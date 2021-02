A megyei könyvtárnak terveztek ügyességi játékot a fiatal grafikusok

Négykezes labirintust terveztek a Szeberényi Gusztáv Adolf művészeti szakgimnázium diákjai a Békés Megyei Könyvtárnak. A tizedikes grafikusok a bibliotéka valamennyi jellegzetes szereplőjét, termét beemelték a játékba, melyet az újranyitást követően bárki kipróbálhat majd.

Kertész Zoltán, a könyvtár olvasószolgálatának és információszolgáltatásának osztályvezetője hírportálunknak elmondta, a bibliotéka rendszeresen tart szakköröket, foglalkozásokat, táborokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ezekre a programokra készítettek játékokat, foglalkoztatóeszközöket, köztük egy, a BEGartos diákok által tervezett négykezes labirintust.

– Miután kitaláltuk a kollégákkal, hogy egy ilyen társasjátékot ki tudnánk használni a könyvtárban, megkerestük Tóth Pétert, a BEGart művészeti tanárát, van-e kedvük megtervezni a táblát. Szerencsére nagyon örültek a lehetőségnek, és ősszel meg is kezdték a közös munkát

– emlékezett vissza Kertész Zoltán. A négykezes labirintust kettő vagy négy ember játszhatja, akik a tábla mozgatásával tudják eljuttatni a golyót a megfelelő helyre.

– A grafikusnövendékek, hogy minél izgalmasabb legyen a játék, különböző feladatokat is írtak a labirintusra. Így hol Pókember elveszett maszkját, hol Mary Poppins táskáját, hol pedig a büfésnéni receptkönyvét kell megtalálniuk az ügyes játékosoknak

– avatott be minket a könyvtár munkatársa. De persze, mint minden alkotó tevékenységnél, a labirintus esetében is tervezéssel, ötleteléssel kezdődött a kreatív munka.

– Októberben kaptuk meg a feladatot. Szabad kezet adtak nekünk a könyvtár dolgozói, csupán annyi volt a kikötésük, hogy jelenjen meg a bibliotéka a kész játékban. Egy csapatként álltunk neki a feladatnak, hiszen fontosnak tartom, hogy az innen kikerülő diákok jól tudjanak majd grafikusként csapatban dolgozni. Ezért is volt szerintem nagyon hasznos ez a feladat a számukra. A közös munka első lépéseként pedig először tájékozódnunk kellett a társasjátékokról, azok fajtáiról, el kellett döntenünk, kiknek szeretnénk készíteni a játékot, milyen kivitelezési formát választunk, és hogy miként lesz egységes a labirintus. Ezután megnéztük a helyszínt, kinyitottuk a receptorainkat, és elkezdtünk ötleteket gyűjteni – mesélte Tóth Péter.

A tizedikesek fotóztak, jegyzeteltek a helyszínen, majd az iskolában pár hónapos közös munka után előálltak a végleges tervvel.

– Életnagyságban megrajzoltuk a pályát, és felosztottuk egymás között, hogy a labirintus állomásait kik készítik el. Miközben ügyeltünk arra is, hogy egységes maradjon a játék grafikája, valamint lehetőleg a könyvtár jellemző terei, tárgyai is megjelenjenek rajta. Így a recepciós pult, a növények, a büfé, vagy éppen a kávéautomata is helyet kapott a táblán. Illetve elhelyeztünk a pályán akadályokat is, melyeket csak úgy tudnak átlépni, megugrani a játékosok, ha mindannyian megemelik a táblát. Például akárcsak az életben, a büfében könnyű leragadniuk, oda több ilyen akadályt is tettünk, de minden részlegnél van egy-egy olyan pont, ahonnan csak közös erővel, egymást segítve lehet továbbmenni – részletezte a művésztanár.

A kész terv elkészültét követően pedig csak a kivitelezés volt hátra. Ezután kerülhetett az egyedi, fából és műanyagból készült társasjáték a könyvtárba, amely azóta ott várja az olvasókat, hogy a bibliotéka újranyitását követően kézbe vegyék és játszanak vele.