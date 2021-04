A mérettől és az íztől függ a tavasz gyümölcsének ára

Egyre több megyei piaci standon, üzletben és az utak mellett kínálják a tavasz első magyar gyümölcsét, a fóliás szamócát. Az ár csökken, bár így sem olcsó a földi eper. Méret, íz, zamat alapján eltérőek az árak. Aki magában fogyasztja a földi epret, általában a legszebbet veszi meg, de gyümölcskrémesbe kiváló a kisebb is.

A lőkösházi Mák Robin a település határában árusítja a közeli fóliáiból frissen szedett szamócát. Az őstermelő kiemelte, a nagy hidegekben takargatták a növényt, így többségében megúszta a szokásosnál zordabb tavaszi időjárást. Hamarabb is tudták szedni a többséghez képest, már április 5-e óta kint vannak az út mellett a gyümölccsel. Persze, most érkezett el igazán a fóliás szezon­.

– Nyolcszáztól 3500 forintig több kategória van nálunk. A legolcsóbb az apróbb, deformált földi eper. Ezt virágzáskor csak elkapta a hideg, és aztán beragadt a termés – ecsetelte Robin. – Ez ugyanolyan édes, aromás, mint a nagyobb „testvérei”, és főként gyümölcskrémesbe veszik. Az extra nagy szamóca a legdrágább, de az említettek mellett vannak még köztes méretűek, kilónként két- és háromezer forintos áron. Szerencsére keresik, vásárolják az emberek a gyümölcsöt, már kiéheztek rá. Valóban nem olcsó, ezért kisebb kiszerelésben is árusítjuk.

Az őstermelő kifejtette, a napos idő már nagyon kellett, de örültek annak, hogy nem volt nagyon meleg. A fekete színű fóliában olyankor 60 fok is lehet, és hiába szellőztetnek, sok gyümölcs tönkremegy. Most ettől nem kellett tartaniuk. Mire mintegy három hét múlva véget ér a fóliás szezon, már megjelenik a szabadföldi szamóca.

Rajki István cukrászmester a csabai piacon járta körbe az árusokat, hogy földi epret vásároljon. Jellemzően 2500–3000 forint körül alakul most a kilónkénti ára a fóliás magyarnak. Íz, szín, aroma szerint vásárolja a legjobbat, még ha egy kicsit drágább is. Gyümölcskrémesbe és sütemények, torták díszítésére is használja.