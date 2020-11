A négylábúakat most is fogadják a menhelyen

December 11-ig biztosan zárva marad a Csabai Állatvédők Kétegyházi úti menhelye – osztotta meg velünk Kiszely Zoltánné, a Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesületének elnöke. Ám mint mondta, hiába van kitéve a zárva tábla a menhely kapujára a koronavírus-járvány miatt, az élet nem állt meg náluk, az állatokra most is éppúgy vigyáznak, óvják, gondozzák, mentik őket. December 11-ig biztosan zárva marad a Csabai Állatvédők Kétegyházi úti menhelye – osztotta meg velünk Kiszely Zoltánné, a Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesületének elnöke. Ám mint mondta, hiába van kitéve a zárva tábla a menhely kapujára a koronavírus-járvány miatt, az élet nem állt meg náluk, az állatokra most is éppúgy vigyáznak, óvják, gondozzák, mentik őket.

Amikor a napokban ellátogattunk a Kétegyházi úti menhelyre, igencsak meglepett minket, milyen nagy a jövés-menés a telephelyen. Ugyanis a napokban érvénybe lépő szabályozás szerint bezárni kényszerült a csabai menhely, látogatókat, sétáltatókat, örökbefogadókat, közmunkásokat, de még közösségi szolgálatot teljesítő diákokat sem tudnak fogadni most. – De az élet nem állhat meg nálunk, a közel háromszáz kutyát és ötven cicát továbbra is el kell látnunk. A menhely alkalmazottai most is hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig itt vannak, mi, önkéntesek pedig hétvégén viseljük az állatok gondját – árulta el Kiszely Zoltánné, miközben a körülöttünk lévő kutyák hangos ugatással igyekeztek tudtunkra adni, hogy bizony ők is fontos szereplői a történetnek. A Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesületének elnöke hamar hozzátette, persze munka közben ők is betartják az előírásokat, mindenki maszkot visel náluk, és a kézfertőtlenítő használata is kötelező a telepen. Közben előttünk Lara, a fiatal rottweiler próbálta meggyőzni az önkéntes sétáltatóját arról, hogy jobb, ha ma más irányba indulnak, a mező felé. Közben megtudtuk, hiába van lakat a kapun, a hívásokat ugyanúgy fogadják az egyesület tagjai, kimennek a helyszínre, ha elkóborolt vagy ne adj isten elütött állatot talál valaki a városban. – Havi szinten harminc-negyven kutyust fogunk be. Közülük körülbelül ötnek van mikrocsipje, őket rögtön vissza tudjuk juttatni a gazdikhoz. Kettő-három csip nélküli állatért pedig jelentkezik a tulajdonos. A többi négylábú viszont nálunk marad, és új otthont kell keresnünk nekik – ismertette. Az egyik kennelbe is éppen a napokban érkeztek új lakók. A nyolc keverék kiskutya töretlen lelkesedéssel ugrált fel a kerítésre némi simogatás reményében. – Őket a napokban hozták be az anyakutya gazdái. Azóta az egyesület segítségével ivartalaníttattuk a szukát, a kicsiket pedig saját forrásból beoltattuk. Pénteken kerültek ide a telepre. Reméljük, hamar gazdára találnak – fogalmazott az elnök. Addig is fontos, hogy mindent meg tudjanak adni nekik az állatvédők. Viszont most a koronavírus-járvány miatt az állatok ellátásához szükséges tápadományt vagy textilfelajánlást csak telefonon előre egyeztetett időpontban tudják fogadni az egyesület tagjai. – A tél beköszöntével nagyon nagy szükség van szalmára, hiszen ilyenkor a kutyaházakat és a kennelek alját is le szoktuk szórni vele, hogy ne fázzanak. Illetve nagyon kellene még meleg pléd, takaró, száraztáp, konzerv a menhely lakóinak, hogy átvészeljék ezeket a hónapokat – emelte ki Kiszely Zoltánné. Kezelésekre költenek a legtöbbet Kiszely Zoltánné elmondta, elsősorban állatorvosi költségekre fordítják az állatbarátok által felajánlott összegeket. Beszélgetésünkkor is éppen azt mesélte, hogy nemrég gombás fertőzést kaptak az ott lakó cicák, kezelésük, oltásuk pedig több száz ezer forintba kerül. Mint mondta, ugyancsak jelentős összeget emészt fel a hozzájuk került állatok ivartalanítása. – Rengeteg az utcáról bekerült ivaros kutyus és cica, akikre aztán műtét vár, mivel az egyesület csak ivartalanítás után adja örökbe őket az új gazdák számára – hangsúlyozta az elnök.