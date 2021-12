A legértékesebb vállalatok egyike lett a szarvasi Cool4u

A 100 legértékesebb 100 százalékban magyar vállalat közé választotta be a Forbes Magazin a szarvasi székhelyű Cool4u Kft.-t. A Gree légkondicionálók magyarországi vezérképviseletét ellátó cégről vezetőjével és alapító tagjával, Szin Csabával beszélgettünk.

– Mit jelent önöknek a cég bekerülése a Forbes Magyar100 listába?

– Minden díjnak, elismerésnek örülünk, mert azt mutatják, hogy sikerül mozgásban tartani a céget, és jó az irányvonal. Sok mérföldkövet elértünk már, de kettő igazán jelentős számunkra: az egyik az Euromonitor nemzetközi piackutató cég által igazolt a Gree, a hazánk első számú klíma márkája díj, a másik pedig a Forbes által kiadott Magyar100 díj. Előbbi bizonyítja, hogy a Gree légkondicionáló a legnépszerűbb és egyben a legnagyobb darabszámban értékesített klímamárka hazánkban, a másik pedig azt, hogy a márka mögött a legtőkeerősebb klímapiaci szereplő áll. Ezeken kívül is számos egyéb hazai és nemzetközi elismerést kaptunk már. Például négyszeres MagyarBrands-díjasok, kétszeres Best Buy Award-nyertesek vagyunk, KKV TOP 100 minősítéssel a kereskedelemben hazánk 100 legsikeresebb kis- és középvállalkozása közé soroltak minket, Kínában pedig 160 ország közül megkaptuk a Legjobban Fejlődő Vezérképviselet díját is a Gree-gyártól.

– Minek tudja be, hogy felkerültek erre a listára, milyen munka áll önök mögött?

– Számunkra sosem a siker volt a cél, hanem egy jól működő szervezeti egység felépítése és működtetése. Ennek kivetülése a siker. Meglátásunk szerint ehhez három dolog szükséges: az önmagunkban rejlő potenciál megismerése, ezen potenciál környezetünk igénye szerinti kifejezése és rengeteg energiabefektetés. Idén lettünk húszévesek. Ha visszatekintek, nem egy könnyű utat látok. Rengeteg megoldandó helyzet várt minket, számtalan döntést kellett meghoznunk. Olykor hibáztunk is, amikből tanultunk. Megéltünk sikereket és kudarcokat, veszteséget és nyereséget. De mindig ott volt a törekvésünk a helyénvalóságra, az időszerűségre és az egyensúlyra.

– Miként tartják a lépést a növekvő igényekkel, milyen fejlesztések vannak folyamatban?

– Itt külön kell választani a gyár és a cégünk által képviselt fejlesztéseket. A Gree Electric Appliances a világ legnagyobb klímagyára, kapacitásában és a globálisan forgalomba hozott klímaberendezések darabszámában is első. Míg a mi cégünk Magyarország legbefolyásosabb klímapiaci szereplője és hazánk első számú klímamárkájának vezérképviselete. Ezeket a pozíciókat pedig csak állandó fejlesztésekkel és megújulással lehet fenntartani. Mi előremutató megoldásokkal, főként a hazánkban megjelenő igényeknek szeretnénk eleget tenni. Aktuális fejlesztéseinkről szólva: hamarosan átadjuk az új hi-tech irodaházunkat, melynek a legmodernebb technológiával ellátott online oktatásra optimalizált központja hatékonyan kapcsolja majd össze a klímás szakembereket a naprakész, fejlesztésekkel kapcsolatos információkkal. Februárban pedig átköltöztetjük a teljes logisztikánkat az M0-s út melletti, új, modern, 11 ezer négyzetméteres logisztikai csarnokba, és megduplázzuk gépjárműparkunkat is.

– Hogyan látja a jövőt?

– Szeretünk legalább egy évre előretervezni, bár a mostani politikai, gazdasági és egészségügyi világhelyzetben ez egyre nehezebbé válik. Víziónk, hogy a Greet a kereskedelmi és ipari klimatizálás szegmensében is elismertté tegyük, valamint az, hogy a termékeink által nyújtott kényelemmel és fenntartható technológiával lehetőséget teremtsünk a minőségi változásra a tervezők, a kivitelezők, a viszonteladók és a végfelhasználók életében egyaránt.