A múltba repítenek vissza az orosházi fotós képei

Hosszú évtizedek után Szegeden állították ki Gonda Géza fekete-fehér fotóit.

Gonda Gézát úgy ismerik Békés megyében, mint a Petőfi Művelődési Központ egykori igazgatóját, majd a Guardian float-üveggyár humánerőforrás-vezetőjét. Nyugdíjas éveiben kétlaki életre rendezkedett be: az esztendő jelentős részét feleségével, dr. Zelenka Klárával Angliában tölti, de igen gyakran találkozunk a házaspárral Orosházán is. Sőt, legutóbb Gonda Géza egy békéscsabai kiállítására invitálta hírportálunkat, a napokban pedig Szegeden nyílt fotókiállítása a Somogyi könyvtárban.

Kuriózumnak számít az a huszonnégy felvétele, ami napjainkban látható a szegedi könyvtárban: Gonda Géza 1974-ben a Szegedi Nemzeti Színház társulatának orosházi előadását, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt fotózta, ezzel gyakorlatilag egyedüli fotósként örökítette meg a darabot az utókor számára. Az 1974. február elsején bemutatott darabról ugyanis egyetlen fénykép sem maradt fenn, pedig a vidéki előadásokat is számolva 75 alkalommal játszotta azt a társulat. Olyan színészek léptek benne színpadra, mint Király Levente, Körtvélyessy Zsolt, Martin Márta, Fogarassy Mária, Gyürk István, Kovács János és Melis Gábor.

– Az óriási érdem Gonda Gézáé – fogalmazott a kiállítást megnyitó beszédében dr. László István, az egykori szegedi Fortuna együttes tagja.

Több jeles dátum is arra sarkallta Gonda Gézát, hogy „porolja le” a negatívjait és csalogassa elő a fekete-fehér fotókon a múltat.

– A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot egyetlen nap játszották Orosházán. Két előadást tartottak. Én 1974-től az ifjúsági házat vezettem, a művelődési ház akkori igazgatójától, Feldmann Józseftől és a színháztól is megkaptam az engedélyt arra, hogy lefotózzam az előadást. A kultúrház ötszáz fős nagytermében kétszer hatszázötvenen nézték meg a darabot. A felvételeket kizárólag a magam örömére őriztem meg, most viszont úgy éreztem, eljött az idő, hogy ezekből a felvételekből huszonnégy képet megmutassak a nagyobb nyilvánosság előtt is. Az aktualitást az adja, hogy ötven éve volt a montanai fesztivál, mely megihlette Déry Tibort, aki 1970-ben megírta a kisregényt. A könyv 1971-ben jelent meg, a felvételeket pedig 45 évvel ezelőtt készítettem. Tavaly döntöttem el, hogy az archívumból előveszem azokat. A budapesti Vígszínházban 1973 tavaszán mutatták be a Déry-műre épült musicalt. A Presser–Adamis-művet Budapest és Szeged után Pécsen, Szolnokon, valamint Győrben is bemutatták. Szegedre 1999-ben tért vissza, a Szabadtérin játszották – mesélte el az előzményeket Gonda Géza, aki bejelentette, valamennyi képét felajánlja a könyvtárnak. A tárlat így a február 4-ei zárás után is látható lesz. A fotóst meglepte a nagy érdeklődés, amit a képeivel kiváltott, a megnyitóra sokan kíváncsiak voltak.

Gonda Géza egyébként már a ’60-as évek végétől szívesen fényképezett. Omega-, Illés-, Hungária-, Metró-, LGT-koncertek hangulatát dokumentálta fekete-fehér felvételeken.