A kosztól szürke Audit is elnyelte a kukásautó Békéscsabán

Szakadt kabát, lyukas vödör, matracok, székek és heverők, hűtőszekrények, tévék, törött autóalkatrészek, babakocsik és egy kosztól szürke, eredetileg fehér játékautó – többek között ezeket pakolták ki szombaton a lomtalanítás keretében Jaminában. Az akció a következő héten szombaton folytatódik Békéscsaba belvárosában, a Lencsési-lakótelepen és környékén, a város több kerületében.

Folyamatosan és rendületlenül pakolták a szemétszállító cég munkatársai szombat reggel és délelőtt Jaminában is az utcára kitett lomokat, a kukásautó pedig megállás nélkül nyelte el az egykor szebb napokat megélt holmikat.

Guberálókkal is találkoztunk

A Nagy Sándor utcában csíptük el az egyik járművet, amibe került szétázott doboz, szőnyeg, redőny, hatalmas cefrés hordó, irodai forgószék, kosztól szürke, eredetileg fehér Audi játékautó, sok-sok párna, babakocsi-maradvány.

Közben a környékben több, utánfutóval felszerelt autóval lehetett találkozni. Láthatóan azokba pakolta néhány guberáló az értékesnek vélt, de inkább értéktelennek tűnő holmikat. Hiszen nem tudom, mit lehet kezdeni egy törött játékmotorral, amit újonnan a boltban pár ezer forintért árulnak. Fontos egyébként tudni: a lomtalanításkor kipakolt hulladék az NHKV Zrt., vagyis az állam tulajdona, a „jogtalan eltulajdonítás” rendőri intézkedéssel is járhat.

Egy lakást is berendezhettünk volna

Egyébként azok, akik rendkívüli szükséget szenvednek, akár egy házat is berendezhetnek az utcára kipakolt dolgokból. Több utcában is megfordultunk, és találtunk macskák által szétkarmolt fotelt, koszos heverőt, franciaágyra való matracot, háromlábú széket, kertbe való, törött nyugágyat, szőnyeget, csillárt és lámpát is.

De aki akart és szemfüles volt, antennát, permetezőt, festékes vödröt, fűnyírót, sőt egy használhatónak látszó babakocsit szintén hazavihetett.

Több helyen pakoltak ki felújításból megmaradt, régi ablakokat, ajtókat – ezek maradtak is az utcákon, nem szállították el azokat. Mint ahogy szintén a közterületet díszítik az ember nagyságú hűtőszekrények, a tévék, a gumiabroncsok, a törött autóalkatrészek.

A szemétszállító cégnél elmondták, előfordul, hogy olyan dolgokat pakolnak ki az utcára a lomtalanítás során az emberek, amit nem visznek, nem vihetnek el – ám inkább a rossz szokás, mintsem a jogszabályok semmibe vétele miatt.

Hangsúlyozták: lomnak az a háztartási hulladék nevezhető, ami otthon keletkezik, viszont nem fér be a kukákba. Ilyenek a kisebb-nagyobb bútorok, szőnyegek, ruhaneműk, játékok. Azaz

ki lehet pakolni akár szekrényeket, ágyakat is, viszont figyelembe kell venni, hogy azt be is kell tudni rakniuk a cég munkatársainak a kukásautóba,

tehát azt kérik, hogy a kipakolt dolgok mérete ne legyen nagyobb 100x100x80 centiméternél, vagyis a bútorokat szét kell szerelni.

Több helyen is látható volt, hogy mielőtt a szemétszállító cég munkatársai megérkeztek, előttük a guberálók alaposan átkutathatták a terepet, hiszen a lomok szétszórva hevertek az utcán: a jobb lábra való bakancs öt méterre hevert a bal lábra valótól. A szemétszállító cégnél megerősítették: a turkálók valóban okozhatnak problémát, hiszen a munkatársaiknak nem feladatuk a széttúrt, utcán szétszórt hulladék összeszedése, begyűjtése.