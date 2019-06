A nagycirkuszban mutatták be a megtanult artistaszámokat

Cirkuszban éreztem magam szerdán úgy, hogy nincs jelenleg Békéscsabán társulat. Működik viszont a Szabadság téren egy artistaképző szakgimnázium a Színitanház keretén belül. Hárman végezték el az első évfolyamot, a békéscsabai Tehenes Vivien, az egyaránt orosházi Nagy Laura és Nagy Patrik. A minap a Fővárosi Nagycirkuszban telt ház előtt mutatták be akrobata-, zsonglőr- és levegőszámaikat. A közönség vastapssal jutalmazta produkciójukat.

Régen járhattam a Szabadság téren, vagy nem voltam elég figyelmes, de eddig nem tudtam, hogy ott működik a Baross Imre Artistaképző Intézet tagintézménye. A cirkusz világában nem vagyok túl jártas, így Tuskáné Papp Erzsébet tagintézményvezető-helyettes világosított fel, hogy Baross Imre az országos artistaképző első igazgatója volt.

És hogy miért éppen Békéscsabán nyílt meg a 4+1 osztályos szakgimnázium? Több fenntartója is volt az idők során a Színitanháznak, de úgy nézett ki, hogy magára marad. Fekete Péternek, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatójának, a Jókai színház egykori direktorának, jelenlegi kulturális államtitkárnak köszönhető elsősorban, hogy a működtetést az országos artistaképző átvette.

– Fekete Péter pontosan tudta, hogy a Jókai színház is egyre több olyan előadást tűz műsorára, melyeket akrobatikus elemek tesznek még látványosabbá vagy kortárs-, moderntánc-betétek szerepelnek bennük. Természetesen adott a lehetőség majd a végzetteknél, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban mutassák be tudásukat, tehetségüket.

A három fiatalnak ez megadatott, az iskola háromórás gálaműsorában léptek porondra. Libegtek, lebegtek, profi módon zsonglőrködtek, mutattak be levegőszámot. Hibátlanul, így nem csoda, hogy a közönség tapsa, sikítozása mellett a tanárok és máshonnan érkezett társaik is elismeréssel szóltak a produkcióról.

– Hatalmas élmény volt egy ilyen nagy porondon fellépni, hallani a tapsot, és érezni azt, hogy amikor meghajolsz, te vagy a középpontban. Megdolgoztunk érte egész évben, de megérte – ecsetelte Nagy Patrik. Vivienhez hasonlóan ő is szertornázott az általános iskolában, Laura pedig hat évig táncolt. Keresztesné Deák Andreától, tánctanárától hallotta ezt a lehetőséget, és felvették. Most a táncpedagógus a szakmai osztályfőnöke.

– Az artistaképzőbe felvételizni kell, speciális készségek, például ruganyosság, ritmusérzék szükséges ahhoz, hogy a gyermekeknek aztán a gyakorlati rész könnyebben menjen.

A diákok a kedvünkért több produkciót bemutattak, labdákkal, buzogányokkal, színes kendőkkel zsonglőrködtek. Patrik kézenállópálcán is bravúros gyakorlattal rukkolt elő, majd egy nagy golyón egyensúlyozva zsonglőrködött.

Tuskáné Papp Erzsébet kiemelte, bár a Színitanházban szakgimnáziumi képzés történik, de szakkört is indítottak. Ide óvodások és általános iskolások jelentkeznek, hogy elsajátítsanak olyan produkciókat, melyekkel önmagukat, családjukat, társaikat is szórakoztathatják. Az artistaképző fővárosi központjából járnak profik különböző gyakorlatokat megtanítani, és egyre több ezekhez szükséges eszközzel is gyarapszik a csabai tagintézmény.

– Szüleink nálunk is jobban izgultak a budapesti gálán – mondták a diákok. – Ugyanakkor csak olyan levegőszámokat mutathatunk be, melyeket már csukott szemmel is megcsinálunk, valamint teljes a biztonságunk. Nagyon várjuk már, hogy milyen számokkal bővül a repertoárunk a jövő tanévben.