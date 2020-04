A megyei kulturális intézmények is segítik a digitális oktatást

A járványügyi helyzet kapcsán hozott intézkedések miatt az elkövetkező időszakban sokan kényszerülnek otthonuk négy fala között eltölteni mindennapjaikat. Innen kell megoldaniuk a tanítást és a tanulást, a munkát és a kikapcsolódást is. Ebben igyekeznek segítségükre lenni a kulturális intézmények, melyek digitális gyűjteményeiket bárki számára elérhetővé tették.

Bár a vírus megfékezése érdekében a magyarországi könyvtárak jelentős része bezárta kapuit, mégis számos szolgáltatással tudnak a lakosság segítségére lenni. Különösen nagy hangsúlyt kapnak ebben az időszakban a távolról, így otthonról is elérhető adatbázisok, digitalizált gyűjtemények vagy akár az e-learning felületek.

– Ilyen a Europeana, amely egy felületen gyűjti össze elektronikus formában az öreg kontinens kulturális javait. A több millió tételt tartalmazó gyűjtemény európai levéltárak, múzeumok és könyvtárak digitalizált állományából származik. A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon pedig a hazai könyvtárakban, múzeumokban és levéltárakban közös múltunkról fellelhető kultúrkincsek, történeti dokumentumok érhetők el mindenki számára. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett a mélyebb feltárókutatások követelményeinek is megfelelnek – ismertette Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója.

Hozzátette, az Országos Széchényi Könyvtár által már több mint 20 éve működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományában jól rendszerezetten és több szempont szerint is visszakereshetően találhatók meg a műszaki, gazdasági, humán és társadalomtudományi témájú művek, valamint szépirodalmi klasszikusok is.

– A MEK elsősorban oktatási és kutatási céllal jött létre, így például a hazai iskolákban kötelező olvasmányok többsége is fellelhető a gyűjteményben. Illetve mobileszközökre optimalizált felülete, valamint akadálymentes változata is elérhető – osztotta meg az igazgató.

Szintén hasznos lehet a diákok számára az otthoni tanulás közben a Web iskolai könyvtár, amely egy több mint 4000 tételt tartalmazó virtuális gyűjtemény. De a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által összeállított linkgyűjtemény is komoly segítség lehet most, amelynek célja, hogy támogassa a pedagógusokat és a diákokat a tantermen kívüli tanulásban. A felületen elektronikus dokumentumok, tankönyvek mellett online tananyagok, webináriumok és tantárgyspecifikus gyűjtemények is találhatók.

A Munkácsy Mihály Múzeum is igyekszik a kényszerszünet alatt színvonalas és érdekes, otthonról elérhető online tartalmak megosztásával segíteni a távoktatásra átállt közoktatást és a kultúraközvetítést. Mint megtudtuk, a múzeum szerelmesei a virtuálisan bejárható kiállítások mellett kisfilmeket, érdekes összeállításokat tekinthetnek meg az intézmény oldalán. Emellett az intézmény rendhagyó múzeumpedagógiai blokkal is támogatja az online látogatást, ahol többek között olyan írásokat, valamint feladatlapokat tettek közzé, amelyeket a tanulók készítettek a múzeum kiállításaihoz kapcsolódóan.