A megyei autósok keveset szemetelnek

Békés a legkevésbé szennyezett megyék közé tartozik az utak mentén kidobott illegális hulladék mennyiségét tekintve. Országos szinten a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak idén, öt hónap alatt mintegy 631 millió forintot költött a kezelésében lévő közutak mentén és pihenőhelyeken összegyűjtött hulladék elszállítására és ártalmatlanítására.

Az elszállított hulladék jelentős része az illegálisan elhelyezett szemét, a társaság felmérése szerint jelenleg mintegy 6000 köbméternyi szabálytalanul elhelyezett hulladékkupac található a közutak mentén az országban, melyet folyamatosan számolnak fel, de újra és újra megjelennek. Az illegális szemétlerakások száma évről évre növekszik, idén már 1420 tonnányi szabálytalanul kihelyezett szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak hivatalos lerakóhelyekre a Közút munkatársai.

A társaság nemcsak a kezelésében lévő 32 ezer kilométernyi burkolatot és az út menti területeket takarítja rendszeresen, hanem a pihenőhelyeken, parkolókban elhelyezett kommunális és szelektív hulladéktárolókat is üríti. Ugyanakkor napi probléma, hogy a kihelyezett szemetestárolókba és mellé olyan hulladékot helyeznek ki, melyek nem a közlekedés során keletkeznek, ilyen például a háztartási hulladék vagy a lomtalanításra ítélt szemét. Az is gyakori probléma, hogy a közút melletti bokros, fás területre is illegálisan helyeznek ki háztartási szemetet, sittet, egyes esetekben akár veszélyes hulladékot is. A Magyar Közút mérnökségei átlagosan csaknem egy hónapot csak szemétszedéssel és annak elszállításával töltenek, ami jelentős mértékben lefoglalja a humánerőforrás-kapacitásait, nem mellékesen hatalmas költségeket is felemészt.

Felméréseik alapján Békés megyében körülbelül 50 köbméternyi illegális hulladék található az országos közúthálózat mentén. A legtöbb, 30 köbméter a békéscsabai mérnökség területén, további 15 köbméternyi a gyomaendrődi és 5 köbméter az orosházi mérnökség területén. Az 1420 tonnányi hulladékból körülbelül 20 tonnányi található Békés megyében, ezzel a legkevésbé szennyezett megyék közé sorolható.

A társaság saját kampányokkal igyekszik csökkenteni a szemetelés mértékét. Tavaly tavasszal és ősszel is megrendezte Jobb, ha el se dobod! címmel országos szemétgyűjtési akcióját, melyhez országszerte mindkét alkalommal 12-12 ezren csatlakoztak. Továbbá minden évben csatlakozik a cég az Innovációs és Technológiai Minisztérium TeSzedd! akciójához is. A cég évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm illegálisan kihelyezett és eldobált szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől. A szemétgyűjtési munkák csak tavaly mintegy 1,5 milliárd forintot emésztettek fel a társaság költségvetéséből.