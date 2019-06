A mesealapú idegennyelv-tanítás áll a projekt fókuszában

Lengyel, román, görög és török középiskolák diákjait, tanárait látta vendégül május 12-18. között a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

A találkozó a Zwack iskola Erasmus+ „Be the change you want to se„, azaz „Légy a változás te magad!” című Óvodai, Iskolai partnerségek projektjén belül került lebonyolításra.

A 2018 szeptemberében induló, kétéves projekt fókuszában az angol, mint idegen nyelv tanításának módszertani megújítása áll a mesealapú idegennyelv-tanítás bevezetésével.