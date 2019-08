A megye legújabb intézményében kezdhetik az évet az ecsegfalvi óvodások

Átadták az újonnan elkészült óvodát Ecsegfalván szombat délelőtt. A település központjában helyet kapó, két csoportszobás, közel hatszáz négyzetméteres intézmény a legmodernebb berendezésekkel fogadja a település legkisebb lakóit hétfőtől.

A beruházásra 285,63 millió forint állami támogatást nyert a helyi önkormányzat. Az épület alapkövét egy évvel ezelőtt tették le és a célkitűzéseknek megfelelően hétfőtől már az újdonsült óvodai falai között játszhatnak a gyerekek.

Kovács Mária, Ecsegfalva polgármestere elmondta, többen kételkedtek abban, hogy a 2019/2020-as oktatási évre az épület fogadóképes lesz, de a kivitelező harca az idővel, valamint az időjárás viszontagságaival meghozta az eredményét, így a polgármester is megtarthatta ígéretét, miszerint ez év szeptemberétől már az új helyen folytatódhat a nevelési tevékenység.

– Három évvel ezelőtt sokan hiteltelennek tartották az óvoda építése iránti elköteleződésemet. Az életben a legfontosabbnak a család kötelékét tartom. Mivel magam is feleség és anya lettem az elmúlt években, így jobban átérzem miért fontos, amikor gyermekünk először átlépi az óvoda falait. Remélem az új óvoda legalább annyi ideig vagy még tovább fogja szolgálni az ecsegfalvi lakosokat, mint elődje, ahol 69 éven át nevelkedtek a gyerekek – hangsúlyozta Kovács Mária.

– Ecsegfalva élni akar, ezt bizonyítja ez a most elkészült beruházás is – fogalmazott Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő szerint maradandó értéket sikerült teremteni, amely nem csak a helyi lakosokat de az egész országot is szolgálja.

– Azt gondolom, ha egy település élni akar, akkor odafigyel arra, milyen igényei vannak a lakosoknak. A mai átadásnak fontos előzménye volt, hogy a polgármester asszony és a helyi képviselő-testület úgy döntött, hogy a településfejlesztési pályázatok beadásakor az óvodát célozták meg, így megépült ez a küllemében is nagyon szép intézmény – fogalmazott Dankó Béla.

Mindezek mellett a politikus kiemelte az épület tetején elhelyezett napkollektorokat, amelyek az intézmény elektromos energia és melegvíz ellátását hivatottak támogatni, ezzel is csökkentve az üvegházhatás okozta problémákat.

Fülöp Erzsébet, az Ecsegfalvi Óvoda vezetője hírportálunk kérdésére válaszolva elmondta, hétfőtől 42 kisgyermekkel kezdik az új intézményben a nevelési évet.

– Összesen ötven fős az intézményünk, két csoporttal. Majd januártól jönnek még az előfelvételisek, így várható, hogy pár gyerekkel többen fogjuk zárni az évet. Azon kívül, hogy itt minden új, az előző hellyel szemben újdonság, hogy tároló helyiségek is épültek, ahová az ágyakat be lehet tenni. Így a gyerekeknek több helyük marad játszani a csoportszobákban ahol további fejlemény, hogy galériák is készültek, mely érdekes színfolt lesz a kicsik mindennapjai során. Személy szerint 28 évet dolgoztam a régi épületben, melynek a vizesblokkja volt a legkritikusabb. Úgy gondolom egy ajándék a gyerekeknek és az itt dolgozóknak, hogy egy ilyen gyönyörű, vadonatúj épületben tölthetik a napjaikat.