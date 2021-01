A közösség és a Békés megyeiek szolgálatában a kormányhivatal

A koronavírus-járvány miatt gyökeresen megváltozott helyzetben a tervezettekhez képest eltérő hangsúlyok és prioritások mentén, de maradéktalanul eleget tett a jogszabályban meghatározott feladatainak a Békés Megyei Kormányhivatal a mögöttünk hagyott esztendőben is. Takács Árpáddal, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottal a tavalyi év kihívásairól, a 2021-es esztendő stratégiai célkitűzéseiről és a tovább egyszerűsödő ügyintézésről is beszélgettünk.

– Rendkívüli és különleges, új kihívásokkal, megpróbáltatásokkal teli évtől köszöntünk el. A Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjeként hogyan értékeli a tavalyi esztendőt?

– A koronavírus-járvány a közigazgatás szereplőitől is szemléletváltást, újfajta munkamódszert és gondolkodást, másfajta reagálóképességet igényelt. A Békés Megyei Kormányhivatal a megváltozott helyzetben is sikerrel vette az akadályokat, maradéktalanul eleget téve a jogszabályban meghatározott feladatainak. A járvány hazai megjelenését követően a különleges jogrendben kellett biztosítanunk az ügyfeleknek az alapvető közigazgatási szolgáltatásokat, ugyanakkor át kellett állnunk a rendkívüli veszélyhelyzeti üzemmódra. A tavalyi esztendő egyik nagy tanulsága, hogy a közigazgatásnak, a védelmi igazgatásnak is van reagálóképessége, és a produktív kényszer hatására létszámtöbbszörözési képességeinkről is tanúbizonyságot tettünk. Ugyanannyi kollégával hatékonyan, gyorsan láttuk el a megnövekedett feladatainkat. Folytonosan biztosítottuk a kormányablakok működését, sikeresen éltünk az elektronikus közigazgatás biztosította lehetőségekkel. Mindezzel párhuzamosan példásan együttműködtünk a rendőrséggel, a védekezésben részt vevő hatóságokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel egyaránt. A kormányhivatal szervezésében valósult meg a nevelési, oktatási intézményekben dolgozók célzott csoportos koronavírus-tesztelése, amelyet ezen a hétvégén a szociális alapellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók – falugondnokok, házi segítségnyújtást végzők, családsegítők, utcai és közösségi munkát végzők, hajléktalanellátásban dolgozók – szintén önkéntes tesztelésével folytatunk. Eljuttatjuk a védőeszközöket, felszereléseket a háziorvosok és szakrendelők számára, valamint a fertőtlenítőszereket a köznevelési intézményeknek.

– Ez jelentős többletmunkát, komoly logisztikai háttértevékenységet igényelt, igényel­. Az elmúlt hétvégén elkezdődött az idősek otthonaiban élők, dolgozók koronavírus elleni oltása. Arra kérem Békés megye valamennyi polgárát, hogy éljen az oltás lehetőségével.

– A koronavírus-járvány elleni védekezés koordinálásával egyidejűleg a bürokráciacsökkentés jegyében átalakítottuk a kormányhivatal, a járási hivatalok szervezetrendszerét. A hivatalon belül létrejött például az egységes építéshatósági és építésfelügyeleti főosztály, így a korábban széttagolt és bonyolult feladatrendszer egy kézbe került. Létrejött az önálló földhivatali főosztály, megszűnt az úgynevezett szuperjárás, a megyei illetékességű feladatokat az érintett főosztályok átvételével a kormányhivatal látja el. A bevezetett intézkedések az állampolgárok javát szolgálják, hiszen egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb lett az ügyintézés.

– A bürokráciacsökkentés részeként január 1-jétől számos jogszabály változott, és az élet több területén tovább egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok, illetve a cégek számára egyaránt. Melyek a legfontosabb változások?

– A kormány által 2010-ben meghirdetett bürokráciacsökkentés részeként újabb könnyítések léptek életbe. Külön büszkeséggel tölt el, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal is részt vett a Miniszterelnökség azon munkacsoportjának munkájában, amely az egyszerűsítéseken dolgozott, és javaslataink nagy része visszaköszön az elfogadott, kihirdetett jogszabályokban.

– A bürokráciacsökkentő csomag egyik fontos eleme az adminisztratív terhek mérséklését szolgáló változtatások. Ennek köszönhetően január 1-jétől immár 449 kormányhivatali ügykörben nyújthatnak be online, akár otthonról is kérelmeket az állampolgárok. Mostantól a csecsemőgondozási vagy gyermekgondozási díj iránti kérelem is igényelhető elektronikus­ űrlapon.

