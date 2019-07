A közlekedők figyelmét kéri a rendőrség az aratás ideje alatt

Békés megyében is zajlik az aratás. A csapadékos hétvége után előfordul, hogy a mezőgazdasági gépek, a nem aszfaltozott utakon is közlekedő szállító járművek sarat hordanak fel az úttestre. A lassú járművek előzése is fokozott figyelmet igényel.

Az aratás időszakában Békés megye útjain sok mezőgazdasági gép közlekedik. Az elmúlt hétvége csapadékos időjárása miatt az elkövetkezendő napokban előfordulhat, hogy a mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, szállítást végző tehergépkocsik sarat hordanak fel az úttestre. Ha nem takarítják le az utat, többféle veszélyhelyzet is előállhat. Amikor egy jármű vezetője hirtelen akarja kikerülni a sarat, esetleg ráhajt, lesodródhat az útról. Amennyiben újra elkezd esni az eső, a sáros aszfalt rendkívül csúszóssá válhat, ami ugyancsak balesetveszélyes. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kéri a mezőgazdasági járművek vezetőit, a terményszállítást végzőket, hogy tartsák be a KRESZ előírásait! Mielőtt földútról aszfaltozott útra hajtanak fel, álljanak meg és takarítsák le a járművük kerekeit! Ha az útburkolatot mégis besározzák, vagy valamit elszórnak, akkor a többi közlekedő biztonsága érdekében a lehető leggyorsabban takarítsák le az utat! Mielőtt elindulnak a telephelyükről, ellenőrizzék a járművük műszaki állapotát, a fékrendszert, a kormányművet és a világításokat! Ha a mezőgazdasági géphez különböző munkák elvégzésére alkalmas tartozékot kapcsolnak, akkor azt úgy rögzítsék, hogy menet közben ne mozdulhasson el, ne eshessen le, illetve ügyeljenek rá, hogy a jármű világító berendezéseit ne takarják el! Számítani lehet arra, hogy a lassabban haladó mezőgazdasági gépek, lassú járművek mögött feltorlódik a forgalom. Csak akkor kezdjék meg az előzésüket, ha jól belátható a manőver biztonságos befejezéséhez szükséges távolság! A mezőgazdasági járművek előzésénél nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani. Borítókép illusztráció: MTI.