód, ami magába foglalja a testmozgást is. A testmozgás növeli az energiafelhasználásunkat, csökkenti a testzsír arányát, javítja az inzulinérzékenységet, illetve a szervezet terhelhetőségét is – részletezte.

– Nagyon fontos az elszántság és a kitartás. Ha véletlenül „bűnözünk” akkor se essünk kétségbe, ne adjuk fel az egész életmódváltást. Szem előtt kell tartani, hogy a többletsúly valószínűleg hónapok és évek alatt jött fel, pár nap alatt ezt nem tudjuk leadni, legalábbis tartósan biztosan nem – hívja fel a figyelmet a szakember.

Hetente maximum egy kiló fogyás az ideális

A dietetikust arról is kérdeztük, hogyan érhetünk el tartós fogyást, és hogy milyen ételeket ajánl a célok eléréséhez.

– A sikeres fogyásnak, illetve életmódváltásnak meghatározó tényezője az elfogyasztott ételek mennyisége és a minősége is. Törekedjünk arra, hogy a szükségesnél ne vigyünk be több energiát, étrendünk legyen zsírszegény, fehérjében és lassan felszívódó szénhidrátokban, rostokban gazdag.

A tartós és egészséges fogyásnak a mértéke a heti 0,5-1 kilogramm.

– Nagyon fontos, hogy minden makro- és mikrotápanyagot bejuttassunk a szervezetünkbe. Ezek a makrotápanyagok az energiát biztosító tápanyagaink, tehát a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok. A mikrotápanyagok a vitaminok és ásványi anyagok, ezek nem szolgáltatnak energiát a szerveztünk számára, viszont nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy zavartalanul működjön a szervezetünk. Ez által az anyagcsere folyamatokhoz is elengedhetetlen.

A divatdiéták átmeneti fogyást eredményeznek csak

Az úgynevezett divatdiéták tárháza eléggé széles, így megkérdeztük a szakembert, neki mi a véleménye róluk és milyen káros hatásai lehetnek, ha nem a megfelelő diétát választjuk.

– A divatos fogyókúrák átmeneti és rövid távú fogyást eredményezhetnek és sajnos bizonyos esetekben maradandó egészségkárosodást is okozhatnak.

A reklámozott divatdiéták többnyire szélsőségesek. Jellemzően rövid idő alatt nagy testtömegcsökkenést ígérnek, tudományosan nem megalapozott módszerekkel. Általában egyoldalú étrend jellemzi őket. Többnyire valamilyen élelmiszert, összetevőt vagy elkészítési módot zárnak ki, míg másokat előtérbe hoznak. A hosszú távú és egyoldalú étrend azonban az említett makro- és mikrotápanyagok hiányának kialakulásához vezethet – részletezte a szakember.

Fontos a kiegyensúlyozott étrend

Tajti Mónika figyelmeztet arra is, hogy ha ezeket a tápanyagokat túlzásba visszük vagy éppen keveset viszünk be belőlük a szervezetünkbe, az az egészségünknek is árthat. Azt javasolja, hogy próbáljunk a kiegyensúlyozott táplálkozásra törekedni.

– Hogyha túlzásba visszük, vagy éppen elhanyagoljuk bizonyos tápanyagok fogyasztását, akkor különböző tünetek jelentkezhetnek a divatdiéták következményeként. Ilyen lehet például a rossz közérzet, a hajhullás, az emelkedett vércukorszint vagy a vérzsírszint, akár cukorbetegséget megelőző állapot is kialakulhat.

A szakember elmondta, hogy milyen divatdiéták léteznek, és hogy ezek követése miatt milyen betegségek alakulhatnak ki.

– Divatosak manapság a nagyon magas zsírtartalmú diéták, amelyek sajnos hosszú távon a vérzsírértékek emelkedéséhez, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint epebetegségek kialakulásához vezethetnek. Szintén nagyon elterjedt a fehérjék túlzott fogyasztása, amely hosszú távon veseproblémák kialakulását idézheti elő, illetve emelkedett húgysavszintet is okozhatnak. Nagyon trendi még az alacsony szénhidrát tartalmú diéta, ami koncentrációs zavart, fáradtságot okozhat. Ha kevés szénhidrátot fogyasztunk, akkor jelentkezhetnek falásrohamok, valamint nagy veszélye ennek a diétának, hogy alacsony lesz a rostbevitelünk, ennek következtében pedig bélrendszeri panaszok is keletkezhetnek – mondta el.

