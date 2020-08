A legtöbben augusztus végén vesznek tanszereket

Újra küszöbön áll az iskolakezdés, amit a legtöbb diák az előző tanévben elrendelt digitális oktatás miatt a megszokottnál is jobban vár. A szeptember azonban nem csupán a találkozásról szól, hanem az oktatásról is, amihez számtalan tanszert kell beszerezniük a családoknak.

Pálinkás László, a gyulai MÁTÉ Nyomtatvány és Irodaszer Szaküzlet tulajdonosa elmondta, korábban az „iskolaszezon” eltartott egy teljes hónapig a papírboltokban, a multik bejövetelével azonban az utóbbi években augusztus utolsó hetére korlátozódik. Mindez talán annak köszönhető, hogy sokan kivárják az áruházláncok akcióinak kihirdetését, mielőtt eldöntik, hol fognak végül bevásárolni. Emellett egyre nagyobb teret hódít az online vásárlás is. Hozzátette, ez senkinek sem jó, mert a tapasztalatok szerint sokan így is a kisebb írószerüzletek mellett döntenek, melyeket a nyári szünet utolsó hetében ér el a dömping, emiatt kényelmetlenebb lehet a válogatás, ráadásul a készlet is pillanatok alatt kiürülhet.

Kifejtette, a fentiek miatt a nyomtatványüzletek mára teljesen átálltak az utolsó pillanatban történő lerohanásra, a készleteiket is ennek alapján tárazzák be, és még a legkisebb boltok is kettő helyett négy-öt eladóval várják a családokat. Pálinkás Lászlótól megtudtuk, bár ritka, de még előfordul a vásárlóknak egy olyan rétege is, akik a nyár minden hónapjában betérnek hozzájuk, így apránként szerzik be a tanszereket, ezzel elosztva azok költségét is.

A trendekkel kapcsolatban elmondta, azok között mindig van aktuális, egy-egy népszerű mese, film vagy játék miatt, amihez a gyártók évről évre igazodnak. Erre mindig van igény, és várhatóan ez nem is fog változni. Persze ez könnyen felvetheti a gyakoribb iskolatáska-, tolltartó- vagy éppen tornazsákvásárlást, hiszen a gyerekek ízlése, valamint kedvencei gyorsan váltakoznak, de ez a szülői hozzáállástól is függ. Vannak, akik előre megszabják a gyermeknek, hogy mikor kaphat újat, mások rábólintanak az újabb sorozat beszerzésére.

Végül visszatérve az írószerüzletekben való vásárlásokra Pálinkás László elmondta, tévhit az, hogy csak az első gyermeknél kell a segítség a tanszervásárlásnál. Közel harmincéves múltjuk során ugyanis azt tapasztalták, hogy sok édesanya, édesapa nem feltétlenül emlékszik arra, hogy három, négy vagy éppen öt évvel korábban melyik ceruza, zsírkréta, tempera vált be nekik az adott évfolyamban, de a testvérek igényei is gyakran különböznek egymástól. Ráadásul egy tanítópáros négy évig visz egy kezdő osztályt, így mondhatni, évről évre más márkára vonatkozó kérések sorakoznak a kiadott listákon.