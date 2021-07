Hazánk legerősebb emberei csaptak össze Gádoroson

Nem kevesebb, mint tizenöt és fél hónapot vártak a szervezők arra, hogy végre megrendezhessék Gádoroson a HSMA Kamionhúzó Liga első fordulóját. A koronavírus-járvány – mint oly sok minden mást – itt is átírta a terveket, hiszen e sportág már tavaly bemutatkozott volna Gádoroson, de éppen a verseny idején ütött be a járvány.

Nagyon boldogok a gádorosi szervezők, hogy ha több mint egy éves késéssel is, de elhozhatták a településre ezt a látványos, különleges erősember sportágat.

Négy kategóriában, openben, könnyűsúlyban, a 35 év felettieknek mastersban és a hölgyeknek girlpowerben írták ki a versenyt.

Voltak átfedések is, néhány próbálkozó több kategóriában is felmérhette képességeit. A huszonöt versenyző a 7,5 tonnás kamionokat állva hámmal és ülve magukhoz kötéllel is húzta. Sokan nem is feltétlenül a győzelemért, sokkal inkább a verseny öröméért indultak el a viadalon.

– Nagyon jól sikerült a kamionhúzó liga első fordulója, jó volt a mezőny, nem túlzás, ha azt mondom, hogy a kamionhúzás hazai elitje vendégszerepelt Gádoroson. Nagy volt a lelkesedés – adott helyzetképet a helyi szervező, Simondán Vilmos. – A versenyzők tényleg az ország minden szegletéből érkeztek, így megyénkből Battonyáról és Gyuláról, és örömünkre voltak helyi indulók is, így a huszonnégy éves Szabó Dávid, valamint a még nála is fiatalabb, tizenkilenc esztendős Hegedűs Zsigmond. Plusz programként jelent meg a kínálatban az épített autók bemutatása. Több új tehetséggel is találkozhattunk, az openben indult egy tizenhét éves fiatalember is, de kellemes színfoltot jelentett a Hernádról érkező Balogh Nikolett, aki végül holtversenyben második lett. Simondán Vilmos kiemelte, hogy

nagy összefogás kellett ahhoz, hogy tető alá hozzák a rendezvényt.

– Hálás köszönettel tartozom mindenkinek, aki bármilyen módon is segítette a verseny létrejöttét, azoknak is, akik elhozták az épített autóikat, színesítve ezzel a programot, a támogatóknak és az árusoknak is, akik kiszolgálták a kilátogató közel négyszáz érdeklődőt. Meg kell még említenem Nagy Zsolt Joe nevét, aki időmérőként nagy segítséget nyújtott a verseny zökkenőmentes lebonyolításában.

Bár a megyében több helyen is leszakadt az ég, Gádoros megúszta eső nélkül, így gond nélkül zajlott le az esemény.

Simondán Vilmos elmondta, hogy a kamionhúzó liga nem az egyetlen idei szervezésű eseményük, terveik szerint ugyanis augusztusban rendeznének egy erősember versenyt is, ami egy korábbi rendezvényükhöz hasonlóan ezúttal is jótékonysági lenne, azonban erről többet még nem akart mondani, mert még sok minden képlékeny.

A verseny végeredménye

HSMA Erős Emberek Kamionhúzó Liga, 1. forduló. Végeredmény. Open: 1. Véró Alex, 2. Várnai Richárd, 3. Lindeisz Gábor, 4. Krucsai Róbert, 5. Gunyecz Dávid, 6. Pipu Dávid István. Girlpower: 1. Varga Fanni Rebeka, 2. Balogh Nikoletta és Szőcs Petra, 4. Csordás Cintia, 5. Motyovszki Lenke. Masters: 1. Tolnai Lajos, 2. Kis Attila, 3. Pipu István Dávid, 4. Németh Gábor, 5. Vas Gábor, 6. Deli Tamás. Könnyűsúly: 1. Gunyecz Dávid, 2. Deli Tamás, 3. Németh Gábor, 4. Szabó Dávid, 5. Hevesi Ferenc, 6. Kajla Gábor.