A legjobb négy termálfürdős település közé került Gyula

A negyedik legnépszerűbb termálfürdős település lett Gyula a belföldi vendégek körében – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ­által, a közelmúltban közzétett adatsorból.

A KSH a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákat vette figyelembe a lista elkészítése során. A város mind az összesített, mind pedig a külföldi vendégéjszakák tekintetében is a top 10-ben szerepel.

– Értékesnek tartom a negyedik helyezést, ahogy azt is, hogy városunkba évről évre több külföldi vendég látogat el – nyilatkozta hírportálunk kérdésére dr. Görgényi Ernő polgármester, aki Facebook-oldalán számolt be a KSH adatsoráról. Mint elmondta, a gyulai turizmus az utóbbi tíz évben olyan korszakát éli, amelyben egyszerre növekszik a látogatottság, emelkednek az idegenforgalomból származó bevételek és szakmai elismerések is övezik az ágazatban zajló munkát.

– Összességében elmondható, mind gazdaságilag, mind szakmailag rendkívül jó és sikeres korszakát éli a gyulai turizmus – húzta alá a polgármester, aki kiemelte: ennek a folyamatnak természetesen nemzetgazdasági alapjai is vannak, hiszen napjainkban Magyarországon sokan és egyre többen tehetik meg, hogy elmenjenek üdülni.

– A kedvező tendenciákból adódó lehetőséggel természetesen élnünk kellett – tette hozzá dr. Görgényi Ernő, aki úgy vélekedett: a siker egyik titka az összefogás. Az önkormányzat szoros kapcsolatban áll a turisztikai szolgáltatókkal, amelynek vezetői, képviselői a turisztikai desztináció menedzsment szervezeten keresztül is képviselik álláspontjukat, ami megjelenik az önkormányzati, képviselő-testületi üléseken hozott döntésekben is.