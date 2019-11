A kulisszák mögé néztünk

Már két órával a mérkőzés előtt készen állt az élő adásra a gyártásért felelős technikai szolgáltató, az Antenna Hungária Zrt. csapata. A közvetítőkocsi és a kísérőjármű, valamint az M4 Sport műholdas autója a városi sportcsarnok előtt várakozott. Előbbiből lépett ki Treiber Zsuzsa gyártásvezető, akit először saját szerepéről kérdeztünk.

– A gyártásvezető szervezési, logisztikai feladatot lát el a meccs előtt és után. Egy-két nappal a közvetítés előtt felveszem a kapcsolatot a helyiekkel, megbeszélem velük az érkezésünket, a technikai részleteket, hogy addigra például megfelelő munkafény legyen a csarnokban, biztosítva legyen az erősáram.

Az előkészítés már napokkal a mérkőzés előtt megkezdődik.

– Minden közvetítés úgy indul, hogy a televíziótól, jelen esetben az M4 Sporttól megérkezik a megrendelő, amelyben szerepel az esemény, a helyszín, s az, hogy milyen időpontban, és hány darab kamerával szeretnék, ha mindezt megvalósítanánk – beszélt a folyamatról Treiber Zsuzsa. – A központi irodánkban dolgozó menedzsment tagjai a megrendelő alapján a programunkban létrehoznak egy felületet, és beírják a szükséges személyzetet, még nevek nélkül, melyben például szerepel a rendező, a lassító, a grafikus, az operatőr, a képmérnök, és a gépkocsivezetők. A kreatív és műszaki csapatnak is van egy felelőse, aki a megadott pozíciók alapján már nevekkel is feltölti az adott rubrikát, s így alakul ki az adott stáb.

A BRSE–Nyíregyháza mérkőzésen 5+1 kamerás közvetítésnél az Antenna Hungária részéről 19-en dolgoztak a helyszínen, az M4 Sport és a budapesti központ csapatával együtt közel 50-en feleltek a közvetítésért.

A műszaki stáb a meccs megkezdése előtt négy órával érkezett meg a helyszínre, hogy időben felépítse a kamerarendszert, és azért, hogy a kezdésig mindent lepróbálhasson. Ha kiderül valami probléma, akkor ez az idő elég arra, hogy kijavítsák.

A gyártásvezető beszélt a stábtagok feladatáról is. A rendező készíti el a kameratervet, mely alapján a kollégák már a megérkezésük után pontosan tudják, hogy a különböző számozású kamerákat hová kell elhelyezni, milyen nagyságú optikát kell rátenni. A közvetítés során a hat kamerának azonos színhőmérsékletet kell mutatnia, hogy minden állásból ugyanazt a színt kapja a néző.

– A csarnok világításához „fehérezni” kell, hogy a nagyon érzékeny full HD-kamerák az adott lux világításon megfelelően tudjanak működni. A képmérnök folyamatosan hangolja a különböző kamerák képét – mondta a gyártásvezető.

A technikai szolgáltatónak összesen 12 közvetítőegysége van, ennyi különböző produkciót tudnak egy napon előállítani. A nagyüzemet főleg a szombatok jelentik. A tartalmi részért már a megrendelő, esetünkben az M4 Sport a felelős, amely külön stábot küld a helyszínekre.

Képmérnök és grafikus is a közvetítőkocsiban

OB, azaz outside broadcast, a külső közvetítések egysége. Kész autók, melyekben minden műszaki felszerelés megtalálható. Itt van a mixer, melyen a rendező vágja a kamerák képét, a hangpult, a képmérnök, a rögzítésvezető, és a lassítók munkahelye. Mozgó üzem. Látogatásunkkor három munkatárs várja a kezdést, a rendezői pult még üres, de már láthatók az öt plusz egyes kamerarendszer által sugárzott élőképek. Érdekesség, hogy a Silver Gold mérkőzéseket tizenhat kamerával közvetítik, de a budapesti Groupama Arénában már drónnal is dolgoznak, és a pálya fölötti spider kamerával is.

Új helyszínek esetében mindig van egy műszaki terepszemle, ennek során a műszaki vezető egy rendezővel megszervez egy találkozót a helyi csarnokban. Megnézik, hogy alkalmas-e a csarnok, vagy a pálya a közvetítésre. Ha változtatni kell, akkor mit, a szolgáltató szempontjait szem előtt tartva. Új sportlétesítményeknél már a tervezés folyamán kérnek az Antenna Hungáriától véleményt, kameratervet. A Puskás Aréna is így készült, az évekkel korábban elkészített kameraterv alapján épültek meg a különböző kameraállások a stadionban.