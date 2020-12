A kürt virtuóza lett a fiatal orosházi lány

Öt ország legjobbjait, a legtehetségesebb gyerekeket kutatja fel a Virtuózok. Ők lehetnek a jövő klasszikus zenéjének zálogai. A magyar válogató szereplői között volt egy orosházi diáklány is.

Az immáron nemzetközi színtérre lépett Virtuózok két adásában a magyar tehetségek már összemérték tudásukat. Négy rendkívüli művészpalánta képviseli hazánkat. Igaz, az orosházi kürtös nem látható a show-műsorban, ám a komolyzenei megmérettetés döntőjéig menetelt. Erről is mesélt.

Kicsit kanyarodjunk vissza a tavalyi, nemzetközi fúvósversenyre: Orosházáról két lány, Ökrös Zsuzsanna és Mihalik Pálma is bizonyíthatta felkészültségét a közép-­európai országok növendékei között. Ökrös Zsuzsanna korcsoportjában az első helyet szerezte meg kürt hangszeren (felkészítő tanára Debreceni Örs, zongorán közreműködött Lászlai Krisztina). Mihalik Pálma pedig a trombitás szekció különdíját kapta meg (felkészítő tanára Debreceniné Szabó Szilvia, zongorán közreműködött Kormányos Zoltán).

Zsuzsi azóta a tanulmányait a fővárosban folytatja Gáspár Tamás, a Magyar Állami Operaház kürtművésze tanítványaként. Az elmúlt időszak (pandémia ide vagy oda) is tartogatott számára izgalmakat.

A magyar zenészek közül csupán négyen kerültek képernyőre, a döntősök közül fúvós nem jutott be a tévés show-műsorba, de sebaj!

– A lehetőség, a döntőbe jutás, nekem sokat adott, nagy élmény volt a szakmai zsűrivel találkoznom, valamint belátnom a kulisszák mögé – mesélte a lány.

– Örömmel tölt el, hogy egyedüli döntőbe jutott kürtösként a zsűri véleménye szerint magas színvonalon tudtam képviselni a hangszeremet. A verseny során számos szakmai kapcsolatot és ismeretséget szereztem. A jövőben elősegítik szakmai fejlődésemet­.

Zsuzsi videójára is lehet szavazni!

Az már csak ráadás, hogy mindenkiről készítettek egy filmet. A produkció így harangozta be a tehetségeket.

„A csodálatos, klasszikus zenei tehetségek, akik bejutottak a tévés válogatóra és megmérették magukat a kamerák kereszttüzében, a nyolctagú szakmai zsűri előtt, akik nem féltek és kiálltak, megmutatták, hogy igenis van jövője a klasszikus zenének, ti vagytok azok! Szeretnénk mindannyiótokat bemutatni, mert megérdemlitek. Online sorozatot indítunk. A Facebook és a YouTube felületén megosztjuk minden, televíziós fordulóba bejutott fiatal produkcióit, illetve a velük forgatott kisfilmeket. Szavazást is indítunk Facebookon. Akiknek a videóit a legtöbben kedvelik, az egyik szponzor jóvoltából a legszebb európai hotelekbe nyerhetnek családi hétvégét.” Akár Zsuzsi is lehet ennek a nyertese!