– Fontos kiemelni, hogy január 1-jétől a kormány másfél millió államigazgatási ügy intézését tette ingyenessé. Ez azt jelenti, hogy az elsőfokú hatósági eljárások döntő többségében nem kell illetéket fizetni. Kivételt képeznek ez alól – a teljesség igénye nélkül – az útlevél, forgalmi engedély, jogosítvány, valamint az adó- és értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatos eljárások.

– A gazdaság versenyképességének további javítása érdekében csökkennek az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhei is. Egyszerűsödik például a vállalkozások, gazdasági társaságok számára a bankszámla megnyitása, valamint megszüntetése során szükséges ügyintézés, hiszen 2021-től nem kell külön felkeresni az adóhatóságot, a gazdasági kamarát és a jegyzőt. Az egyéni vállalkozóknak pedig – hasonló megfontolásból – lehetőségük lesz a kamarai nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a NAV-nál az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kezdeményezni. Jó hír az ingatlant vásárlók számára, hogy egyszerűsödik a jelzálogjog bejegyzése. Az építtetők számára pedig az jelent könnyebbséget, hogy megszűnik az építésügyi hatósági engedélyek meghosszabbítására irányuló eljárás, és az eddig kezdeményezhető­ hosszabbítás ideje beleolvad az alapengedély hatályába. Ezzel az építkezés megkezdésére négy, a befejezésére további hat év áll majd rendelkezésre.

– A szankciótörvény kapcsán az ország egész területére kiterjedő feladatot kapott a Békés Megyei Kormányhivatal.

– Valóban, a közigazgatási szabályszegések egységes, következetes és átlátható szankcionálása is megvalósul a január 1-jétől hatályba lépett törvénynek köszönhetően. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy az új, ügyfélbarát szabályozás egyben szemléletváltást is jelent a közigazgatásban, hiszen a büntetés, bírságolás helyett elsősorban az állampolgárok és a vállalkozások önkéntes, jogkövető magatartását ösztönzi. Ennek megfelelően azt, aki a közigazgatási szabályszegést egy éven belül első alkalommal követi el, a hatóság a legtöbb esetben csak figyelmeztetésben résesíti, és a bírság kiszabásánál fontos a fokozatosság­ elve is. Alapvetően az ügyfelek­ védelme érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal az ország teljes területén ellenőrzi a tulajdonilapmásolat-szolgáltatással kapcsolatos felhívásokat, esetleges visszaéléseket.

– Apropó földhivatal, földügyi igazgatás, agrárium. Tovább folytatódik az osztatlan közös tulajdon felszámolása, és a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok tulajdonrendezésével kapcsolatosan is szabályozás született. Melyek a legfontosabb tudnivalók?

– A kormány kiemelt célja az osztatlan közös tulajdon megszüntetése. A tavaly megjelent törvény tovább egyszerűsítette a korábbi hosszadalmas, nehézkes, az állam és az állampolgárok számára költséges megosztási eljárásokat, helyettük gyors, a mezőgazdaság versenyképességét javító, a tulajdonosi szándékra épülő rendszert vezetett be. A vonatkozó kormányrendelet értelmében február 8-ától lehet az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelmeket benyújtani a földhivatalnál. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló és az elmúlt 25 esztendőben magán- vagy más tulajdonba nem került földrészletek januártól a Nemzeti Földalaphoz kerültek. Ez Békés megyében több mint 300 ingatlant érint. E szabályozások összességében a letisztult és áttekinthetőbb földhasználati és birtokviszonyrendszer kialakítását szolgálják. A kormányhivatal a gazdatársadalommal jó kapcsolatot ápol, fontos a mezőgazdaságból élők támogatása. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az idén kezdődő, új, hétéves uniós költségvetési ciklusban is sikeresen és eredményesen szerepeljenek a különböző források elnyerésénél megyénk gazdálkodói­.

– A kormányablakok révén a kormányhivatalok is szerepet kaptak az otthonteremtési programban.

– Január 1-jétől elindult Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja, és a kormányablakokban személyesen is benyújtható az otthonfelújítási támogatás igénylése. Mint ismeretes, a legalább egy gyermeket nevelők saját otthonuk felújítási költségeit felerészben, maximum 3 millió forintig visszaigényelhetik 2022 végéig.