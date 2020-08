A magyar fotográfia előtt tisztelegtek a megyeszékhelyen

A Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítást pénteken a Márvány Fotóműhely. A tárlat megnyitóeseményét a Csabagyöngye Kulturális Központ Ifjúsági kiállítóterében tartották.

A Feketén-fehéren című kiállítás egy megemlékezéssel kezdődött. A Márvány Fotóműhely vezetője, Katona Péter arra kérte a látogatókat, hogy egyperces fejhajtással tisztelegjenek az idén elhunyt Tuskáné Papp Erzsébetre, aki többek között a műhely tagja volt.

A tárlatot Csökmei-Szurovecz Nóra fényképész nyitotta meg. A művész beszédében érdekességet árult el a fotózás kezdeti időszakáról. Kitért arra, hogy a legrégebbről fennmaradt fotó 1827-ből származik és egy nyolcórás expozícióval készítette a fotográfia egyik feltalálója, természetesen fekete-fehérben.

– Az itt felsorakozó 37 szerző egy-egy képpel mutatkozik be, a téma kötetlen, csupán egyetlen technikai előírásnak kellett megfelelniük, hogy az alkotások fekete-fehérek legyenek. Láthatunk itt portrét, állatokat, emberábrázolást, városképeket és tárgyakat is – mutatta be a tárlatot a fényképész.

A képcsokrot szeptember 30-ig tekintheti meg a közönség.