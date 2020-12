A minőségi virslit keresik a legtöbben Békésben

Minden évben szilveszter környékén fogy a legtöbb virsli Békés megyében is. Az elmúlt években a vásárlói szokások egyre inkább a minőségi termékek felé orientálódtak, a vevők tudatosan a magas hústartalmú finomságokat keresik. Az árak széles skálán mozognak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az év utolsó időszakában, illetve utolsó napjaiban az átlagoshoz képest többszörösére nő a virsli iránti kereslet, hiszen ez a termék a hagyományos szilveszteri, újévi ételek közé tartozik. További előnye, hogy glutén- és laktózmentes, így az ételintoleranciában szenvedők is fogyaszthatják – nyilatkozta lapunknak Tamáskovitsné Gila Éva, a Gyulahús Kft. marketingmenedzsere. Mint elmondta, juhbeles és normál, több kiszerelésben is kapható virslijeik egyaránt nagyon kelendőek.

– Természetesen az ünnepeket megelőzően nagyobb mennyiséget is gyártunk és szállítunk ki mind mintaboltjainkba, mind partnereinkhez ezekből a termékekből – tette hozzá a szakember. – A juhbeles virsli különösen népszerű a megyében, ahogy az elmúlt években, úgy idén is azt tapasztaljuk, hogy Békésben az átlagosnál is jobban kedvelik ezt a különlegességet, és sokan is keresik. A hagyományos virslit szintén rengetegen vásárolják, az óév utolsó napjaiban többször annyi fogy belőle, mint az esztendő más időszakaiban.

A felmérések alapján a fogyasztók számára egyre fontosabb a virsli hústartalma.

Ennek kapcsán Tamáskovitsné Gila Éva megerősítette korábban lapunknak adott nyilatkozatát, amely szerint a törvényi szabályozás értelmében a hústartalom arányának minimálisan el kell érnie az 51 százalékot ezekben a termékekben. A Gyulahús Kft. azonban már jóval az előírás megszületése előtt megnövelte a virslik hústartalmát, a finomságokban az már jó ideje eléri vagy meghaladja az 51 százalékot.

A marketingmenedzser egy érdekességre is felhívta a figyelmet. A virsli hőkezelt termék, éppen nincs szükség a sokaknál megszokott hosszú, 10-15 perces főzésre. A szakember javasolta, hogy rövid ideig, egy-két percig tegyék gyöngyöző, forró vízbe a virslit, és utána már fogyasztható is.

Így a legmagasabb az élvezeti értéke.

A Békésen kisboltot is üzemeltető Barta István Zoltán lapunknak elmondta, „virslifronton” az elmúlt időszakban több változás is tapasztalható.

– A vevők egyre inkább a minőségi termékek felé fordulnak, tudatosan keresik a magasabb hústartalmú termékeket, elolvassák a csomagolást. A lédigből már nem is igazán fogy nálunk – fogalmazott a vállalkozó kérdésünkre. – A folyamatnak számos oka lehet. Egyrészt a magasabb minőségű virslik is jó árban vannak, másrészt könnyen és gyorsan elkészíthetők. Számomra kezdetben meglepő volt, hogy még így szilveszter és újév környékén is vannak, akik a baromfiból készült terméket választják. Mindig elmondják, hogy ők nem hisznek a babonában, a tradíciókban, vagyis abban, hogy a szárnyassal elszáll a szerencse.

– Az idei év persze más, mint a korábbiak. Sokan szilveszterre tálakat rendelnek, amin persze szerepel, szerepelhet virsli is – fogalmazott.