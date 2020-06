A lendületes kötegyáni fejlődést törték ketté Trianonnal

A Bihar vármegye részét képező Kötegyán és környéke 1920-ig Magyarország egyik leglendületesebben fejlődő térsége volt – mondta dr. Hajdu Mihály kötegyáni vállalkozó, helytörténeti kutató. Hozzáfűzte: Trianon miatt az addig prosperáló község zsáktelepüléssé vált, az ország nagyjából közepéről a perifériára szorult. A csonkolással mondhatni halálra ítélték, elszakították Nagyszalontától, Nagyváradtól, kitörési lehetőséget csak az biztosíthatna számára, ha a gazdasági egység a régióban ismét létrejönne.

– Földrajzi megközelítésben az Alföld és a Bihar-hegység találkozásánál fekvő Kötegyán jómódú településként élte meg a 19. század második felét és a 20. század elejét. Ez több tényezőnek is köszönhető, például a Gyepesnek, ami kellemes klímát, öntözési lehetőséget, a korábbi kiöntései miatt pedig termékeny földet jelentett a gazdák számára. Nagybirtok nem alakult ki igazán, sok kis- és középbirtokos élt ezen a területen – kezdte dr. Hajdu Mihály.

A gazdák komoly mennyiségű árut termeltek, a felvevő piac pedig a közelben volt, Nagyszalontán és Nagyváradon, de Belényesig is eljutottak a termékek. A fejlődést segítette, hogy 1871-ben megnyílt az Alföld-Fiume vasútvonal, ami hatalmas jelentőséggel bírt, mivel a nehezen szállítható terményeket így még távolabbra is elszállíthatták. Miután megépült a Vésztő-Pusztahollód vasútvonal, a kötegyáni állomás még fontosabb lett: csomóponttá, átrakóhellyé vált.

Amellett, hogy vitték az árut, a terményt, a fát, a szenet, a követ, a személyforgalom is jelentős volt a vonalon. Miniszterek, miniszterelnökök – elég csak a Tiszákra gondolni – utaztak rajta, de Arany János is vehette már a kabátot Kötegyánnál, ha szülővárosába, Nagyszalontára kívánt utazni. A Bihar vármegyéhez tartozó Kötegyán és környéke prosperáló, ország talán leggyorsabban fejlődő térsége volt akkoriban, felfűzve az akkoriban „Alföld gyöngyfüzérének” nevezett Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagyvárad-Nagyszalonta-Arad-Temesvár vonalra is.

– Ez szakadt meg 1920-ban – folytatta dr. Hajdu Mihály. Hozzátette, voltak vészjósló jelek Trianon előtt is, mivel a település 1919 áprilisától 1920 első feléig román megszállás alatt volt, és az ország határát jelző fa oszlopokat Kötegyántól nyugatra ütötték le. A békediktátum után került vissza újra Magyarországhoz. A határt később francia mérnökök tűzték ki, akikkel az elmondások szerint jó volt jóban lenni: pár száz métert nyerhettek is, de a vasútvonal maradt román oldalon, azt nem léphették át.

Kötegyán Bihar vármegye szerves részét képezte 1000 éven át, Nagyszalontától pár kilométerre, Nagyváradtól egy órányira volt: az iskolák, a hivatalok miatt élénk volt a kapcsolat. Sőt, Kötegyánban volt körorvos, gyógyszerész, posta és táviroda is, hozzá tartozott ilyen szempontból Ant, Nagyzerind és Keményfok, amelyek szintén Romániához kerültek. A mozgások – köztük a családi kapcsolatok is – inkább Nagyszalonta felé irányultak, mint Békés vármegye felé.

Kötegyán bekerült egy csonka megyébe, Bihar vármegye 12 ezer 700 négyzetkilométeréből mindössze 2 ezer 700 maradt Magyarországon, egyetlen város sem volt, a bihari megyeszékhely az akkor község Berettyóújfalu lett – hatalmas volt a kontraszt Nagyváradhoz képest.

– Elzártság következett, látszott, hogy a határok meghúzása semmilyen ésszerű elvet nem követett, csupán egy gazdaságföldrajzi, gazdaságpolitikai döntés született, azt sem vették figyelembe, hogy az egyes településeken milyen volt a nemzetiségek összetétele – fogalmazott. Az első világháború előtt rengeteg iparos, kereskedő is élt a zsáktelepüléssé vált községben, amelynek lakosságszáma 3000 volt, mára ez 1400-ra mérséklődött.

A helytörténeti kutató szerint a trianoni csonkolással mondhatni halálra ítélték a határ menti településeket, így Kötegyánt is. Egyetlen valódi kitörési lehetőséget az jelenthetne, ha eltűnne a schengeni határ és a gazdasági egység újra ki tudna alakulni Nagyszalonta, Nagyvárad irányába.