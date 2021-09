A környezeti kincsekhez vezetnek az ecsegfalvi vadászok

A természettől egyre inkább eltávolodó embereket szeretné visszavezetni környezeti kincseinkhez az Ecsegfalvi Kiskunsági Vadásztársaság – árulta el szeptember eleji rendezvényük kapcsán Oszlánczi Ignác. A társaság elnökétől megtudtuk, miként ismertetik meg a lakossággal tevékenységüket és oszlatják el a tévhiteket.

Oszlánczi Ignác elmondta, vadásztársaságuk számára rendkívül fontos volt a szeptember elején megszervezett Ismerd meg Ecsegfalva növény- és állatvilágát című rendezvény – amelyről korábban már hírt adtunk –, hiszen keretében

lehetőségük nyílt arra, hogy közelebb vigyék a természetet az attól egyre távolodó emberekhez.

Ugyanakkor azért is pályáztak épp egy ilyen esemény lebonyolítására a Magyar Falu Program kiírásai közül, mert ahogy a nevükben is szerepel, lételemük a társaság, ennek megfelelően már korábban is terveztek családi napot, ami a pandémia miatt elmaradt. A nyertes pályázattal viszont be tudták pótolni. Ráadásul kiemelkedő sikerrel, hiszen több mint 700 ember vett részt programjaikon.

A vadásztársaság elnöke kifejtette, tapasztalataik szerint egyre inkább elszakadóban van a lakosság a természettől, ami a kisebb, természeti kincsek által körülvett településekre is igaz.

Ezért sokszor már a falvak lakóinak is meg kell mutatni, hogy milyen értékek vannak körülöttük.

A fent említett esemény épp erre volt alkalmas, hiszen benne volt a szórakozás, az ismeretterjesztés és a tanulás is egyaránt. Mindez főként a gyermekekre hangolva azért, hogy a közvetlen természeti környezetüket ismerve és szeretve nőjenek fel. Ez pedig akár a helyben maradásra is ösztönözheti őket. Hozzátette, a szervezésben sok támogatást kaptak a Körös-Maros Nemzeti Parktól és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségétől (KHESZ) is, ami üzemeltet Ecsegfalva mellett egy halastavat, ahol ő maga is dolgozik halőrként 22 éve. Oszlánczi Ignác hangsúlyozta,

a vidéki élettel és főként a vadászattal kapcsolatban számos tévképzet létezik, amiket szeretnének ellensúlyozni az ilyen eseményeken és a hétköznapokban is.

Ezért vesznek részt és mutatkoznak be a helyi rendezvényeken, falunapokon mind a vadásztársasággal, mind pedig a KHESZ-szel. A lakossággal egyébként a vadgazdálkodásban vannak kapcsolatban napi szinten, ­illetve szoros az együttműködésük a helyi gazdákkal, akiknek termőföldjein is vadásznak. Nem véletlenül, hiszen a vadak azokat a növényeket eszik, amiket ők termelnek, ez pedig nagy létszámuk esetén komoly károkat okozhat. Tehát egyik fő feladatuk a vadak számának olyan szinten tartása, ami még nem okoz vadkárt.