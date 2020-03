A manökenek világáról mesélt a csabai modell

Bogár Nikolett, egykori modell, ma már gyógyszerész, valamint Túry Ferenc a lány professzora, és terapeutája által írt kötet a manökenek világába kalauzolja olvasóit. A divatipar és az evészavarok című könyv személyes élmények, és a modellek körében végzett felmérések alapján íródott. A napokban a kötet bemutatóján jártunk.

A napokban mutatták be dr. Bogár Nikolett, és dr. Túry Ferenc evészavarokról írt könyvét a megyei könyvtárban. A békéscsabai lány 2008-ban nyerte meg az Elite Model Look Hungary-t, az egyik legrangosabb manökenversenyt, ami egyben modellkarrierje kezdetét is jelentette. Pár év alatt bejárta az egész világot, együtt dolgozott többek közt a Giorgio Armani, a Chanel, a Dolce&Gabbana és a Dior divatházakkal. 2013-ban azonban mégis úgy döntött, hogy abbahagyja a modellkedést, és gyógyszerész lesz.

A huszonhét éves lány szerint a modellek hétköznapjai korántsem olyan vonzóak, mint ahogy azt az emberek gondolják. A testalak kontrollálásának feladata, a méretek megtartása sokuknak jelent napi nehézséget. Ma már köztudott, hogy az evészavarok kialakulásában a modern kor karcsúságideálja kockázati tényező.

– Én magam is voltam anorexiás és divatmodell. Éppen ezért úgy gondolom, minél többen szólalunk meg ebben a témában, annál több kapaszkodót tudunk nyújtani azoknak, akik ezzel a betegséggel küzdenek. Ugyanakkor ez egy fontos üzenet a divatszakmának is, hogy valóban oda kell figyelni, milyen méretkövetelményeket állítanak a manökenek elé, hiszen komoly egészségügyi károkat okozhatnak ezzel nekik – ismertette a könyv szerzője.

A kötet igyekszik a divat jelenségének társadalmi-kulturális hátterét is megvilágítani. A karcsúságideál tekintetében az emberi test értéke is előtérbe kerül: mennyire fontos az, hogy egészséges testet tartsunk fenn, illetve mennyire élhetünk vissza a testünkkel, vagy élhetnek azzal vissza mások? Mi a teendője az egészségpolitikának, hogy az egészség fenntartása alapvető érték maradjon? A könyv többek közt ezekre a kérdésekre ad válaszokat.