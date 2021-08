A ligetben rendezték meg az első MoHo-t

Idén első alkalommal rendezték meg a MoHo Piacot Békéscsabán.

A szervezők, Szászné Nagy Veronika hordozási tanácsadó és Aktívmami oktató, illetve Bánfi Gerda kulturális rendezvényszervező elsősorban szülőket, leendő szülőket, családokat vártak szombaton. A Liget udvara már reggel megtelt a természetbarát termékekkel, többek közt hordozókendők, formázott hordozók, mosható pelenkák, baba, gyermek, felnőtt ruhák, ékszerek, játékok és kiegészítők is helyet kaptak a MoHo piacon. Az ország távoli részeiről és persze a megyéből is érkeztek árusítók, akiktől nem csak hordozóeszközök és mosható pelenkák, de a bölcsőde- és óvodakezdéshez szükséges eszközöket is beszerezhették az arra járók.

– Fontosnak tartottuk, hogy minél több Békés megyei kisvállalkozó helyet kapjon a piacon, ismerjék meg a termékeiket. Ezért is esett erre a helyszínre a választásunk, mert a délutáni óráktól már a Ligeti Vásár kis- és őstermelői is megérkeztek, akiktől a vasárnapi ebédhez szükséges alapanyagokat szerezhették be a vásárlók – fűzték hozzá a szervezők.