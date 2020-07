A legkiválóbb diákokat és tanáraikat köszöntötték Gyulán

A hagyományoknak megfelelően a gyulai polgármesteri hivatal dísztermében köszöntötték a város legkiválóbb diákjait, az iskolai tanulmányi és művészeti versenyeken legjobb eredményt elérő diákokat, illetve az őket felkészítő tanárokat szerdán délután.

Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, a város egész lakossága számára fontos, hogy milyen sok kiváló képességű diák tanul Gyulán.

– A családtagok, az iskolák, a pedagógusok és a város közvéleménye is okkal lehet büszke rájuk – fogalmazott. Szívügyünk, hogy a helyi nyilvánosság előtt is elismerjük azokat a fiatalokat, akik tanáraik szerint a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották. Ezért is volt számunkra fontos, hogy a mai rendezvényt a jelenlegi járványügyi helyzetben is megtartsuk. Nem szeretnénk, ha e szép hagyomány elveszne. Az eredmények ugyanis nem sikkadnak el, mert a kiváló diákok nevét évről-évre megörökítjük a városi Dicsőségkönyvben, amelyet a Mogyoróssy Könyvtár őriz az utókor számára.

Hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy a város képességmegtartó népességgel rendelkezzen, és a tehetséges fiatalok kötődjenek Gyulához, térjenek vissza, és talentumukat a városban, a városért kamatoztassák majd.

Idén a Gyulai Primissima díjat Bittó Eszter, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium végzős tanulója vehette át.

Bittó Eszter versenyeredményei:

Szabó Pál Irodalmi Csapatverseny 1. hely

Curie Környezetvédelmi Csapatverseny 1. hely

Irinyi János Kémiaverseny megyei 6. hely

Erkel Vegyésze 2. hely

Herba Medica Verseny országos 28. hely

OKTV kémia 2. fordulóba bejutott

Curie Kémia Emlékverseny 2. fordulóba bejutott

E Chem Test Nemzetközi kémiaverseny (angol nyelvű) országos 32. hely

KIVÁLÓ DIÁK JELÖLÉSEK

Gyulai Implom József Általános Iskola

Gurzó Hanna, 8. c osztályos tanuló

Varga Tamás Matematikaverseny – megyei 1. helyezés

Felkészítő tanár: Garami Veronika

Természettudományi Csapatverseny – megyei 1. helyezés

Felkészítő tanár: Tar Attila

Nagy Levente Noel, 7. a osztályos tanuló

Arany János Magyarverseny – országos 4. helyezés

Felkészítő tanár: dr. Jakabné Mocsári Éva

Német vers- és prózamondó verseny – megyei 3. helyezés

Felkészítő tanár: Nagy Mária

Vígh Laura, 8. a osztályos tanuló

Arany János Magyarverseny – országos 5. helyezés

Felkészítő tanár: Kolozsi Ildikó

Telc Megyei Angol Verseny – megyei 5. helyezés

Felkészítő tanár: Varga Zsuzsanna

Orosz Nóra, 4. a osztályos tanuló

Zrínyi Ilona Matematikaverseny- megyei egyéni 1. helyezés, csapat 1. helyezés

Felkészítő tanár: Ökrös Márta

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny – megyei 1. helyezés

Felkészítő tanár: Hajduné Kukla Ilona

Bakos Levente, 8. b osztályos tanuló

Varga Tamás Matematikaverseny megyei 5. helyezés

Felkészítő tanár: Hrabovszki Zoltán

Erkel Ferenc Gimnázium „Öveges” kémia verseny – körzeti csapat 1. helyezés

Felkészítő tanár: Tar Attila

A 4. c osztály. Az osztály névsora:

Boros Bodza, Daróczy Emma Vivien, Dezső Fruzsina, Felföldi Áron, Felföldi Tamás, Gellén Vencel, Horváth Jázmin, Irázi Dávid, Janics Bence, Koós Petra, Kovács Bendegúz, Köpödi Bence István, Kurta Veronika, Lajos Bertalan, Makra Zita Kamilla, Merényi-Metzger Márton, Molnár Zsanett, Németh Panna Luca, Szamos Balázs Martin, Váczi Zita

Számtalan alkotó, kreatív pályázat országos helyezettjei és különdíjasai pl.: A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége és a Rep Tár Szolnoki Repülőmúzeum digitális pályázata – országos 1. helyezés

A Jane Goodall Intézet által meghirdetett „Alkoss az esőerdőkért” környezetvédelmi pályázat – országos különdíj

Felkészítő tanár: Ökrös Márta

Boros Bodza, 4. c osztályos tanuló

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny – országos 2. helyezés

Mézes-bábos meseíró pályázat – országos különdíj

Mindkét versenyre Ökrös Márta tanárnő készítette fel.

Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye

Hemdi Jázmin Neszrin, Hurguly Lola,Kovács Dalma, Nagyváradi Zsófia

6.a osztályos tanulók

Bolyai Természettudományi Csapatverseny regionális döntő 5. helyezés

Felkészítő tanár: Bende-Gyepes Nóra

Kállai Szabolcs Bence, 8.b osztályos tanuló

XV. TELC Angol Verseny megyei döntő 2. helyezés

Felkészítő tanár: Borsós Antalné

Kiss Kevin, 3.a osztályos tanuló

Pangea Matematika Verseny, országos döntő 11. helyezés

Felkészítő tanár: Albertiné Galbács Andrea

Nacsa Domán, Kozák Csanád, Molnár Zoltán, Pikó Hella, 6.a és 6.b osztályos tanulók

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei döntő 5. helyezés

Felkészítő tanár: Kovácsné Megyeri Anna

Kozák Bálint, Nagy Melinda, Papp Benjámin, Veres Attila, 4.a osztályos tanulók

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei döntő 6. helyezés

Felkészítő tanár: Kiss Andrásné

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

Dudaszeg Tamás, Matus Arnold, Havas Balázs, Patkás Zsolt Máté, 7. a osztályos tanulók

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei döntő 1. helyezés

Felkészítő tanár: Dr. Csanálosiné Csizmadia Beáta

Horváth Lili Janka, Karácsony Anna Flóra, Márkus Tamás, Petróczky Rita, 3. a osztályos tanulók

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei döntő 2. hely

Felkészítő tanár: Dzsamba Katalin

Hirth Benedek, 8. b osztályos tanuló

37. Hatvani István Fizikaverseny országos döntő 23. helyezés

XXX. Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny megyei döntő 2. helyezés

Felkészítő tanár: Kempfné Gácsi Erzsébet

Árgyelán Viktória, 8. b osztályos tanuló

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei döntő 1. helyezés

Felkészítő tanár: Zámori Ida

Szőke Damján, 4. a osztályos tanuló

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei döntő 1. helyezés

Felkészítő tanár: Kissné Márkus Mária

Horváth Sára Kata, 7. a osztályos tanuló

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei döntő 2. helyezés, országos döntő 13. helyezés

Felkészítő tanár: Dr. Törökné Rábai Valéria

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye

Kneifel Anna, 8.a osztályos tanuló

Bolyai Matematika Csapat Verseny 12. helyezés

Zrínyi Ilona Matematika Verseny 24. helyezés

Felkészítő tanár: Ludányiné Perényi Márta

Erdődi Gergő, 5.a osztályos tanuló

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 2. helyezés

Felkészítő tanár: Dr. Tihanyiné Széles Ágnes

„Ki a Mester két keréken” Városi Közlekedési Verseny, egyéni és csapatban is 2. helyezés

Felkészítő tanár: Árgyelán Lászlóné

Schmidt Hanga, 3.a osztályos tanuló

TekiTotó matematika verseny 1 helyezett

Tudásbajnokság magyar nyelvből arany fokozat

Felkészítő tanár: Dobay Brigitta

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Gahler Andreas, 6. évfolyam, harsona szak

Országos Kürt- és Mélyrézfúvó Verseny területi válogatójáról magas pontszámmal jutott tovább

Felkészítő tanár: Döge Csaba

Puskás Dániel, 6. évfolyam, tuba szak

Országos Kürt- és Mélyrézfúvó Verseny területi válogatójáról továbbjutott

Felkészítő tanár: Puskás Sándor

Balázs Márk, 5. évfolyam, zongora-, szolfézs szak

Országos Szolfézs-, Népdaléneklési Verseny területi válogatójáról a legmagasabb pontszámmal jutott tovább.

Felkészítő tanár: Fábiánné Kelemen Teréz

Vágó Zsófia, 8. évfolyam, társastánc szak

A társastánc tanszak alapító tagja, aki mindvégig kiemelkedett társai közül példamutató szorgalmával, tehetségével, kitartásával.

Felkészítő tanár: Szivák Krisztina

Nagy Ivett, 6. évfolyam, citera szak

Az elmúlt tanévben, szorgalmával, kitartásával kiemelkedett társai közül. Kimagaslóan sokat fejlődött, ami versenyeredmények, helyezések formájában realizálódott

Felkészítő tanár: Rácz Gyula

„N.BĂLCESCU” ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Juhász Krisztina, 8. osztályos tanuló

Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny román nyelv és irodalom – országos döntőbe jutott