Napi ötször étkezzünk!

Tajti Mónika kérdésünkre elmondta, hogy

napi ötször étkezzünk, többször és keveset, illetve hogy célszerű vásárláskor a termékek összetevőire is odafigyelni.

– Nehéz általánosítani az egyéni tényezők miatt, de naponta legalább ötször célszerű étkezni, sokszor, de keveset. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, ami lehetőleg víz legyen. Naponta legalább 400 gramm gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasszunk, ne feledkezzünk meg a rostok megfelelő beviteléről sem. A rostok kitűnő forrásai a zöldségeken és a gyümölcsökön kívül a rostdús gabonafélék, például a teljes kiőrlésű pékáruk, a bulgur, a köles, a barna rizs, a hajdina. Részesítsük előnyben a teljes kiőrlésű tésztaféléket, illetve minden főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjeforrást, sovány húsokat, tojást, zsírszegény tejterméket. Célszerű beépíteni az étkezésünkbe legalább heti egy alkalommal tengeri halat, busát, kecsegét vagy pisztrángot.

A szakember azt javasolja, hogy vásárlás során ellenőrizzük le a termékek címkéjét, javasolt összehasonlítani a só-, zsír-, és cukortartalomra vonatkozó információkat. Ezek közül mindig a legalacsonyabb változatú termékek választására kell törekednünk. Az ételkészítés során próbáljunk inkább növényi olajat használni, de ebből is minél kevesebbet.

Veszélyes a túlsúly

A szakember figyelmeztet az elhízás káros hatásaira is.

– Az elhízást önálló betegségként tartjuk nyilván.

A túlsúly közvetlen összefüggésben van a szív- és érrendszeri betegségekkel, a kettes típusú cukorbetegséggel, valamint számos daganatos és ízületi betegség kialakulásával.

Köthető még egyéb jelenségekhez is, például alvási zavarok, epekövesség, depresszió és degeneratív idegrendszeri kórképek nagyobb megjelenéséhez is.

Tajti Mónika szerint már egy 3-5 százalékos testtömegcsökkenés is klinikailag releváns mértékben képes javítani az egészségi állapotunkat, de túlzásba sem szabad vinni a fogyókúrát.

– Azért nem szabad túlzásba vinni a fogyást, mert az alultápláltság ugyanúgy nem egészséges, mint az elhízás, hiszen ez az immunrendszer legyengüléséhez, fáradékonysághoz, fejfájáshoz is vezethet. Emellett felszívódási zavarok, izomgyengeség, csontritkulás is kialakulhat. Lassul a bélmobilitás, negatív nőgyógyászati következményekkel járhat, illetve a szív- és érrendszer egészségére is rossz hatással van az alultápláltság.

Néhány szó a jojó-effektusról

A dietetikus a jojó-effektusról is beszélt, amely ugyancsak károsan hat az egészségünkre.

– A divatdiéták nagy veszélye még a jojó effektus, aminek a lényege, hogy a negatív energiamérleg esetén az alapanyagcserénk akár 10 százalékkal is lecsökkenhet és ez az állapot megmarad azután is, hogy visszatérünk a fogyókúra előtti étkezési szokásainkhoz. Akkor a szervezetünk raktározásba kezd, így azontúl, hogy visszatérnek a leadott kilók plusz kilók is lerakódhatnak, ezért sem ajánlott a divatdiéták alkalmazása. Sokszor nem csak a zsírtömegünkből, hanem az izomtömegünkből is veszítünk egy-egy ilyen gyors fogyást ígérő diéta követésével – mondta el.

A fogyást teljes mértékben befolyásolja a helyes táplálkozás, 70 százalékban a táplálkozás, 30 százalékban pedig a testmozgás az, ami meghatározza a fogyás sikerességét.

– Az energiabevitelünk 15-20 százaléka fehérje, 30 százaléka zsír és a maradék 50-55 százaléka szénhidrát legyen, de ez mindenkinél más, a céljaink határozzák, hogy kinek mennyi az ajánlott fogyasztás – magyarázta a szakember.