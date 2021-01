A kutyahidegben fokozottan kell figyelni az állatokra

Hamarosan jelentős felmelegedés várható, de most még extrém hideg van. Mindez az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése, fagyásos sérülése.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt javasolja, hogy a nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget és szélvédett kuckót. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye.

Mindennap szánjunk időt a velük való sétára, játékra.

A szabadban kinn teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét. Az utcákon sok kóbor állat kószál. Aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet.

Kiszely Zoltánné, a Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesületének elnöke is hasonlóképpen fogalmazott: ha a kinti fagyban egy gazdi nélküli állatkával találkozunk, segítsünk rajta, ne menjünk el mellette, hívjuk az állatvédőket, mert lehet, hogy ez az utolsó esélye a négylábúnak. A szakember elmondása szerint érezhető volt idén a tűzijátékok használatának korlátozása, az előző évekhez képest jóval kevesebb házi kedvenc szökött meg otthonról az év végi napokban, azóta viszont,

január első heteiben több állatkáról is lemondtak a gazdáik, így sok kutyus került a menhelyre az elmúlt hetekben.

A mostani kemény hidegben kiemelten kell figyelni az ő ellátásukra is. A telepen a kinti kutyák a védett ólakban szalmát kapnak, amennyiben pedig fedett, fűtött helyen vannak, pokrócot. Ezeket rendszeresen cserélni kell, és az otthon tartott társállatoknál is ugyanezt javasolja Kiszely Zoltánné. Hozzátette, nagy hidegben az udvaron tartott kutya számára is biztosítsunk lehetőséget arra, hogy behúzódhasson fűtött helyre, például a kazánházba vagy a garázsba.

De nemcsak a kedvencként tartott kutyákra és a macskákra kell ügyelni, a szakemberek szerint az otthon tartott gazdasági háziállatoknál leginkább a védett, száraz környezetre és az itatóberendezések fagyvédelmére érdemes figyelni.

A kertbe behúzódó énekesmadarak is meghálálják a téli törődést: a hideg elmúltával a környéken maradnak, és a kártevők elpusztításában segítenek. A természetvédők szerint a téli madáreleségek közül a napraforgó akár már önmagában is elegendő, de az étel mellett az ivóvíz kihelyezése is fontos, a befagyott itatókban pedig szükség van a naponkénti vízcserére. Az énekesmadarak téli etetésével szemben a vízi madarak etetése azonban nem ajánlott, ez ellen egyébként világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ez ugyanis tömegesen sodorja veszélybe, betegíti meg és pusztítja el az állatokat – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani Egyesület.