Méhkerék Országos román helyesíró verseny 2. helyezés

Felkészítő tanár: Szucsigán Lászlóné

Puskás Péter Pál, 7.b osztályos tanuló

Országos angol nyelvi tanulmányi verseny megyei 9. helyezés

Telc Megyei angol verseny 1. helyezés

Felkészítő tanár: Temesváriné Ferenczi Ágnes

Galea Eszter Lilien, Makovej Norbert, Peres István Szilveszter, Seres Kata Rozália és Szabó Hunor, 7. osztály csapata

a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által meghirdetett megyei Őszi vetélkedősorozat 2. helyezés

Felkészítő tanár: Cserhátiné Gurzó Éva

Avramucz Ida, Szántó Sebestyén, 3.b osztályos tanulók

A Hebe Kft. által meghirdetett Országos angol kulturális levelezős csapatverseny 4. helyezés

Felkészítő tanáruk: Szántóné Borbély Angéla

Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola

Bujdosó Zoé, 3.a osztályos tanuló

Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti 16.helyezés

Bólyai Természettudományi Csapatverseny körzeti 3. helyezés

Felkészítő tanár Ficzere Tamásné Mári Anita

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti 1. hely, országos 15. helyezés

Felkészítő tanár Károlyi Ágnes

Dávid Péter 3.a osztályos tanuló

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti 1. helyezés és országos 15. helyezés

NyelvÉSZ megyei versenybe jutott

Felkészítő tanár: Károlyi Ágnes

Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti 3. helyezés

Felkészítő tanár: Ficzere Tamásné Mári Anita

Papp Vera Janka, Ködmön Katica, Szántó György Róbert, Kajári Kende, 5.a osztályos tanulók

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 2. helyezés

Felkészítő tanár: Mári Zoltánné Mészáros Andrea

Hejazi Fatime, 8.a osztályos tanuló

Péter András Gimnázium: angol szépkiejtés nyelvi verseny 2. helyezés

XV. TELC Megyei Angol Verseny megyei 4. helyezés

Felkészítő tanár: dr. Elek Zsuzsanna Éva

Magvető Református Általános Iskola és Óvoda

Baráth Salamon, Izsó Balázs, Látkóczki Lilla, Lipcsei Emese, Schreyer József, Szabó Dániel, 8. évfolyamos tanulók

Peregrin-Az elveszett adatok nyomában-online iskolatörténeti verseny – Kárpát-medencei döntő: I. helyezés

Felkészítő tanár: Baráth Andrea

Baráth Johanna, Majláth Szófia, 4. évfolyamos tanulók

Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye országos II. helyezés

Felkészítő tanár: Baráth Andrea

Baráth Salamon, Látkóczki Lilla, Lipcsei Emese, Szabó Dániel, 8.évfolyamos tanulók

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei I. helyezés, országos XX. helyezés

Felkészítő tanár: Turánné Bódi Beáta

Baráth Timóteus, 6.évfolyamos tanuló

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei VI. helyezés

Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye matematika IX. helyezés

Polgár Lajos Emlékverseny matematika szekció IV. helyezés

Felkészítő tanár: Csillagné Szentgyörgyi Ágnes

KÖZÉPISKOLÁK

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

Pikó Boglárka, 12.D osztályos tanuló

Verseny megnevezése: Biológia OKTV országos 16. helyezés

Felkészítő tanár: Boros Mihály

Berki Tünde, 12.D osztályos tanuló

Olasz nyelv OKTV országos 25. helyezés

Felkészítő tanár: Oltean Florentina

Vincze Zoltán, 12.B osztályos tanuló

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló 1. helyezés

Felkészítő tanár: Galbáts Dénes Ágost

Mohamed Karim Abdulrahman, 10.C osztályos tanuló

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei döntő 1. helyezés

Felkészítő tanár: Szilágyi János

Horváth Anna, 11.C osztályos tanuló

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny II. kategória országos 6. helyezés

Felkészítő tanár: Papp Mónika

Szikes Sára, 11.C osztályos tanuló

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny II. kategória országos 7. helyezés

Felkészítő tanár: Papp Mónika

ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Dávid Benjámin András, 12/A. osztályos tanuló

OKTV román nyelv és irodalom 1. helyezés

Felkészítő tanár: Sebestyén Corina

Sztrein Daniella Stella, 12/A. osztályos tanuló

OKTV román nyelv és irodalom 1. helyezés

Felkészítő tanár: Machhourné Nikula Stella PhD.

Fekete Sándor Simon, 9/A. osztályos tanuló

„Világjáró” Országos Földrajzverseny 3. helyezés

Felkészítő tanár: Bordásné Szelezsán Márta

Sztrein Virág Brigitta, 10/A. osztályos tanuló

„Világjáró” Országos Földrajzverseny 3. helyezés

Felkészítő tanár: Bordásné Szelezsán Márta

Karácsonyi János Katolikus Gimnázium

Fülöp Bence, 12. B osztályos tanuló

Dicséretet érdemel kiemelkedő közösségi tevékenységéért (Gyulai Városi Diákönkormányzat, Iskolai Diákönkormányzat, közösségi szolgálat, egyéb szervező tevékenységek), példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló tanulmányi munkájáért.

