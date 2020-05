A Mahovics-OK körbetáncolják a jó öreg Kárpát-medencét

A kezdeményezés felhívásában kiemelték, június 4-én, a magyar nemzet szétszakításának századik évfordulóján nem emlékezhetünk közösségben, nem élhetjük át együtt a nemzeti összetartozás határokon átívelő élményét.

– Egymástól távol maradva is hívjuk fel a figyelmet összetartozásunkra és közösségünk hagyományaiból sarjadó életerejére, a Kárpát-medencét behálózó kisfilm-sorozattal! – teszik hozzá a Körbe táncoljuk Kárpát-medencét! ötletgazdái. Mint megfogalmazták: – öltsük fel viseletünket, keressük fel szűkebb pátriánk emblematikus, épített vagy természeti örökségét reprezentáló helyszíneit, s készítsünk 1-2 percnyi videofelvételeket – szólóban, párban, karanténstábbal… – felvillantva saját vidékünk, vagy más néprajzi táj tánchagyományát! Fejezzük ki ezzel azt a folytonosságot, amelynek ezeregyszáz éves létünket és jövőnket köszönhetjük a Kárpát- medencében!

Mahovics Tamás és ifj. Mahovics Tamás hírportálunknak elmondta, fontosnak tartották, hogy csatlakozzanak a megmozduláshoz.

– Lényeges, hogy kifejezzünk, ma is összetartozunk, a határok nem választanak el minket egymástól. Nagyon érdekes, hogy magyarországi nemzetiségek is táncolnak a programban – hangsúlyozta Mahovics Tamás, aki megyénk egyik ismert néptáncpedagógusa. Fiát, ifj. Mahovics Tamást pedig a Duna Tv Fölszállott a páva című műsorában ismerte meg az ország, ahol tavaly a legjobb táncos szólista lett.

Mint megtudtuk, a Mahovics-OK duó természetesnek tartotta, hogy saját régiónkhoz kötődő táncokat adjanak elő.

– A Dévaványai pásztortáncokat választottuk, és a felvételhez ki is települtünk egy autentikus helyre, Dévaványa-Réhelyre. Köszönet a lehetőségért a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontnak – húzta alá a néptáncpedagógus.

A felvételen Nagy András Balázs citerázik, a két Mahovics énekel és táncol. A videó operatőre pedig Szőke Péter volt.

– Nagyon köszönjük, hogy már egyetlen nap alatt több ezren látták a felvételt – mondta az édesapa és fia. Ezzel egyébként, ha nem is legmagasabb, de az egyik legnézettebb a békési videó. A kezdeményezést nagyon sokan figyelik, illetve az országból és a határon túlról is szép számmal azonosultak a felhívás céljaival, elképzeléseivel.

A zene is a mindennapok része

Ifj. Mahovics Tamás most ötödikes és szülei elmondása szerint is szépen szervezi tanulását a kényszerű iskolai távollét alatt. Öccsének, Marcinak már nehezebb dolga van, hiszen első osztályban most sajátítják, erősítik meg az írást-olvasást, a tanítók nagyon hiányoznak neki.

A Mahovics családban a zene és tánc a mindennapok része, a gyerekek gyakran kérik édesapjukat, hogy zenéljen egy kicsit, miközben ők anyukájukkal, Mahovicsné Ladányi Anitával, aki szintén néptáncpedagógus, táncra perdülnek.