A nagyszüleik szeretetéért adtak hálát az eleki unokák

Hagyományteremtő szándékkal írt ki pályázatot az eleki önkormányzat az Év Nagymamája és az Év Nagypapája címmel. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet az idősek tiszteletére. A gyermekek a pályázati munkákon keresztül bemutathatták, megköszönhették azt a szeretetet, törődést és tudást, amit nagyszüleiktől, dédszüleiktől kaptak és kapnak nap mint nap.

A nagyszülői szeretet pótolhatatlan, többek közt erre kívánta felhívni a figyelmet a városvezetés, amikor meghirdette az „Év nagymamája” és az „Év nagypapája” pályázatot.

– A felhívásunkra tizenkét írás érkezett, és szinte mindegyik az együtt töltött időről, a közös programokról, a nagyszülőktől kapott szeretetről, törődésről, tudásról szólt.

A gyerekek többek közt hálát adtak azért, hogy nagyszüleik vigyáztak rájuk, segítettek nekik a tanulásban, megmutatták titkos receptjeiket, vagy éppen a bőrt rúgták velük. Vagyis azokat a pillanatokat foglalták írásba, amikre mindig örömmel fognak visszaemlékezni – avatott be minket Szelezsán György.

A város polgármestere hozzátette, számtalan megható fogalmazás született a gyermekek tollából, így nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Az önkormányzat kulturális bizottságának vezetője, a Reibel Művelődési Ház igazgatója és a könyvtár vezetője végül úgy döntött, az Év Nagymamája díjat Kráder Ferencnének ítélik oda, akiről unokája, Kráder Ferenc Marcell írt szívhez szóló sorokat. A Dr. Mester György Általános Iskola hetedikes tanulója dolgozatában elárulta, jó pár éve úgy alakult az életük, hogy testvérével az édesapjára maradtak.

– Akkor én óvodás voltam, a tesóm meg ötödikes. Apa egész nap dolgozott. Maradt Mama, Tata meg Balu és az egész családja. Ők segítettek. Persze Mamáé volt a főszerep.

Vitt oviba, jött értem, etetett, itatott, átöltöztetett, mosott, főzött, takarított.

Nem is tudom, hogyan bírta? – tette fel a kérdést az iskolás.

Mint írta, sajnos később a nagypapája az angyalokhoz költözött, onnan vigyáz azóta is rájuk. – Én iskolás lettem, tesóm középiskolás. Nem könnyítettük meg mama dolgát. A mindennapi szokásos dolgok mellett jöttek a szülői értekezletek, az edzések, a betegségek, a házi feladatok, néha a rosszalkodásaink, de ő ott volt, mindig számíthattunk rá, kiállt mellettünk. Mára már testvérem felnőtt, dolgozik, én hetedikes vagyok. Mama mindennapos aggodalma most is velem van: Kész a leckéd? Mindent megtanultál? Vigyázz magadra kisfiam! – részletezte fogalmazásában a fiú, majd ekképp zárta sorait: azt kívánom, hogy nagyon sokáig egyengesse utamat Mama, vigyázzon ránk és magára. Nagyon szeretem a nagymamám!

Az átadón persze az is kiderült, hogy ki lett az év nagypapája.

Ezt a megtisztelő címet Krisán József nyerte el, unokája, Krisán Lujza ajánlására.

Lujza az Eleki Román Általános Iskola 5. osztályos tanulója, aki úgy fogalmazott, a nagyszülei imádják, mikor három unokájuk ott nyüzsög körülöttük.

– Vasárnaponként összegyűlik náluk a család. Mindenki kedvence az elmaradhatatlan, isteni húsleves. A nagymamám jól süt és főz. Süteményt is gyakran készít. Igazi konyhatündér. A három fia után az élet három lányunokával ajándékozta meg. Én voltam az első. Nagy boldogság volt. A tatám kőműves, szakmájában nagyon jó, és szereti is, ha alkothat valami szépet. A hasát is nagyon szereti, kedvence a pörkölt jó csípősen. Furcsa, hogy éjszaka is tud kávét inni, mégis úgy alszik, mint egy mormota – ecsetelte a lány.

De dolgozatából az is kiderült, hogy a kedvenc emléke nagypapájával az, amikor egyszer elvitte unokáit a strandra és beszorult a csúszdába.

– Nagyon sokat nevettünk. De ez egyébként is így van, ha együtt vagyunk, mindig nagyon vicces dolgokat csinálunk.

Remélem, ez még nagyon sokáig így lesz. Számomra ők a világ legjobb nagyszülei, nekem van a legjobb nagypapám

– osztotta meg Lujza.

A megható sorokat olvasva a pályázat kiírói bíznak abban, hogy egyre több gyermek ragad majd tollat a jövőben, és írja le gondolatait szeretett nagyszüleiről.