Szalai Donát, 10. B osztályos tanuló

Herba Medic biológia és kémia verseny országos 15. helyezés

Mozaik Internetes Tanulmányi Verseny – országos 6. helyezés

Ifjú Természettudós Verseny országos 2. helyezés

Felkészítő tanár: Czigléczki – Rakusz Enikő

Alfa BME Országos Matematika Verseny 7. helyezés

STAT WARS Országos statisztika verseny 6. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 11. helyezés.

Felkészítő tanár: Bengery Zsoltné

Papp Viktória, 11. A osztályos tanuló

Simonyi Imre Szavalóverseny 2. helyezés

Felkészítő tanár: Süle Márton

Sportversenyek Mezei Futóverseny körzeti 1. helyezés, Kegyeleti Váltó 2. helyezés

Molnár Eszter, 7. A osztályos tanuló

Eszterházy Károly Egyetem OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum által megrendezett Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny 7-8. osztályosok kategóriája megyei 1. helyezés, országos 11. helyezés

Felkészítő tanár: Papp Zsuzsanna

A Szegedi Tudományegyetem Erdély kultúrtörténetével és természeti értékeivel kapcsolatos vetélkedősorozata, a 2019. évi Kis Teleki-virág Kárpát-medencei vetélkedő 1. helyezés

Felkészítő tanár: Petróczki Zoltánné

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny megyei forduló – 1. helyezés

Felkészítő tanár: Kiss András

Péter András Gimnázium területi német szépkiejtés verseny 3. helyezés

Német Országos Általános Iskolai Tanulmányi V megyei 2. helyezés (országos fordulót idén nem rendeztek)

Felkészítő tanár: Szákné Bajnai Zsuzsánna Márta, Majernik Erzsébet

A fentebb felsoroltakon kívül még egyéb egyéni és csapatversenyeken is sikereket ért el.

Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai

Kriska Vivien, Tokaji Erik, 2/14. évfolyamos vendéglátásszervező tanulók

VIII. ILLÉSSY GASZTRO KUPA

Pincér tanuló kategória aranyérem

Felkészítő tanár: Csiszér-Nyári Katalin, Vincze Jenő

Trajer Zsanett, 3/11. évfolyamos cukrász tanuló

VIII. ILLÉSSY GASZTRO KUPA, Cukrász tanuló kategória aranyérem

Felkészítő tanár: Reck Szabolcs, Doktor Zoltán

Tóth Bence és Virág Dávid 3/11. évfolyamos pincér tanulók

VIII. ILLÉSSY GASZTRO KUPA, Pincér tanuló kategória ezüstérem

Felkészítő tanár: Fröhner-Gyaraki Szilvia, Asztalos Gyula, Szász András

Fehér Péter, 3/11. évfolyamos szakács tanuló

VIII. ILLÉSSY GASZTRO KUPA, Szakács tanuló kategória ezüstérem

Felkészítő tanár: Nagy Imre a Wellness Hotel Gyula Kft. szakácsa

Sebestyén Máté, 12/SZÉ. osztályos szakács tanuló VIII. ILLÉSSY GASZTRO KUPA,

Szakács tanuló kategória ezüstérem

Felkészítő tanár: Krajcsiné Sócó Edit, Fodor Imre

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Polgár Patrik Dominik, 11/G osztályos tanuló

Kőműves Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli fordulóján 100%-os teljesítményt ért el.

Felkészítő tanár: Gábor Tamás

Laczó András, 11/D osztályos tanuló

Húsipari termékgyártó szakma Országos Szakma Tanulója Verseny írásbeli fordulóján 97%-os teljesítményt ért el.

Felkészítő tanár: Bánszki Anna elmélet, Nagy Gyula gyakorlat (Gyulahús Kft)

Máté Gábor, 11/G osztályos tanuló

Kőműves Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli fordulóján 96%-os teljesítményt ért el.

Felkészítő tanár: Gábor Tamás

Csukás Krisztián Lajos, SZÉ/13/2A osztályos tanuló

Több versenyen és rendezvényen képviselte a Harruckern Szakgimnáziumot és Gyula várost. Eredményesen szerepelt Aradon a Palotáról Palotára szecessziós vetélkedőn.

Orosháza Justh Zsigmond szavalóverseny 3. helyezés

Felkészítő tanár: Varga Enikő

Kovács Tímea, 12/A osztályos tanuló

4 éves kimagasló diákönkormányzati tevékenységéért kap oklevelet

Felkészítő tanár a DÖK segítő pedagógusa – Schupkégel Edit