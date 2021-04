A lépcsőházakban is viseljenek maszkot!

A járványhelyzet miatt, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt, a társasházak üzemeltetői fokozottabban figyelnek a lépcsőházakban a takarításra. A hírportálunknak nyilatkozó közös képviselő szerint fontos lenne az, hogy a lépcsőházakban se vegyék le a maszkot a lakók, és hogy a liftet csak korlátozottan, azaz egyszerre ne sokan vegyék igénybe.

Ezt ne hagyja ki! Eltűntek az oltásellenes posztok a járványban elhunyt DK-s politikus oldaláról

A takarítás rendszerességén nem változtattak, de az sokkal intenzívebbé vált, több felületet mosnak, törölnek át – például most a korlátokra is jobban ügyelnek –, illetve a szokásoson túl másfajta tisztító- és fertőtlenítőszereket is használnak – mondta Bíró Mihály, aki közös képviselőként több békéscsabai társasházért felel. Hozzátette, a járvány tekintetében a lépcsőházak és a liftek gócpontok lehetnek. Úgy véli, fontos lenne, hogy a lépcsőházakban, a lakások bejáratáig viseljék a maszkot a lakók, azt ne vegyék le rögtön akkor, amikor belépnek az utcára nyíló ajtókon. Szintén problémaként vetette fel, hogy a másfél négyzetméteres liftekben egyszerre akár négyen vagy többen is beszállnak, bezsúfolódnak.

– Bár vannak, akik, ha látják, hogy sokan vannak a liftben, nem szállnak be, de nem ez az általános – folytatta Bíró Mihály. Kitért arra: egy tízemeletesben, ahol 150–160-an laknak, a 24-ből 16 órán át folyamatosan megy a lift, így annak leállítására és rendszeres fertőtlenítésére esély sem nyílik.

– Amikor csak lehet, egyedül használják a liftet a lakók, ezzel is igyekeznek óvni az egészségüket – mondták a Békéscsabai Lakásszövetkezetnél. A takarítás nem vált gyakoribbá, mivel amiatt a költségek jelentősen nőttek volna, de nem is kaptak ilyen kérést. Viszont fertőtlenítőt is adagolnak a szakemberek a tisztítószerhez, így minden tisztított felületet egyben fertőtlenítenek is. Különös figyelmet fordítanak az ajtókra, a kilincsekre.

– Többször érkezett olyan visszajelzés, hogy túl erős a klórszag a lépcsőházakban – tette hozzá Benedek László ügyvezető igazgató, aki szerint a járvány idején ezzel is együtt kell élni. Bár a Békéscsabai Lakásszövetkezet ügyfélszolgálati irodája zárva van, a munka változatlanul folyik, elektronikus úton és telefonon tartják a kapcsolatot a lakókkal. Orvosolják a bejelentett hibákat, állagmegóvási munkák folynak, több felújítás zajlik vagy áll előkészítés alatt.

A kisebb orosházi, összeszokott közösségek, társasházak beosztják, hogy ki a soron következő a takarításban. A közös képviselők azt mondták, van arra példa, hogy beszereztek fertőtlenítőket, és heti rendszerességgel, fokozottabb módon takarítják, fertőtlenítik a lépcsőházakat.

Az Orosházi Lakásszövetkezet ezernél több lakást működtet. Bot Ferenc elnök elmondta, a tulajdonosok náluk is pozitívan állnak a kialakult helyzethez. Eddig nem kaptak olyan kérést, hogy a lépcsőházakat, a közös helyiségeket fertőtlenítsék. De ha lesz ilyen, akkor azt teljesítik, hiszen az a vállalkozó, aki a rágcsálók és a kártevők irtásával foglalkozik, vállalta ezt is.

Tapasztalataik szerint a tulajdonosok türelmesek, felelősségteljesen viselkednek, a szabályokat betartják, a kialakult helyzetből adódó kellemetlenségeket rugalmasan kezelik, mindent megtesznek, hogy saját lakókörnyezetükben az adódó problémákat megoldják.